Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm bán đảo nhân tạo của Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X trên tàu đi thăm dự án bán đảo nhân tạo Lynetteholmen sáng 21-10 - Ảnh: TTXVN

Bán đảo nhân tạo 3 trong 1 của Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, sáng 21-10 (giờ địa phương, trưa cùng ngày giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã đi thăm dự án xây dựng bán đảo nhân tạo Lynetteholmen và khu đô thị mới quy mô lớn tại Copenhagen.

Cùng đi có đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp của Đan Mạch và thành phố Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X vẫy tay chào người dân địa phương khi đến bến cảng Copenhagen - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, Lynetteholm là một trong những dự án phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu lớn nhất của Đan Mạch, được xây dựng tại khu vực cảng Copenhagen, hướng ra eo biển Øresund.

Dự án được Quốc hội Đan Mạch thông qua năm 2021, khởi công năm 2022 với diện tích khoảng 275ha, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2070.

Dự án nhằm bảo vệ thủ đô Copenhagen trước nguy cơ nước biển dâng, bão và ngập lụt. Bên cạnh đó, phát triển khu đô thị xanh, hiện đại, với khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 50.000 người và tạo khoảng 30.000 việc làm.

Chính quyền sở tại cũng kỳ vọng mở rộng không gian đô thị, phát triển giao thông công cộng, hạ tầng xanh và các khu vực sinh thái ven biển.

Lynetteholm được xem là biểu tượng cho tầm nhìn dài hạn của Đan Mạch trong kết hợp phát triển đô thị bền vững với thích ứng với biến đổi khí hậu, có giá trị tham khảo đối với các đô thị ven biển Việt Nam.

Mô hình tham khảo cho Việt Nam

Nhà vua Đan Mạch Frederik X giới thiệu dự án bán đảo nhân tạo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Thăm dự án và nghe những chia sẻ hữu ích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ Đan Mạch, thành phố Copenhagen, các cơ quan liên quan đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đô thị, khu kinh tế và hệ thống hạ tầng quan trọng nằm tại khu vực ven biển cũng như đồng bằng thấp.

Quá trình đô thị hóa nhanh cùng với tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quy hoạch, phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng theo hướng xanh, đồng bộ và có khả năng chống chịu cao.

Để tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển, đặc biệt về phía biển, Việt Nam đã thực hiện công cuộc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Qua đó 21/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam đang có đường bờ biển.

Đây là một thuận lợi rất lớn để khai thác tiềm năng, lợi thế của biển trong phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước. Trong đó bao gồm việc hình thành, phát triển các khu đô thị, khu kinh tế, hệ thống kết cấu hạ tầng cảng biển, logistics và các khu vực chức năng khác ven biển và trên biển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch sau chuyến thăm dự án bán đảo nhân tạo - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng kinh nghiệm của Lynetteholmen cho thấy một công trình thích ứng với biến đổi khí hậu có thể được thiết kế để đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, cảnh quan ven biển, giá trị sinh thái và lợi ích kinh tế - xã hội.



Cách tiếp cận này có nhiều giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình nghiên cứu các giải pháp phát triển đô thị ven biển và bảo vệ các trung tâm kinh tế lớn trước những rủi ro khí hậu.

Trên cơ sở đó, ông đề nghị các cơ quan trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Đan Mạch, chuyển những trao đổi hôm nay thành các chương trình hợp tác cụ thể phù hợp với Việt Nam.

Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt là những điểm tương đồng trong định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu còn rất nhiều tiềm năng.