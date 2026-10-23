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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Nhà vua Bỉ Philippe

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Bỉ Philippe nhất trí cao về các phương hướng lớn, quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Nhà vua Bỉ Philippe - Ảnh 1.

Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly - Ảnh: TTXVN

Ngày 23-10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bỉ, tại Lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc hội kiến với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.

Bỉ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam 

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, cuộc gặp diễn ra trong không khí "thân tình và trọng thị". 

Bày tỏ vui mừng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà vua Bỉ Philippe nhấn mạnh những gắn kết mạnh mẽ giữa hai nước. Ông tin tưởng chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo Việt Nam và Phu nhân sẽ là một dấu mốc quan trọng, tạo động lực hướng tới việc sớm nâng cấp quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, Nhà vua Bỉ Philippe khẳng định Bỉ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. 

Nhà vua khẳng định Bỉ sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra. 

Nhân dịp này, Nhà vua Bỉ Philippe cũng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp và tình cảm gắn bó với đất nước, con người Việt Nam trong các chuyến thăm trước đây, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước năm 2025 vừa qua.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Nhà vua Bỉ Philippe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và những tình cảm quý báu mà Nhà vua, Hoàng hậu cũng như Hoàng gia Bỉ đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự gắn kết mạnh mẽ giữa Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Trong đó, ông đặc biệt đánh giá cao và trân trọng việc Hạ viện Bỉ là cơ quan lập pháp duy nhất trên thế giới cho đến nay đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - một minh chứng cho tinh thần nhân đạo và tình đoàn kết sâu sắc giữa hai dân tộc.

Đồng tình với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này, Nhà vua Bỉ Philippe cũng nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ, đồng cảm và chia sẻ của Bỉ đối với các nạn nhân chất độc da cam.

Hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Nhà vua Bỉ Philippe - Ảnh 2.

Nhà vua Bỉ Philippe đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: Hoàng gia Bỉ

Đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Bỉ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng từ chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu đã tiếp thêm xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hai nước phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ, bán dẫn... 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn thông tin về việc Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã được Hạ viện liên bang bỏ phiếu thông qua tại Nghị viện Liên bang Bỉ. Ông đồng thời tin tưởng rằng sau khi EVIPA đi vào thực thi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, doanh nghiệp hai bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. 

Chia sẻ ngày càng có nhiều người Bỉ đến sinh sống, làm việc và du lịch Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nhà vua Bỉ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Bỉ đóng góp nhiều hơn nữa cho Bỉ và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề chiến lược và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nhà vua Bỉ nhất trí cao về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước, quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược trong thời gian tới. 

Hai bên khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương; đề cao vai trò của Liên hợp quốc cùng việc tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác trên thế giới.

- Ảnh 1.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế với châu Âu không chỉ mở rộng mà phải nâng chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu, Việt Nam và Bỉ.

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DUY LINH
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    Chủ đề: Bỉ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm quan hệ Việt Nam - Bỉ

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