Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hợp tác kinh tế với châu Âu không chỉ mở rộng mà phải nâng chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tọa đàm cấp cao với các doanh nghiệp tiêu biểu của EU ngày 22-10 - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, sáng 22-10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ.

Lãnh đạo Bỉ và EU: Việt Nam là đối tác tin cậy

Phát biểu tại tọa đàm, ông Andries Gryffroy, Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, khẳng định Việt Nam, Bỉ và châu Âu có quan hệ hợp tác kinh tế hiệu quả. Tọa đàm là cơ hội để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác và phục vụ cho sự tăng trưởng.

Đây cũng là dịp thúc đẩy hợp tác kinh tế xuyên biên giới, chia sẻ những cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh và hợp tác kinh tế.

Cũng theo ông Gryffroy, EVFTA đã mở ra nhiều cơ hội mới và sẽ tiếp tục giúp xây dựng quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng, bền chặt hơn. Việt Nam luôn là đối tác tin cậy đối với châu Âu và Bỉ. Sự tự cường, tính kiên cường của nền kinh tế, cùng các cam kết và thị trường mở, đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến được ưa chuộng đối với châu Âu.

Phó chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ khẳng định Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế mạnh trong khu vực về năng lực công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Khi những thế mạnh này được kết nối với thế mạnh kinh tế, công nghệ của Bỉ và châu Âu, hai bên sẽ có động lực lớn, nhất là trong lĩnh vực cảng biển và logistics. Đó sẽ là cơ hội mới cho doanh nghiệp hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tọa đàm - Ảnh: TTXVN

Bà Roxana Mînzatu, Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC), cũng có đánh giá tích cực. Bà cho rằng sự năng động của nền kinh tế Việt Nam và mục tiêu phát triển của Việt Nam, kết hợp với khả năng nghiên cứu, năng lực công nghệ của EU, sẽ mở ra nhiều cơ hội.

Hai bên có thể cùng xây dựng giá trị chung trong các lĩnh vực năng lượng sạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), y tế, hiện đại hóa sản xuất, mở rộng chuỗi cung ứng địa phương và tạo việc làm chất lượng cho cả hai nền kinh tế. EU cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm chất lượng vì lợi ích chung.

Về phần mình, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu và Bỉ tại tọa đàm cũng đề xuất định hướng hợp tác thời gian tới trong các lĩnh vực hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm.

Các ý kiến thể hiện sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng lớn hơn của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

3 định hướng lớn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với châu Âu

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp để đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với châu Âu và Bỉ.

Hai bên không chỉ cần mở rộng thương mại và đầu tư mà còn phải nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó cần thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo nền tảng pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư dài hạn, ổn định và bền vững.

Cuộc tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các doanh nghiệp EU - Ảnh: TTXVN

Về hợp tác giữa hai bên thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 3 hướng hợp tác lớn.

Thứ nhất, hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn. Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng, lưới điện, hạ tầng số và các khu công nghiệp xanh.



Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp châu Âu không chỉ tham gia với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế dự án, cùng đầu tư, cùng quản trị rủi ro, cùng chuyển giao công nghệ và cùng tạo ra giá trị dài hạn.



Thứ hai, cùng thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam đang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh thông điệp rằng một dự án công nghệ thành công tại Việt Nam không nên chỉ được đo bằng số vốn đầu tư, mà bằng số kỹ sư Việt Nam được đào tạo, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh mới mà dự án đó tạo ra.



Các đại biểu đại diện doanh nghiệp EU tại tọa đàm - Ảnh: TTXVN

Thứ ba, cùng nâng cấp thương mại thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm.

Theo đó, giai đoạn tiếp theo phải giúp vốn, công nghệ, doanh nghiệp, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng hai bên gắn kết sâu hơn.

Việt Nam mong muốn tăng tỉ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, chế biến, thiết kế, thương hiệu và giá trị gia tăng cao hơn khi tham gia thị trường châu Âu. Đồng thời Việt Nam có nhu cầu lớn nhập khẩu máy móc, thiết bị, dược phẩm, công nghệ, nguyên liệu, giải pháp xanh và các dịch vụ chất lượng cao từ châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo EC và Bỉ chứng kiến trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên - Ảnh: TTXVN

Để những định hướng đó trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo.

Bên cạnh đó nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Việt Nam cam kết xử lý các khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.



Đối với những dự án có chất lượng, có công nghệ, có tác động lan tỏa và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, các bộ, ngành và địa phương sẽ cùng đồng hành để thúc đẩy triển khai có thực chất.

Cũng tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã chứng kiến lễ trao đổi các thỏa thuận hợp tác gồm - Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Liên minh châu Âu (EU) về giáo dục và đào tạo. - Thỏa thuận giữa UBND thành phố Hà Nội và Quỹ Aquitara cùng Công ty Tài chính 512 về thực hiện nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án khu công nghiệp sinh thái - công nghệ cao tại Khu công nghiệp Hạ Bằng, thành phố Hà Nội. - Thỏa thuận giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Air Liquide về hợp tác nâng cao hiệu quả năng lượng, an toàn công nghiệp và chuyển dịch năng lượng. - Thỏa thuận giữa Vietnam Airlines và APG Inc hợp tác phát triển thị trường bền vững và quảng bá hình ảnh, thương hiệu. - Thỏa thuận giữa Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Quỹ Aquitara hợp tác triển khai Chương trình An Vui Mart thuộc Quỹ Thiện nguyện Aquitara, trong khuôn khổ Chương trình EuroCham Give Back to Vietnam. - Thỏa thuận giữa Công ty cổ phần Du lịch Vietravel và Tập đoàn Du lịch quốc tế HiSEAS hợp tác chiến lược và phát triển sản phẩm.