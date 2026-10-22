'Tri ân Việt Nam', doanh nghiệp EU giúp gia đình nạn nhân dioxin mở tạp hóa tại nhà

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert (trái) và bà Elisabeth Leysen, giám đốc Quỹ Thiện nguyện Aquitara, trao văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo EC và Thượng viện Bỉ - Ảnh: TTXVN

Sáng kiến "Give Back to Vietnam" (tạm dịch: Tri ân Việt Nam) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) được ra mắt ngày 22-10 tại Bỉ, trong khuôn khổ tọa đàm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu.

Hỗ trợ sinh kế bền vững

Tại tọa đàm, EuroCham và Quỹ Thiện nguyện Aquitara đã trao biên bản hợp tác, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu.

Theo đó, hai bên sẽ hỗ trợ chương trình An Vui Mart, phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) để hỗ trợ các gia đình nạn nhân mở cửa hàng tiện lợi ngay tại nhà, vừa có thêm thu nhập mà vẫn chăm sóc được người thân.

Bà Elisabeth Leysen, giám đốc Quỹ Thiện nguyện Aquitara, cho biết dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, vẫn còn khoảng 800.000 người được xác định là nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu những hậu quả để lại, phần lớn sinh sống ở vùng nông thôn Việt Nam. Trong nhiều gia đình, có người phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc người thân.

"Với một cửa hàng của riêng mình, các gia đình có thể dựa vào sự hiểu biết và nỗ lực của bản thân để phát triển công việc kinh doanh. Điều đó mở ra cơ hội tự chủ hơn, có thêm lựa chọn và niềm tin vào tương lai", bà Leysen chia sẻ.



Ông Karl Van Den Bossche (giữa) khi còn là Đại sứ Bỉ tại Việt Nam thăm một cửa hàng An Vui Mart năm 2025 - Ảnh: VAVA

Doanh nghiệp EU coi Việt Nam là quê hương

EuroCham lý giải việc chọn mô hình kinh doanh nhỏ làm điểm khởi đầu dựa trên một đặc điểm chung: doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 99,8% tổng số doanh nghiệp tại EU và gần 98% số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Sáng kiến này cũng thể hiện quan điểm chung của nhiều doanh nghiệp châu Âu: để phát triển cùng Việt Nam cần đi đôi với đóng góp cho đời sống người dân và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert, chia sẻ rằng nhờ những cơ hội mà Việt Nam mang lại, nhiều thành viên của hiệp hội đã chọn đất nước này làm điểm đến đầu tư và phát triển. Theo thời gian, không ít người đã coi Việt Nam như chính quê hương mình.

Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) mới nhất của EuroCham, 23% doanh nghiệp thành viên xây dựng kế hoạch hoạt động tại Việt Nam với tầm nhìn trên 20 năm.

"Các thành viên của chúng tôi không chỉ nỗ lực xây dựng doanh nghiệp thành công, mà còn ý thức rõ rằng, với tư cách là những người nước ngoài, chúng tôi có trách nhiệm tri ân đất nước đã chào đón mình", ông chia sẻ.

Sáng kiến "Tri ân Việt Nam" thuộc chiến lược dài hạn IMPACT 2030 của EuroCham. Các dự án trong sáng kiến này sẽ được xây dựng theo nhu cầu ưu tiên của từng cộng đồng, từ hỗ trợ thiết thực trước mắt, tạo sinh kế đến phát triển cộng đồng trong dài hạn.

EuroCham được thành lập năm 1998, có văn phòng tại Hà Nội và TP.HCM. Đây là một trong những hiệp hội thương mại nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 1.400 công ty thành viên. Đây là nơi quy tụ 8 hiệp hội doanh nghiệp quốc gia châu Âu tại Việt Nam, bao gồm Đức, Ý, Tây Ban Nha, các nước Bắc Âu, các nước Trung và Đông Âu,... Quỹ thiện nguyện Aquitara do Quỹ Nhà vua Baudouin trực tiếp quản lý, ra mắt vào tháng 12-2025 sau chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 cùng năm của Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.

Quỹ hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin bằng các mô hình hỗ trợ sinh kế bền vững và có khả năng nhân rộng, thay cho cách tiếp cận từ thiện truyền thống.

Các cửa hàng An Vui Mart được xây dựng và triển khai phối hợp giữa Quỹ Thiện nguyện Aquitara với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.