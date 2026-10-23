Đội công binh số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì buổi tổng kết - Ảnh: NAM TRẦN

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì hội nghị.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết tháng 9-2025, Cục triển khai ĐCB4 gồm 184 cán bộ, nhân viên đến phái bộ UNISFA tại khu vực Abyei và BVDC2.7 gồm 63 cán bộ, nhân viên đến phái bộ UNMISS tại Nam Sudan.

Trong nhiệm kỳ, ĐCB4 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó sửa chữa, nâng cấp khoảng 97km đường huyết mạch tại phân khu Trung tâm và phân khu Nam; khôi phục 12 tuyến đường tuần tra quan trọng với tổng chiều dài hơn 300km.



Đặc biệt, đơn vị hoàn thành sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Trụ sở phái bộ UNISFA đến thị trấn Agok trong 85 ngày, vượt tiến độ kế hoạch 35 ngày. Các công trình doanh trại thông minh phục vụ lực lượng gìn giữ hòa bình cũng hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị tích cực triển khai công tác đối ngoại, tuyên truyền, dân vận; hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động cung cấp nước sạch, xây dựng, tu sửa lớp học và nâng cấp đường giao thông.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Ảnh: NAM TRẦN

Toàn cảnh hội nghị tổng kết - Ảnh: NAM TRẦN

Đối với BVDC2.7, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn y tế tại phái bộ UNMISS, điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương, bảo đảm an toàn y khoa. Bệnh viện xử lý thành công nhiều ca bệnh nặng, phức tạp; tiếp nhận, cấp cứu ban đầu và chuyển tuyến 6 bệnh nhân vượt khả năng điều trị theo quy định.

Tại điểm cầu Bệnh viện Quân y 175, Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc BVDC2.7, dù gặp nhiều khó khăn về khí hậu, dịch bệnh, cơ sở vật chất và hậu cần, tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện vẫn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động chuyên môn và bảo đảm khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi đến địa bàn, bệnh viện rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; bố trí các khoa, ban, bộ phận phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hoạt động chuyên môn và quản lý.

Trung tá Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC2.7 phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.K



Cán bộ, nhân viên BVDC2.7 tham dự hội nghị tại điểm cầu Bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: H.K.



Trong nhiệm kỳ, dù quân số các đơn vị trong phái bộ giảm khoảng 31%, bệnh viện vẫn khám, chữa bệnh trên 2.200 lượt bệnh nhân ngoại trú, điều trị nội trú 45 bệnh nhân và thực hiện 29 ca phẫu thuật.

Đơn vị phát huy thế mạnh y học cổ truyền, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng với khoảng 8.413 lượt điều trị; công tác nha khoa tiếp nhận 267 bệnh nhân, với 519 lượt khám và điều trị.

Bệnh viện cũng chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, triển khai biện pháp ứng phó với sốt rét, đậu mùa khỉ, bệnh tả và virus Ebola.

Trong nhiệm vụ cấp cứu đường không, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và phối hợp với các cơ quan liên quan, sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu.

Trong quá trình bàn giao nhiệm vụ, lực lượng ở lại tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ vận chuyển đường không hai bệnh nhân bị ong đốt tại khu vực Wau và một ca cấp cứu chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện cấp 2+ tại Juba, bảo đảm phối hợp và vận chuyển an toàn theo yêu cầu chuyên môn.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo - Ảnh: NAM TRẦN

Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm trang thiết bị

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị.

Hai đơn vị hoàn thành tốt, có nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ do Liên hợp quốc và chỉ huy các phái bộ phân công, góp phần tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết nhiệm kỳ, đánh giá kết quả, chỉ rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc và rút ra bài học kinh nghiệm cho các lực lượng triển khai tiếp theo.

Đồng thời yêu cầu Cục tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh chương trình huấn luyện tạo nguồn cho lực lượng chuẩn bị triển khai, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các thê đội công binh và bệnh viện dã chiến cấp 2.

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với Binh chủng Công binh, Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 175 và Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra, khắc phục, sửa chữa trang thiết bị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Cục cũng cần tiếp tục rà soát những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong nhiệm kỳ của hai đơn vị, đề xuất phương án khắc phục, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân - Ảnh: NAM TRẦN

Thiếu tượng Phạm Mạnh Thắng trao bằng khen của Bộ Tổng tham mưu cho các tập thể, cá nhân - Ảnh: NAM TRẦN

Thiếu tướng Lê Quang Trí - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 trao tặng giấy khen của Cục Giữ gìn Hoà Bình Việt Nam cho cá nhân - Ảnh: H.K.

Qua thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị vẫn bộc lộ một số hạn chế như năng lực chuyên môn của nhân sự chưa đồng đều, còn thiếu người có trình độ cao ở một số chuyên ngành vận hành máy móc công binh; trang thiết bị, phương tiện hoạt động lâu ngày xuống cấp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt của bộ đội. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đề nghị mua sắm, vận chuyển bổ sung một xe bồn chở nước dung tích 11.000 lít cho BVDC2.7.

Kết thúc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Abyei, Đội công binh số 4 báo công dâng Bác Sáng 20-10, tại quảng trường Ba Đình, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ báo công dâng Bác của Đội công binh số 4 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực Abyei (UNISFA). Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - chủ trì buổi lễ.



