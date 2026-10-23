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Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

tác giả
NAM TRẦN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Sáng 23-10, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei và Nam Sudan.

Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quyết định cho hai sĩ quan - Ảnh: NAM TRẦN

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - chủ trì buổi lễ.

Hai sĩ quan nhận quyết định đợt này gồm:

Thượng tá Nguyễn Mỹ Hạnh, giảng viên bộ môn Anh văn, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Hậu cần; thay thế Trung tá Nguyễn Văn Thứ, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan tham mưu huấn luyện cấp cao tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Đại úy Trương Tấn Huy, Trợ lý Hậu cần, Tiểu đoàn 871, Lữ đoàn 954, Vùng 4, Quân chủng Hải quân; thay thế Thiếu tá Lê Vinh Hoàng, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.

Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo - Ảnh: NAM TRẦN

Phát biểu tại lễ trao, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh hơn 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, các thế hệ cán bộ, nhân viên Quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của đất nước, quân đội và lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong môi trường quốc tế.

Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu hai sĩ quan nhận nhiệm vụ lần này phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì tình hình an ninh ngoài địa bàn luôn phức tạp, khó lường.

"Mỗi đồng chí phải luôn khắc ghi phương châm "Trung thành tận tụy", tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, không để bị tác động trước những khó khăn và tình huống phức tạp trên địa bàn", Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh.

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Trong bất kỳ điều kiện nào cũng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, hỗ trợ đồng chí, đồng đội, phát huy tinh thần trách nhiệm, đặt Tổ quốc trên hết.

Đặc biệt, phải phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác và các lực lượng Việt Nam tại địa bàn; giữ gìn đoàn kết nội bộ; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái; thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, thông tin; hỗ trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, làm tốt công tác hậu phương quân đội và các điều kiện cần thiết để hai sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ; kịp thời rút kinh nghiệm phục vụ công tác tuyển chọn, tạo nguồn, huấn luyện, bồi dưỡng và chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm kỳ tiếp theo…

Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình - Ảnh 6.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng báo cáo tại lễ trao - Ảnh: NAM TRẦN

Báo cáo về công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết đến nay, công tác chuẩn bị cho hai sĩ quan đã cơ bản hoàn tất.

Các sĩ quan đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được huấn luyện, bồi dưỡng bài bản; đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ngoại ngữ, sức khỏe; an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đủ điều kiện và sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo kế hoạch.

Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình - Ảnh 7.Kết thúc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Abyei, Đội công binh số 4 báo công dâng Bác

Sáng 20-10, tại quảng trường Ba Đình, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ báo công dâng Bác của Đội công binh số 4 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực Abyei (UNISFA). Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - chủ trì buổi lễ.

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    Chủ đề: Liên Hợp Quốc Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng Bộ quốc phòng sĩ quan quân đội

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