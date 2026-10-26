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Việt Nam - Ba Lan tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu viên

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Mỗi năm, Việt Nam và Ba Lan sẽ tiếp nhận tối đa 50 công dân của hai bên để sang học tập, thực tập và nghiên cứu; cùng thúc đẩy hợp tác trong giảng dạy tiếng Việt và tiếng Ba Lan.

Hai Bộ trưởng trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: MOET

Ngày 26-10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Ba Lan Marcin Kulasek đã trao thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học; tăng cường trao đổi giảng viên, cán bộ nghiên cứu, chuyên gia và cán bộ quản lý giáo dục; triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học chung và trao đổi kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đại học.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác trong giảng dạy tiếng Việt và tiếng Ba Lan, khuyến khích nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin về cơ hội học tập, điều kiện tuyển sinh và các ngành đào tạo thế mạnh của các cơ sở giáo dục đại học hai nước.

Đặc biệt, thỏa thuận tạo cơ sở để các trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học của Việt Nam và Ba Lan chủ động thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác, triển khai các dự án nghiên cứu chung, trao đổi học thuật và các chương trình thực tập nghiên cứu ngắn hạn.

Một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận là việc duy trì và mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho công dân hai nước.

Theo đó, mỗi năm, phía Ba Lan tiếp nhận tối đa 50 công dân Việt Nam sang học tập tại các chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, thạc sĩ liên thông từ đại học hoặc thực tập nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học của Ba Lan. Trong số này, tối đa 10 người mỗi năm có thể tham gia các chương trình đào tạo hoặc thực tập nghiên cứu bằng ngôn ngữ không phải tiếng Ba Lan.

Đối với các ứng viên chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, thỏa thuận quy định việc tổ chức khóa học dự bị ngôn ngữ kéo dài ít nhất 9 tháng, tạo điều kiện để người học chuẩn bị kiến thức và năng lực ngôn ngữ trước khi bước vào chương trình đào tạo chính thức.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp nhận tối đa 50 công dân Ba Lan mỗi năm, bao gồm sinh viên, nghiên cứu sinh tiến sĩ, giảng viên và nghiên cứu viên sang học tập, thực tập và nghiên cứu tại các trường đại học Việt Nam.

Đáng chú ý, phía Việt Nam tiếp tục dành một chỉ tiêu trong danh sách ứng viên dự tuyển học bổng hằng năm cho học sinh tốt nghiệp Trường THPT Hữu nghị Ba Lan - Việt Nam tại Hà Nội. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thỏa thuận cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của mỗi Bên trong việc bảo đảm kinh phí đào tạo, điều kiện học tập, sinh hoạt và các vấn đề liên quan đến người học, tạo cơ sở thuận lợi cho việc triển khai các chương trình trao đổi trong thời gian tới.

Việt Nam và Ba Lan có truyền thống hợp tác lâu đời trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong nhiều thập kỷ qua, Ba Lan đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học Việt Nam, trong đó nhiều người đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thỏa thuận lần này kế thừa và phát triển các kết quả hợp tác đã đạt được, đặc biệt là thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học được ký ngày 28-11-2017 tại Hà Nội, đồng thời bổ sung, mở rộng các nội dung hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học của hai quốc gia trong giai đoạn mới.

Việt Nam - Ba Lan tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên và nghiên cứu viên - Ảnh 2.Lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại trụ sở Chính phủ.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo Ba Lan Thủ tướng Chính phủ hợp tác giáo dục

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