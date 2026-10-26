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Bộ trưởng Giáo dục Brunei: Cần chuẩn bị cho giáo viên trước thay đổi công nghệ

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Bộ trưởng Giáo dục Brunei Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh nói cần trang bị cho giáo viên những kỹ năng đáp ứng tương lai, trước những thay đổi nhanh của công nghệ và chuyển đổi số.

Bộ trưởng Giáo dục Brunei: Cần chuẩn bị cho giáo viên trước thay đổi công nghệ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Giáo dục Brunei phát biểu tại buổi làm việc ở TP.HCM ngày 26-10 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sáng 26-10, bà Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh, Bộ trưởng Giáo dục Brunei, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO), có buổi làm việc tại TP.HCM với hai trung tâm của tổ chức đặt tại Việt Nam, gồm Trung tâm Đào tạo khu vực (SEAMEO RETRAC) và Trung tâm Khu vực về Học tập suốt đời (SEAMEO CELLL).

Phát biểu tại đây, bà Romaizah cho rằng các hệ thống giáo dục Đông Nam Á đang cùng phải đáp ứng những thay đổi nhanh của công nghệ và quá trình chuyển đổi số. Hợp tác giữa các nước vì thế càng cần thiết.

"Phát triển năng lực lãnh đạo giáo dục, trang bị cho giáo viên những kỹ năng đáp ứng tương lai, đón nhận đổi mới và phát triển học tập suốt đời là những việc cần thiết để các hệ thống giáo dục bảo đảm cơ hội học tập cho mọi người, có khả năng thích ứng và đáp ứng nhu cầu", bà nói.

Bà nhấn mạnh vai trò của việc phát triển những cơ hội học tập đáp ứng nhu cầu thay đổi của mỗi người và xã hội. Cùng với bồi dưỡng chuyên môn giáo viên, bà cho rằng rất cần trao đổi kiến thức, nghiên cứu chung và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Brunei, kinh nghiệm hợp tác trong khu vực cho thấy giáo dục cần sát với thực tế, bảo đảm cơ hội tham gia cho mọi người, tính đến tương lai và có tác động lâu dài. Những ưu tiên chung cần được chuyển thành chương trình và kết quả thực tế.

"Chúng ta cùng có trách nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm giáo dục đáp ứng nhu cầu thực tế, tiếp tục hợp tác để phát huy thế mạnh, chia sẻ những cách làm tốt và tìm kiếm các phương pháp mới", bà phát biểu.

Bộ trưởng Giáo dục Brunei: Cần chuẩn bị cho giáo viên trước thay đổi công nghệ - Ảnh 3.

TS Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam - phát biểu tại sự kiện - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Về phía Việt Nam, TS Nguyễn Thị Thanh Minh - Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết Việt Nam coi trọng việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và cùng tìm giải pháp cho những vấn đề giáo dục mà các nước Đông Nam Á đang đối mặt.

Bà Minh cho rằng hoạt động quản lý giáo dục, phát triển năng lực đội ngũ và học tập suốt đời đều hướng tới mục tiêu mở rộng cơ hội học tập, giúp mỗi người tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân và thích ứng với thay đổi của xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết tiếp tục hỗ trợ hai trung tâm SEAMEO đặt tại Việt Nam thực hiện nhiệm vụ khu vực, đóng góp cho giáo dục trong nước.

Bộ trưởng Giáo dục Brunei: Cần chuẩn bị cho giáo viên trước thay đổi công nghệ - Ảnh 4.Ra mắt Viện Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Nam Bộ

Ngày 24-10 tại trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã diễn ra lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Giáo dục Văn hóa Nam Bộ.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: giáo dục brunei giáo viên

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