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Học sinh Trường Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh vô địch Robotics quốc tế tại Trung Quốc

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THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

Học sinh Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vô địch Robotics thế giới. Thầy Lê Hồng Thái - hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ về quả ngọt từ môi trường học tập tự do sáng tạo và trải nghiệm thực tế.

Học sinh Trường Phan Văn Trị giành ngôi vô địch Robotics quốc tế tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vô địch Robotics thế giới tại Chung kết thế giới mở rộng WRO China Open Invitational Championship 2026 diễn ra tại Nam Kinh, Trung Quốc - Ảnh: T.L.

Niềm vui chiến thắng của học sinh Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị được thầy Lê Hồng Thái - hiệu trưởng nhà trường - thông tin với Tuổi Trẻ ngày 26-10.

Vượt qua hơn 400 đội tuyển mạnh đến từ nhiều quốc gia, đội tuyển Robotics của Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị đã bước lên bục cao nhất tại Chung kết thế giới mở rộng WRO China Open Invitational Championship 2026 diễn ra tại Nam Kinh, Trung Quốc ngày 25-10. 

Theo thầy Thái, giải đấu năm nay cạnh tranh khốc liệt vì có nhiều cường quốc công nghệ như Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Trung Quốc… Chủ đề "Robots Meet Culture" là sức ép lớn với học sinh của trường khi ra đấu trường quốc tế.

"Các em, những "kỹ sư nhí" Việt Nam được đánh giá thể hiện tư duy logic nhạy bén, khả năng lập trình tự động hóa chính xác tuyệt đối và kỹ năng xử lý sự cố hoàn toàn độc lập ngay trên sa bàn để giành giải nhất chung cuộc", hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Trước đó, tháng 8-2026, đội tuyển Robotics của Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị đã vượt qua gần 500 thí sinh tại vòng chung kết quốc gia Robotacon WRO, giành huy chương vàng và ngôi vô địch quốc gia.

Thầy Lê Hồng Thái cho biết: "Nhà trường luôn kiên định với triết lý giáo dục tiên tiến: giảm bớt áp lực từ những điểm số, đặt hạnh phúc và sự tự do sáng tạo của học sinh lên hàng đầu. Nhà trường chú trọng thực hành, đề cao sự tự chủ, tạo không gian tối đa để các em học sinh và các câu lạc bộ khoa học được tự do nghiên cứu".

Cũng theo thầy Thái, chiến thắng tại WRO 2026 khẳng định vị thế của trường trong việc thực hiện Đề án tiên tiến, hội nhập quốc tế, chứng minh học sinh Việt Nam hoàn toàn đủ bản lĩnh để chinh phục những đỉnh cao công nghệ toàn cầu nếu được nuôi dưỡng trong một môi trường phù hợp.

Học sinh trường liên cấp TP.HCM giành ngôi vô địch Robotics quốc tế tại Trung Quốc - Ảnh 3.Gemini Robotics 2: AI giúp robot 'nghĩ', đi, cúi, nhặt đồ như con người

Google DeepMind vừa giới thiệu Gemini Robotics 2, hệ thống AI giúp robot hình người phối hợp từ chân, thân người đến bàn tay để di chuyển và thực hiện công việc trong môi trường thực tế.

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    Chủ đề: robotics Trường tiểu học - THCS Phan Văn Trị phường Cầu Ông Lãnh Trung Quốc học sinh

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