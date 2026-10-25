CLB Brunei muốn 'giải cứu' sự nghiệp của cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia

Rodrigo Holgado sắp có thể trở lại sân cỏ chuyên nghiệp - Ảnh: JC

Trang chủ DPMM thông báo Rodrigo Holgado sắp gia nhập đội bóng. Đây là bước tiến mới so với thông tin bày tỏ sự quan tâm được CLB công bố hồi tháng 9. Tuy nhiên, DPMM chưa thông báo hoàn tất hợp đồng hay thời điểm tiền đạo Malaysia này ra mắt.

Đội bóng Brunei hiện tham dự hệ thống giải chuyên nghiệp Malaysia. Nếu thương vụ thành công, Holgado sẽ có cơ hội gây dựng lại sự nghiệp ngay tại quốc gia gắn với bê bối khiến anh phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài.

Holgado, 31 tuổi, sinh tại Argentina và có nhiều năm thi đấu ở các giải Mỹ Latin.

Khi giới thiệu mục tiêu chuyển nhượng, DPMM nhấn mạnh thành tích ghi bàn của anh tại Coquimbo Unido ở Chile và America de Cali ở Colombia.

Kinh nghiệm cùng khả năng săn bàn là những điểm đáng chú ý của tiền đạo này.

Dù vậy, trở ngại lớn với Holgado vẫn là án kỷ luật. Anh thuộc nhóm 7 cầu thủ bị FIFA xử phạt vì sử dụng tài liệu giả trong quá trình nhập tịch và khoác áo tuyển Malaysia.

Ngày 5-3-2026, Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) giữ thời hạn cấm thi đấu 12 tháng đối với nhóm cầu thủ, nhưng điều chỉnh phạm vi áp dụng chỉ cấm tham dự các trận chính thức, thay vì mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Nhờ đó, họ được phép trở lại tập luyện cùng CLB trong thời gian thụ án.

Theo báo Utusan, thời hạn đình chỉ của Holgado và các cầu thủ liên quan dự kiến kết thúc trong tháng 11. Sự xuất hiện của DPMM mở ra cơ hội trở lại cho Holgado sau bê bối.