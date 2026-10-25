Đình Bắc không đi Trung Quốc đá lượt 3 cúp châu Á

Đình Bắc đang tập hồi phục ở TP.HCM, không đi Trung Quốc - Ảnh: MINH ĐỖ

Chiều 24-10, bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ này đã vào TP.HCM để tập hồi phục, cải thiện thể trạng, thay vì đi Trung Quốc đá lượt 3 AFC Champions League Elite 2026 - 2027.

Trước đó, sáng 24-10, CLB Công An Hà Nội có mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc để chuẩn bị cho trận đấu với Shanghai Port, diễn ra ngày 27-10. Thành phần cầu thủ tham dự trận đấu vẫn còn nhiều gương mặt chủ chốt như Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Leo Artur, Cao Pendant Quang Vinh hay Adou Minh.

HLV Alexandre Polking không điền tên Đình Bắc vào danh sách thi đấu và để cầu thủ này ở lại Việt Nam. Dù không gặp chấn thương, Đình Bắc vẫn được tạo điều kiện để nghỉ ngơi, củng cố nền tảng thể lực.

Điều này cũng đồng nghĩa chiến lược gia người Brazil có phương án khác trên hàng công cho trận CLB Công An Hà Nội đấu Shanghai Port. Đội vẫn hướng đến việc giành điểm số đầu tiên ở sân chơi đẳng cấp nhất châu Á.

Với lịch thi đấu dày đặc, việc nghỉ ngơi phù hợp, điều chỉnh khối lượng vận động có ý nghĩa quan trọng đối với một cầu thủ ngôi sao như Đình Bắc.

Đình Bắc đã cày ải liên tục ở mọi cấp độ, mọi giải đấu từ năm 2025 đến nay. Sau 2 giải gần nhất đá cho đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc cũng thi đấu liên tục cho CLB Công An Hà Nội từ đầu mùa.

Ở vòng 5 LPBank V-League 2026 - 2027, Đình Bắc ghi bàn đầu tiên, với pha lập công vào lưới CLB Thanh Hóa.