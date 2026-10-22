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Đình Bắc ghi bàn nhưng Nguyễn Filip sai lầm khiến CLB Công An Hà Nội hòa Thanh Hóa

tác giả
NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
MINH ĐỖ
MINH ĐỖ

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi bàn, nhưng sau đó thủ thành Nguyễn Filip mắc sai sót khiến CLB Công An Hà Nội lỡ chiến thắng trước Thanh Hóa tối 22-10 tại vòng 5 LPBank V-League 2026 - 2027.

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Tối 22-10, CLB Công An Hà Nội gặp Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy tại vòng 5 V-League 2026 - 2027. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đá chính với hy vọng tiếp tục tìm bàn thắng đầu tiên sau chuỗi trận "tịt ngòi" liên tiếp từ đầu mùa - Ảnh: MINH ĐỖ

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CLB Công An Hà Nội thi đấu vất vả trước sức chiến đấu của Thanh Hóa. Mãi tới phút 43, họ mới có bàn mở tỉ số. Đình Bắc đánh đầu bồi, nhưng không biết đó là bàn thắng tới khi trọng tài biên xác định bóng đã đi qua vạch vôi - Ảnh: MINH ĐỖ

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CLB Công An Hà Nội vẫn thi đấu bế tắc sau bàn thua và bị Thanh Hóa trừng phạt ở phút 61. Trong lúc thủ môn Nguyễn Filip mất tập trung, tiền vệ Nguyễn Văn Tùng tung cú sút bất ngờ từ ngoài vòng cấm. Bóng đi chậm nhưng người gác đền gốc CH Czech không kịp phản ứng nên Công An Hà Nội bị gỡ hòa 1-1 - Ảnh: MINH ĐỖ

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Bàn thua có lỗi lớn của Nguyễn Filip. Sau khi hậu vệ Công An Hà Nội phá bóng, thay vì tập trung theo dõi động tác xử lý của đối thủ, anh lại quay sang hướng khác chỉ đạo đồng đội, nên bị động hoàn toàn trước cú sút bất ngờ của Văn Tùng - Ảnh: MINH ĐỖ

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CLB Công An Hà Nội còn suýt thua ở cuối trận, khi cầu thủ 19 tuổi Lê Văn Hoàn (ảnh) khiến Nguyễn Filip phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền nhưng hủy quyết định sau khi xem VAR, cứu đoàn quân HLV Alexandre Polking khỏi trận thua - Ảnh: MINH ĐỖ

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Đình Bắc nỗ lực trong thời gian còn lại, có thêm vài cú sút, nhưng không thể ghi thêm bàn. CLB Công An Hà Nội hòa chung cuộc 1-1 Thanh Hóa. Dù không thắng nhưng việc có 1 bàn giúp Đình Bắc được giải tỏa cơn khát sau nhiều vòng khô hạn bàn thắng - Ảnh: MINH ĐỖ

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Trên khán đài, Đoàn Văn Hậu thất thần chứng kiến thất bại của đồng đội khi anh đang không thể thi đấu vì chịu án phạt - Ảnh: MINH ĐỖ

- Ảnh 8.HLV Polking: 'Đình Bắc như con mãnh thú'

HLV trưởng Alexandre Polking khen ngợi thể chất của cậu học trò Nguyễn Đình Bắc trong trận CLB Công An Hà Nội đấu Kashima Antlers tối 13-10.

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NGỌC LÊ - MINH ĐỖ
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    Chủ đề: CLB Công an Hà Nội Nguyễn Đình Bắc CLB Thanh Hóa

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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