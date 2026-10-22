Đình Bắc ghi bàn nhưng Nguyễn Filip sai lầm khiến CLB Công An Hà Nội hòa Thanh Hóa

CLB Công An Hà Nội thi đấu vất vả trước sức chiến đấu của Thanh Hóa. Mãi tới phút 43, họ mới có bàn mở tỉ số. Đình Bắc đánh đầu bồi, nhưng không biết đó là bàn thắng tới khi trọng tài biên xác định bóng đã đi qua vạch vôi - Ảnh: MINH ĐỖ