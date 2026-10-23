Bóng đá Malaysia đau đầu với bài toán tiền thuê HLV

Ông Tan Cheng Hoe là HLV tạm quyền của tuyển Malaysia - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo New Straits Times, khả năng tài chính là vấn đề Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải tính toán kỹ trong quá trình tìm người dẫn dắt lâu dài cho đội tuyển quốc gia.

Người đại diện bóng đá Effendi Jagan Abdullah cho rằng nếu các phương án nước ngoài quá đắt đỏ, FAM nên cân nhắc trao hợp đồng chính thức cho HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe.

Trước đó, ông Effendi ước tính FAM cần chuẩn bị tối thiểu khoảng 30.000 USD/tháng để thuê một HLV Nhật Bản có danh tiếng và thành tích tốt ở châu Á. Với nhà cầm quân có hồ sơ nổi bật hơn, mức chi có thể lên tới 60.000 USD/tháng.

Theo cách tính này, chi phí một năm tương ứng 360.000–720.000 USD. Tuy nhiên, đây là ước tính của người đại diện, chưa phải mức lương FAM thống nhất với ứng viên nào. Ông Effendi nhấn mạnh khoản đầu tư lớn cần mang lại hiệu quả tương xứng.

Tên HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu cũng xuất hiện trong những thông tin liên quan đến ghế nóng Malaysia.

Dù vậy, Chủ tịch FAM Ab Ghani Hassan đã phủ nhận việc liên hệ hoặc đàm phán với ông Moriyasu, đồng thời cho biết liên đoàn chưa có bước đi cụ thể và cần thảo luận thêm.

Trong khi đó, ông Tan Cheng Hoe có thành tích khá tốt để có cơ hội được giữ lại. Nhà cầm quân 58 tuổi trở lại dẫn dắt Malaysia theo diện tạm quyền từ tháng 6, thay HLV Peter Cklamovski.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia giành hạng ba sau chiến thắng 1-0 trước tuyển Việt Nam. Họ kết thúc giải với thành tích bất bại và không thủng lưới.

Sau giải, ông Tan Cheng Hoe bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến nhưng để FAM quyết định tương lai.

Thành tích vừa đạt được giúp nhà cầm quân nội trở thành phương án đáng cân nhắc khi Malaysia tính toán giữa tham vọng nâng tầm đội tuyển và khả năng chi trả.