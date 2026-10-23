Lạ lùng phương pháp giảm béo bằng cách ăn... đồ béo, chiên rán

Ăn đồ chiên không bị cấm tuyệt đối trong phương pháp giảm béo Keto - Ảnh: STOCK

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Women's Health năm 2017, nữ diễn viên Vanessa Hudgens đã chia sẻ về phương pháp giảm béo Keto mà cô áp dụng. Theo đó, cô đã giảm khoảng 4,5kg chỉ trong một tháng nhờ chế độ ăn giàu chất béo, nhưng hạn chế tối đa tinh bột.

Phương pháp giảm béo khó tin nhưng có thật

Điều thú vị nằm ở thực đơn của nữ diễn viên. Bữa sáng của cô gồm trứng chiên, thịt xông khói và nửa quả bơ. Buổi trưa, Hudgens ăn salad với thịt gà, trong khi bữa tối thường là cá hồi nướng hoặc bít tết. Cô còn duy trì thói quen ăn một quả bơ mỗi ngày.

Thay vì kiêng chất béo như nhiều người muốn giảm cân, Hudgens lại xem đây là nguồn năng lượng quan trọng, giúp cô duy trì cảm giác no và hạn chế tiêu thụ tinh bột.

Tuy nhiên, kết quả của nữ diễn viên không chỉ đến từ ăn uống. Cô còn thường xuyên tập đạp xe trong nhà, Pilates và yoga. Đến năm 2019, Hudgens xác nhận tiếp tục áp dụng Keto trong một số giai đoạn, xen kẽ với phương pháp nhịn ăn gián đoạn.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Alicia Vikander, nữ diễn viên từng giành giải Oscar, đảm nhận vai Lara Croft trong bộ phim Tomb Raider (2018).

Để xây dựng thân hình săn chắc cho vai diễn, Vikander trải qua bảy tháng tập luyện và điều chỉnh dinh dưỡng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Magnus Lygdback. Trong đó, cô áp dụng Keto khoảng bảy tuần ở giai đoạn siết mỡ, sau khi đã tập trung phát triển cơ bắp.

Nữ diễn viên Vanessa Hudgens từng giảm cân thành công nhờ Keto - Ảnh: WOMEN'S HEALTH

Theo Lygdback, nữ diễn viên tiêu thụ khoảng 1.900 calo mỗi ngày trong giai đoạn này, kết hợp tập tạ và các bài vận động cường độ cao. Kết quả, cô vừa giảm mỡ vừa làm nổi bật khối cơ đã xây dựng trước đó. Tổng cộng, Vikander tăng khoảng 5,4kg cơ bắp trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim.

Đây là ví dụ cho thấy Keto không chỉ được áp dụng để giảm cân ở người thừa cân, mà đôi khi còn phục vụ mục tiêu điều chỉnh thành phần cơ thể, giảm tỉ lệ mỡ và duy trì cơ bắp.

Trong làng thể thao, võ sĩ quyền anh hạng nặng Tyson Fury cũng từng áp dụng chế độ ăn đưa cơ thể vào trạng thái ketosis trong hành trình giảm cân để trở lại võ đài.

So với 2 nữ diễn viên nói trên, Fury có chế độ ăn "hết hồn", bao gồm các món thịt đỏ chiên, xúc xích, thịt xông khói, trứng chiên, phô mai, sốt mayonnaise, bơ và bánh mì lúa mạch đen.

Trong quan niệm thông thường, đây sẽ là danh sách các món ăn bị cấm khi bạn muốn giảm cân - giảm béo.

Nghịch lý ăn mỡ để giảm mỡ được giải thích thế nào?

Keto, viết đầy đủ là Ketogenic Diet, là chế độ ăn giàu chất béo, rất ít carbohydrate (chất bột đường) và lượng protein (chất đạm) vừa phải.

Theo Trường Y tế công cộng Harvard (Mỹ), chất béo thường chiếm khoảng 70-80% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày, protein chiếm 10-20%, còn carbohydrate chỉ khoảng 5-10%.

Điểm cốt lõi của phương pháp này nằm ở việc thay đổi nguồn nhiên liệu mà cơ thể sử dụng. Thông thường, cơ thể ưu tiên sử dụng glucose, một loại đường thu được từ quá trình tiêu hóa carbohydrate, để tạo năng lượng.

Khi lượng carbohydrate bị cắt giảm xuống khoảng 20-50g/ngày, nguồn dự trữ glucose dưới dạng glycogen dần suy giảm. Cơ thể tăng huy động chất béo, trong khi gan chuyển hóa một phần chất béo thành các hợp chất gọi là thể ketone.

Tyson Fury trước và sau khi giảm béo nhờ Keto - Ảnh: B.T

Quá trình này tạo nên trạng thái ketosis, tức trạng thái cơ thể tăng sử dụng chất béo và thể ketone làm nhiên liệu thay thế.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc đốt chất béo và giảm lượng mỡ tích tụ. Trong trạng thái ketosis, cơ thể có thể đốt cả chất béo từ thức ăn lẫn mỡ dự trữ. Nếu lượng calo nạp vào vẫn vượt nhu cầu, người ăn Keto hoàn toàn có thể tăng cân.

Ngược lại, khi năng lượng tiêu hao lớn hơn năng lượng hấp thụ, cơ thể phải huy động phần dự trữ để bù đắp, qua đó làm giảm lượng mỡ.

Một cơ chế khác giúp Keto phát huy tác dụng là khả năng kiểm soát cảm giác đói. Chất béo và protein có thể giúp người ăn no lâu hơn, trong khi thể ketone được cho là có tác động đến các tín hiệu điều hòa sự thèm ăn.

Nhờ đó, một số người tự nhiên giảm lượng thức ăn tiêu thụ mà không phải liên tục chịu cảm giác đói.

Dù vậy, cân nặng giảm nhanh trong những tuần đầu Keto còn đến từ việc mất nước khi lượng glycogen suy giảm, không hoàn toàn là mỡ thừa.

Bằng chứng khoa học cũng cho thấy hiệu quả đáng chú ý. Trong một thử nghiệm lâm sàng công bố năm 2025 trên 80 người trưởng thành béo phì tại châu Á, nhóm áp dụng Keto lành mạnh giảm trung bình 7,8kg sau 6 tháng, so với 4,2kg ở nhóm ăn kiêng hạn chế năng lượng thông thường.

Tuy nhiên, các nghiên cứu dài hạn chưa chứng minh Keto luôn vượt trội những phương pháp giảm cân khác.

Chế độ ăn Keto - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Ăn thế nào để giảm mỡ mà không ảnh hưởng sức khỏe? Người theo Keto có thể sử dụng thịt, cá, trứng, bơ, phô mai, các loại hạt và dầu thực vật.

Ngay cả thịt ba chỉ chiên, trứng chiên hay gà chiên không tẩm bột cũng có thể xuất hiện trong thực đơn. Trái lại, cơm, bánh mì, khoai tây chiên và nhiều loại bánh ngọt phải hạn chế nghiêm ngặt vì chứa nhiều carbohydrate.

Tuy nhiên, ăn được không có nghĩa nên ăn tùy thích. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị ưu tiên chất béo không bão hòa từ cá, quả bơ, dầu ô liu và các loại hạt, thay vì phụ thuộc vào thịt mỡ, bơ động vật hay thực phẩm chiên ngập dầu.

Để giảm mỡ hiệu quả, người áp dụng vẫn cần kiểm soát tổng năng lượng, bổ sung đủ protein nhằm hạn chế mất cơ, ăn rau ít tinh bột để cung cấp chất xơ, đồng thời duy trì vận động.

Tập kháng lực như nâng tạ giúp bảo vệ khối cơ trong quá trình giảm cân. Đi bộ, đạp xe hoặc các hoạt động aerobic hỗ trợ tiêu hao năng lượng và sức khỏe tim mạch. Ngủ đủ giấc, uống đủ nước cũng là những yếu tố quan trọng.

Keto không phù hợp với tất cả mọi người Người mắc bệnh gan, thận nặng, viêm tụy, rối loạn chuyển hóa chất béo, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú không nên tự ý áp dụng. Người bệnh tiểu đường đang dùng insulin hoặc một số thuốc hạ đường huyết cần được bác sĩ đánh giá vì nguy cơ biến chứng. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng thể thao quốc tế, Keto có thể giúp giảm khối lượng mỡ nhưng không nhất thiết cải thiện thành tích thể thao. Thậm chí, việc thiếu carbohydrate có thể gây bất lợi cho những môn đòi hỏi vận động cường độ cao. Vì vậy, nghịch lý ăn nhiều chất béo để giảm béo thực chất không phải phép màu. Keto có thể thay đổi cách cơ thể sử dụng năng lượng và hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói, nhưng muốn giảm mỡ bền vững vẫn phải dựa trên chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện khoa học và sự phù hợp với từng người.