Thử thách cực đại cho CLB Becamex TP.HCM

Daniel Anjos (trái) và Hoàng Vũ Samson của CLB Becamex TP.HCM - Ảnh: VPF



18h hôm nay (23-10), CLB Becamex TP.HCM sẽ tiếp đội đầu bảng Thái Nguyên trên sân Bình Dương trong trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027.

Được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, nhưng CLB Becamex TP.HCM lại thi đấu khá trầy trật suốt từ đầu mùa.

Becamex TP.HCM mở màn bằng trận hòa không bàn thắng trước chủ nhà Đại học Văn Hiến rồi thắng dễ Lâm Đồng 3-1 trên sân nhà. Nhưng ở vòng 3, đoàn quân của HLV Albadalejo Gerard phải chờ đến phút 90+5 mới có thể ghi bàn thắng ngược chủ nhà TP.HCM 2-1.

Trong khi đó, CLB Thái Nguyên là đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận ra quân, cho thấy sẽ là thách thức cực đại cho CLB Becamex TP.HCM nếu muốn giành điểm. Bởi không chỉ thể hiện lối chơi tấn công ấn tượng, đội bóng xứ chè còn có 2 ngoại binh chất lượng trong đội hình.

Chân sút Victor Mansaray đã đều đặn "khai hỏa" trong cả 3 trận vừa qua và đã có được 7 bàn thắng. Còn tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu không chỉ là "máy quét" hiệu quả ở tuyến giữa mà còn sút xa ghi bàn lợi hại.

Đáng nói, cả 2 từng thi đấu cho CLB Becamex TP.HCM nên càng hiểu rõ điểm mạnh yếu của không ít đồng đội cũ trong ngày gặp lại.

Đối đầu hấp dẫn

Đối đầu với ứng viên vô địch cũng là cách để CLB Thái Nguyên kiểm tra năng lực thật sự, xem mình liệu có thể gia nhập cuộc đua giành 2 vé thăng hạng hay không.

Bởi 3 trận thắng vừa qua của thầy trò HLV Phạm Minh Đức đều trước những đối thủ không mạnh là Quy Nhơn United, Bình Minh Sài Gòn và Huế.

Có thể nói, trận đấu này sẽ là cuộc chiến thú vị ở tuyến giữa lẫn hàng công của 2 đội. Nếu như CLB Thái Nguyên tự tin với chân sút Victor Mansaray cùng tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu thì CLB Becamex TP.HCM cũng không hề kém cạnh.

Ngoài tiền vệ trung tâm Võ Hoàng Minh Khoa vừa khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, đội chủ nhà còn có chân sút Daniel Anjos cũng ghi được 3 bàn thắng. Bên cạnh đó là chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson cũng đang nóng lòng ghi bàn đầu tiên của mùa giải.

Chơi trên sân nhà, chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc với CLB Becamex TP.HCM. Ba điểm trước tân binh khó chịu như Thái Nguyên sẽ giúp cho đoàn quân của HLV Albadalejo Gerard vươn lên dẫn đầu giải và củng cố thêm niềm tin thăng hạng.

Nhưng để có thể giành chiến thắng, đội chủ nhà cần thi đấu tập trung và hiệu quả trong suốt 90 phút. Bởi chỉ một sơ sẩy trong phòng ngự, Victor Mansaray sẵn sàng "trừng phạt" hàng thủ Becamex TP.HCM bởi tốc độ và khả năng chớp thời cơ rất nhanh của mình.

HLV Albadalejo Gerard đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho CLB Becamex TP.HCM trong những buổi tập vừa qua. Nhưng đừng quên, HLV Phạm Minh Đức của CLB Thái Nguyên cũng rất đáng gờm.

CLB Becamex TP.HCM ngược dòng ngoạn mục Ngược dòng ngoạn mục ở phút 90+4, CLB Becamex TP.HCM đã thắng chủ nhà CLB TP.HCM 2-1 ở vòng 3 Giải hạng nhất 2026-2027.



