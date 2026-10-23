Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Thử thách cực đại cho CLB Becamex TP.HCM

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

CLB Becamex TP.HCM sẽ phải chứng tỏ vị thế của một ứng viên vô địch trong trận tiếp Thái Nguyên trên sân nhà ở vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027.

Thử thách cực đại cho CLB Becamex TP.HCM - Ảnh 1.

Daniel Anjos (trái) và Hoàng Vũ Samson của CLB Becamex TP.HCM - Ảnh: VPF

18h hôm nay (23-10), CLB Becamex TP.HCM sẽ tiếp đội đầu bảng Thái Nguyên trên sân Bình Dương trong trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 4 Giải hạng nhất 2026-2027.

Được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch, nhưng CLB Becamex TP.HCM lại thi đấu khá trầy trật suốt từ đầu mùa. 

Becamex TP.HCM mở màn bằng trận hòa không bàn thắng trước chủ nhà Đại học Văn Hiến rồi thắng dễ Lâm Đồng 3-1 trên sân nhà. Nhưng ở vòng 3, đoàn quân của HLV Albadalejo Gerard phải chờ đến phút 90+5 mới có thể ghi bàn thắng ngược chủ nhà TP.HCM 2-1.

Trong khi đó, CLB Thái Nguyên là đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận ra quân, cho thấy sẽ là thách thức cực đại cho CLB Becamex TP.HCM nếu muốn giành điểm. Bởi không chỉ thể hiện lối chơi tấn công ấn tượng, đội bóng xứ chè còn có 2 ngoại binh chất lượng trong đội hình. 

Chân sút Victor Mansaray đã đều đặn "khai hỏa" trong cả 3 trận vừa qua và đã có được 7 bàn thắng. Còn tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu không chỉ là "máy quét" hiệu quả ở tuyến giữa mà còn sút xa ghi bàn lợi hại. 

Đáng nói, cả 2 từng thi đấu cho CLB Becamex TP.HCM nên càng hiểu rõ điểm mạnh yếu của không ít đồng đội cũ trong ngày gặp lại. 

Đối đầu hấp dẫn

Đối đầu với ứng viên vô địch cũng là cách để CLB Thái Nguyên kiểm tra năng lực thật sự, xem mình liệu có thể gia nhập cuộc đua giành 2 vé thăng hạng hay không. 

Bởi 3 trận thắng vừa qua của thầy trò HLV Phạm Minh Đức đều trước những đối thủ không mạnh là Quy Nhơn United, Bình Minh Sài Gòn và Huế.

Có thể nói, trận đấu này sẽ là cuộc chiến thú vị ở tuyến giữa lẫn hàng công của 2 đội. Nếu như CLB Thái Nguyên tự tin với chân sút Victor Mansaray cùng tiền vệ nhập tịch Trần Trung Hiếu thì CLB Becamex TP.HCM cũng không hề kém cạnh. 

Ngoài tiền vệ trung tâm Võ Hoàng Minh Khoa vừa khoác áo đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, đội chủ nhà còn có chân sút Daniel Anjos cũng ghi được 3 bàn thắng. Bên cạnh đó là chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson cũng đang nóng lòng ghi bàn đầu tiên của mùa giải.

Chơi trên sân nhà, chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc với CLB Becamex TP.HCM. Ba điểm trước tân binh khó chịu như Thái Nguyên sẽ giúp cho đoàn quân của HLV Albadalejo Gerard vươn lên dẫn đầu giải và củng cố thêm niềm tin thăng hạng. 

Nhưng để có thể giành chiến thắng, đội chủ nhà cần thi đấu tập trung và hiệu quả trong suốt 90 phút. Bởi chỉ một sơ sẩy trong phòng ngự, Victor Mansaray sẵn sàng "trừng phạt" hàng thủ Becamex TP.HCM bởi tốc độ và khả năng chớp thời cơ rất nhanh của mình. 

HLV Albadalejo Gerard đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho CLB Becamex TP.HCM trong những buổi tập vừa qua. Nhưng đừng quên, HLV Phạm Minh Đức của CLB Thái Nguyên cũng rất đáng gờm.

Thử thách cực đại cho CLB Becamex TP.HCM - Ảnh 2.CLB Becamex TP.HCM ngược dòng ngoạn mục

Ngược dòng ngoạn mục ở phút 90+4, CLB Becamex TP.HCM đã thắng chủ nhà CLB TP.HCM 2-1 ở vòng 3 Giải hạng nhất 2026-2027.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: clb thái nguyên Võ Hoàng Minh Khoa sân Bình Dương Becamex TP. HCM Albadalejo Gerard

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất