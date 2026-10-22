Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

V-League bất ngờ đứng trên giải đấu có Ronaldo

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Theo số liệu được trang ASEAN FOOTBALL công bố, Giải vô địch quốc gia Việt Nam (V-League) nằm ở tốp đầu châu Á về khoảng thời gian bóng lăn trung bình.

Thời gian bóng lăn trung bình của 8 giải vô địch quốc gia được khảo sát - Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Theo số liệu thống kê của ASEAN FOOTBALL, V-League đứng thứ tư trong số 8 giải vô địch quốc gia được khảo sát về thời gian bóng lăn trung bình.  

Cụ thể, đứng đầu là Giải bóng đá nhà nghề Hàn Quốc (56,17 phút), tiếp theo là Giải vô địch Trung Quốc (54,08 phút) và Giải vô địch Nhật Bản (53,01 phút). 

V-League đứng thứ tư với thời gian bóng lăn trung bình là 52,12 phút. Giải đấu số 1 của Việt Nam đứng trên các giải vô địch Saudi Arabia, UAE, Indonesia và Singapore. 

Được biết, chỉ số thời gian bóng lăn trung bình là đo lường thời gian thực tế bóng di chuyển trên sân trong một trận đấu, không tính thời gian gián đoạn trận đấu như phạm lỗi, chấn thương, thay người, ném biên, phát bóng lên, phạt góc trước khi bóng được đá vào cuộc, ăn mừng bàn thắng và các tình huống kiểm tra VAR.

Có thể thấy V-League có thời gian bóng chết ít so với nhiều giải bóng đá châu Á, trong đó có Saudi Pro League - giải đấu có siêu sao Cristiano Ronaldo. Chưa có mối liên hệ nào cho thấy thời gian bóng lăn trung bình sẽ đi kèm với chất lượng giải đấu.

Tuy nhiên, việc các trận đấu có ít thời gian bóng chết chắc chắn mang đến cho khán giả có nhiều trải nghiệm tốt hơn.

Khảo sát này giúp bóng đá châu Á có cái nhìn toàn diện hơn về các giải đấu. Thông số được công bố chỉ ra rằng, thời gian bóng lăn trung bình của bóng đá châu Á vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà AFC đặt ra là 60 phút. 

V-League bất ngờ đứng trên giải đấu có Ronaldo - Ảnh 2.Lịch trực tiếp V-League vòng 5: Công An TP.HCM đấu Ninh Bình

Tâm điểm của vòng 5 V-League 2026-2027 là cuộc chạm trán giữa CLB Ninh Bình với Công An TP.HCM lúc 18h ngày 25-10.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: việt nam ASEAN FOOTBALL V-League Châu Á Asean

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất