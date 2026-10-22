V-League bất ngờ đứng trên giải đấu có Ronaldo

Thời gian bóng lăn trung bình của 8 giải vô địch quốc gia được khảo sát - Ảnh: ASEAN FOOTBALL

Theo số liệu thống kê của ASEAN FOOTBALL, V-League đứng thứ tư trong số 8 giải vô địch quốc gia được khảo sát về thời gian bóng lăn trung bình.

Cụ thể, đứng đầu là Giải bóng đá nhà nghề Hàn Quốc (56,17 phút), tiếp theo là Giải vô địch Trung Quốc (54,08 phút) và Giải vô địch Nhật Bản (53,01 phút).

V-League đứng thứ tư với thời gian bóng lăn trung bình là 52,12 phút. Giải đấu số 1 của Việt Nam đứng trên các giải vô địch Saudi Arabia, UAE, Indonesia và Singapore.

Được biết, chỉ số thời gian bóng lăn trung bình là đo lường thời gian thực tế bóng di chuyển trên sân trong một trận đấu, không tính thời gian gián đoạn trận đấu như phạm lỗi, chấn thương, thay người, ném biên, phát bóng lên, phạt góc trước khi bóng được đá vào cuộc, ăn mừng bàn thắng và các tình huống kiểm tra VAR.

Có thể thấy V-League có thời gian bóng chết ít so với nhiều giải bóng đá châu Á, trong đó có Saudi Pro League - giải đấu có siêu sao Cristiano Ronaldo. Chưa có mối liên hệ nào cho thấy thời gian bóng lăn trung bình sẽ đi kèm với chất lượng giải đấu.

Tuy nhiên, việc các trận đấu có ít thời gian bóng chết chắc chắn mang đến cho khán giả có nhiều trải nghiệm tốt hơn.

Khảo sát này giúp bóng đá châu Á có cái nhìn toàn diện hơn về các giải đấu. Thông số được công bố chỉ ra rằng, thời gian bóng lăn trung bình của bóng đá châu Á vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà AFC đặt ra là 60 phút.