Lịch trực tiếp V-League vòng 5: Công An TP.HCM đấu Ninh Bình - Đồ họa: THANH ĐỊNH

CLB Ninh Bình bước vào trận đấu trên sân nhà với vị trí dẫn đầu, giành 10 điểm sau 3 thắng, 1 hòa. Đội bóng cố đô ghi 11 bàn, nhiều nhất giải sau 4 vòng, nhưng cũng để thủng lưới 6 lần và đang dẫn đầu V-League 2026-2027.

Ở vòng trước, Ninh Bình thắng Hoàng Anh Gia Lai 4-3 nhờ bàn quyết định của Nguyễn Lê Phát ở phút 90. Màn rượt đuổi tỉ số cho thấy sức tấn công của chủ nhà, đồng thời đặt ra yêu cầu cải thiện khả năng phòng ngự.

Công An TP.HCM cũng có đà tâm lý thuận lợi sau chiến thắng 1-0 trước Thể Công - Viettel. Olaha Mạnh Đức ghi bàn duy nhất ở phút 68, nâng thành tích cá nhân lên ba bàn từ đầu mùa.

Đây sẽ là mũi tấn công Ninh Bình cần đặc biệt lưu ý.

Đội khách hiện đứng thứ 5 với bảy điểm, ghi 5 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Khoảng cách ba điểm khiến cuộc đối đầu này có ý nghĩa trực tiếp với cuộc đua nhóm đầu.

Trước đó, vòng 5 mở màn bằng trận Công An Hà Nội tiếp Thanh Hóa lúc 19h15 ngày 22-10. Với chín điểm, đội bóng thủ đô có cơ hội tạm vượt Ninh Bình nếu thắng.

Ngày 23-10, Hoàng Anh Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An lúc 17h; Thể Công - Viettel tiếp Bắc Ninh lúc 19h15. Ngày 24-10, Thành Phố Đồng Nai gặp Thép Xanh Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Hải Phòng, cùng lúc 18h.

Trận còn lại giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 25-10. Cả bảy trận đều được phát trên FPT Play và TV360.