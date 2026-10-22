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CLB Công An Nhân Dân thắng vất vả trong ngày Đỗ Phi Long sai lầm

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long mắc sai lầm tai hại dẫn đến một bàn thua, nhưng rất may anh được đồng đội sửa sai, giúp CLB Công An Nhân Dân thắng Xuân Thiện Phú Thọ với cách biệt tối thiểu ở vòng 4 Giải hạng nhất 2026 - 2027.

CLB Công An Nhân Dân thắng vất vả trong ngày Đỗ Phi Long sai lầm - Ảnh 1.

Đỗ Phi Long mắc sai lầm nhưng được đồng đội sửa sai - Ảnh: CLB CAND

Tối 22-10, CLB Công An Nhân Dân đấu với Xuân Thiện Phú Thọ trên sân Việt Trì, thuộc vòng 4 Giải hạng nhất quốc gia 2026 - 2027. Sau 2 trận không thắng, CLB Công An Nhân Dân ép sân đội chủ nhà từ đầu trận để đánh phủ đầu. 

Phút thứ 9, Nguyễn Thanh Nhàn chuyền cho Nguyễn Xuân Bắc sút chéo góc từ cánh phải theo hướng tấn công của Công An Nhân Dân, mở tỉ số 1-0. 

Nhưng Xuân Thiện Phú Thọ cho thấy họ không phải dạng vừa dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Quốc Vượng. Họ ép sân ngược lại và khiến Công An Nhân Dân bị động, liên tục mất bóng trong lúc triển khai từ sân nhà. 

Phút 21 xảy ra tình huống như vậy. Sau khi cướp được bóng từ chân cầu thủ Công An Nhân Dân, Trần Gia Huy chuyền cho Nguyễn Hoàng Chiến cứa lòng chính xác trong vòng cấm, hạ gục thủ môn Nguyễn Đình Triệu, san bằng tỉ số 1-1 cho Xuân Thiện Phú Thọ. 

Kịch bản tương tự tiếp tục xảy ra ở phút 39. Hoàng Chiến pressing, cướp được bóng trong chân Đỗ Phi Long khi cầu thủ nhập tịch này đang rê ở sân nhà. Hoàng Chiến lập tức chuyền cho Gia Huy đệm cận thành, nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 cho đội chủ nhà. 

Sau 2 trận liên tiếp ghi bàn cho Công An Nhân Dân, Đỗ Phi Long lại mắc sai lầm tai hại và có nguy cơ khiến đội nhà chịu thua. Rất may cho anh khi các đồng đội xung quanh đã cùng nỗ lực sửa sai. 

Phút 45, Gonzalo Fornari tận dụng chiều cao 2,01m để đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho CLB Công An Nhân Dân.

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Tới phút 85, Nguyễn Hoàng Anh đột phá vào vòng cấm Xuân Thiện Phú Thọ và bị phạm lỗi, mang về quả phạt đền quý giá cho Công An Nhân Dân. 

Phút 87, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn không phụ sự tin tưởng của các đồng đội, đã sút quyết đoán để ấn định thắng lợi 3-2 cho đội bóng ngành công an. 

Chiến thắng quan trọng này giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng tạm dứt mạch toàn hòa và thua để tiếp tục mục tiêu đua vé thăng hạng lên V-League mùa tới.

CLB Công An Nhân Dân thắng vất vả trong ngày Đỗ Phi Long sai lầm - Ảnh 3.Thanh Nhàn hụt pen, PVF-CAND lỡ chiến thắng trước Becamex TP.HCM

CLB PVF-CAND chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Becamex TP.HCM trong ngày Thanh Nhàn đá hỏng phạt đền.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Xuân Thiện Phú Thọ CLB Công An Nhân Dân Giải hạng Nhất

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