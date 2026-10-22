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HLV Thanh Hóa tiếc khi VAR cứu CLB Công An Hà Nội một bàn thua

tác giả
NGỌC LÊ
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NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
TUẤN LONG
TUẤN LONG

HLV Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa tiếc khi ông và học trò suýt thắng Công An Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, ở vòng 5 LPBank V-League 2026 - 2027.

HLV Thanh Hóa tiếc khi VAR cứu CLB Công An Hà Nội một bàn thua - Ảnh 1.

Nguyễn Filip (áo tím) cùng Công An Hà Nội thoát khỏi quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo VAR - Ảnh: MINH ĐỖ

Tối 22-10 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công An Hà Nội bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 thuộc vòng 5 V-League.

Dù bị CLB Công An Hà Nội dẫn trước ở phút 43 do công của Nguyễn Đình Bắc, CLB Thanh Hóa đã thi đấu kiên cường ở hiệp 2 và Nguyễn Văn Tùng gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở phút 60.

Thậm chí lúc cuối trận, đội bóng xứ Thanh suýt được hưởng phạt đền khi Lê Văn Hoàn bị Nguyễn Filip phạm lỗi trong vòng cấm. 

Trọng tài đã chỉ tay vào chấm 11m, nhưng đổi quyết định sau khi xem VAR vì cho rằng cầu thủ Thanh Hóa bị việt vị.

"Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Họ tuân thủ tốt chiến thuật, thể hiện tinh thần và thái độ thi đấu đáng khen ngợi", HLV tạm quyền Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa mở đầu buổi phỏng vấn.

Khi được hỏi về tình huống Thanh Hóa bị hủy penalty ở phút gần cuối hiệp 2, HLV Mai Xuân Hợp không chắc chắn về quyết định này của tổ trọng tài, nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng cho những người cầm còi.

"Anh em chúng tôi chắc chắn sẽ xem kỹ lại tình huống đó. Nhưng trước hết, chúng tôi phải tôn trọng cuộc chơi, tôn trọng quyết định của trọng tài. Còn để nói về cảm xúc thì đương nhiên chúng tôi tiếc vì nếu Thanh Hóa có phạt đền, chắc chắn Công An Hà Nội khó gỡ điểm", HLV Mai Xuân Hợp cho hay.

Dù tiếc, nhưng HLV tạm quyền của Thanh Hóa coi 1 điểm giành được trước Công An Hà Nội là chấp nhận được. Bởi mục tiêu từ trước trận của ông và học trò là hòa.

"Tôi có niềm tin trước trận rằng Thanh Hóa sẽ có điểm. Đó là phần thưởng cho toàn đội", ông Hợp chia sẻ.

HLV Thanh Hóa tiếc khi VAR cứu CLB Công An Hà Nội một bàn thua - Ảnh 3.HLV Polking: 'Chúng tôi không có thời gian để buồn'

HLV Alexandre Polking không giấu được sự tiếc nuối khi CLB Công An Hà Nội bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ngay tại Hàng Đẫy vào tối 22-10.

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NGỌC LÊ - TUẤN LONG
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    Chủ đề: CLB Công an Hà Nội clb thanh hoá Mai Xuân Hợp công an Hà Nội Nguyễn Filip

    Dòng sự kiện: V-League 2026-2027

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