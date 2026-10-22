HLV Polking: 'Chúng tôi không có thời gian để buồn'

HLV Alexandre Polking tiếc nuối khi Công An Hà Nội không thể thắng Thanh Hóa - Ảnh: CAHN

Được đánh giá nhỉnh hơn về cả lực lượng lẫn lợi thế sân nhà, HLV Alexandre Polking cùng các học trò Công An Hà Nội gặp nhiều khó khăn trước đội khách Thanh Hóa tại vòng 5 V-League 2026 - 2027.

Suốt phần lớn hiệp một, các chân sút chủ nhà thi đấu bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức đầy kỷ luật

Phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc ở phút 43, CLB Công An Hà Nội mới có thể khai thông bế tắc bằng bàn mở tỉ số.

Dẫu vậy, lợi thế dẫn bàn không thể duy trì trọn vẹn khi Nguyễn Văn Tùng bên phía Thanh Hóa kịp thời lập công ở phút 60, đưa trận đấu về vạch xuất phát và ấn định kết quả hòa 1-1.

Bước vào phòng họp báo sau trận, HLV Alexandre Polking không giấu được sự tiếc nuối khi đánh rơi chiến thắng ngay tại sân nhà Hàng Đẫy:

"Chúng tôi vốn đặt mục tiêu 3 điểm ở trận này để vực dậy tinh thần sau trận thua Hà Nội tại vòng trước. Mọi người đều rất cố gắng rồi, đã đẩy cao đội hình đến cuối trận, nhưng thiếu chất lượng để kết thúc cơ hội".

Thuyền trưởng Công An Hà Nội tiếp tục: "CLB Thanh Hóa ghi bàn nhờ 1 cú sút nguy hiểm, tôi nghĩ trong tình huống này bóng đã đổi hướng. Chúng tôi không có thời gian để buồn hay phàn nàn, phải nghỉ ngơi để chuẩn bị đi Trung Quốc đá cúp châu Á".

Đình Bắc (áo đỏ) ghi bàn trong trận hòa 1-1 của Công An Hà Nội trước Thanh Hóa - Ảnh: MINH ĐỖ

Dẫu vậy, nhà cầm quân 50 tuổi nhanh chóng xốc lại tinh thần cho các học trò khi lịch thi đấu trước mắt vô cùng khắc nghiệt:

"Chúng tôi không có thời gian để buồn bã hay ngồi lại phàn nàn. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải nghỉ ngơi hồi phục ngay lập tức để chuẩn bị di chuyển sang Trung Quốc thi đấu tại cúp châu Á".

"Thật ra tôi không thất vọng về các cầu thủ đâu. Chúng tôi thua không phải vì vấn đề thể lực. Ngoại trừ Bùi Hoàng Việt Anh phải đá với thể trạng không đạt 100%. Cơ đùi cậu ấy có vấn đề nên chúng tôi không mạo hiểm, đã rút Việt Anh ra nghỉ đầu hiệp hai", HLV Polking chia sẻ thêm.