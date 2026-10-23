Game thủ Việt Nam tỏa sáng ở giải thế giới có mức thưởng 6,5 tỉ đồng

Game thủ Việt Nam Phạm Anh Tú tỏa sáng ở giải vô địch thế giới - Ảnh: FPL

Sau hai ngày tranh tài 21 và 22-10, vòng bảng FC Pro Mobile World Championship 2026 đã khép lại, xác định 16 game thủ giành quyền đi tiếp. Việt Nam có một đại diện góp mặt là Phạm Anh Tú, người từng đoạt ngôi á quân giải quốc tế Mid-Season Playoffs hồi tháng 8.

Theo bảng phân nhánh được ban tổ chức công bố, Anh Tú sẽ chạm trán Reiss06 đến từ Brazil ở vòng 16 người, diễn ra ngày 23-10.

Đây là thành tích đáng khích lệ của game thủ Việt Nam khi giải đấu quy tụ 32 tuyển thủ xuất sắc bậc nhất thế giới, vượt qua những vòng tuyển chọn vô cùng khắt khe.

Trước khi đến Hàn Quốc, thể thao điện tử Việt Nam có 4 đại diện giành quyền tham dự gồm: Phạm Anh Tú (FPLxChanh), Nguyễn Hoàng Bảo (GLOWxHoangBao), Lê Gia Nam (FPLxGiaNam) và Nguyễn Công Đạo (VIPxCONGDAO).

Hai ngày vòng bảng chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt khi 32 game thủ được chia thành tám bảng, mỗi bảng bốn người, thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức hai ván mỗi trận. Chỉ hai người đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Trong số bốn đại diện Việt Nam, Anh Tú là người duy nhất vượt qua vòng bảng. Hoàng Bảo, Gia Nam và Công Đạo đều dừng bước.

Đáng chú ý, tại bảng C, Công Đạo phải cạnh tranh với hai đối thủ Trung Quốc là Dodo và AJ.Solo. Kết thúc vòng đấu, Dodo đứng đầu với 9 điểm, AJ.Solo xếp thứ hai với 8 điểm. Công Đạo có 5 điểm, không đủ điều kiện đi tiếp.

Trong khi đó, Anh Tú vượt qua bảng F, nơi còn có Gia Nam, ColdCalm (Ai Cập) và Apelamatts (Tây Ban Nha), để tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu thế giới. Việc Anh Tú tiến vào vòng 16 người cũng phù hợp với những kỳ vọng dành cho anh trước giải.

Game thủ này từng vô địch FC Mobile Vietnam Super League (FVSL) mùa xuân 2026, nhận 80 triệu đồng tiền thưởng.

Tháng 8, tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs ở Bangkok (Thái Lan), Anh Tú tiếp tục gây tiếng vang khi giành ngôi á quân, nhận 20.000 USD và suất trực tiếp dự giải vô địch thế giới.

Sau đó, anh còn lọt vào chung kết FVSL mùa hè nhưng để thua Hoàng Bảo. Với một chức vô địch, một ngôi á quân quốc nội cùng thành tích nổi bật tại đấu trường quốc tế, Anh Tú được đánh giá là niềm hy vọng lớn của FC Mobile Việt Nam tại Seoul.

Chiến thuật yêu thích của Anh Tú - Ảnh: FC MOBILE

FC Pro Mobile World Championship 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 25-10 tại Seoul (Hàn Quốc) là giải vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử hệ thống FC Pro Mobile do EA Sports tổ chức.

Đây cũng là sân chơi danh giá nhất của bộ môn bóng đá điện tử FC Mobile trong mùa giải 2026, quy tụ các game thủ hàng đầu từ nhiều khu vực.

Giải có tổng quỹ thưởng 250.000 USD, tương đương khoảng 6,5 tỉ đồng. Trong đó, nhà vô địch nhận 60.000 USD (khoảng 1,56 tỉ đồng), á quân được thưởng 40.000 USD. Hai người đồng hạng ba nhận 20.000 USD mỗi người.

Từ vòng 16 người, các game thủ bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa mỗi thất bại đều khiến họ phải chia tay giải.

Các trận vòng 16 diễn ra ngày 23-10 theo thể thức thắng hai trong ba ván. Tám người chiến thắng giành quyền vào tứ kết diễn ra ngày 24-10, nơi các cuộc đối đầu được nâng lên tối đa 6 ván.