Krafton níu kéo các game thủ Việt Nam sau án phạt phi lý với Himass - Tanvuu

2 game thủ Himass và Tanvuu là tâm điểm tranh cãi 1 tháng trước - Ảnh: INSTAGRAM

Đáng chú ý, nhà phát hành game Hàn Quốc Krafton đang tích cực quảng bá các đại diện Việt Nam, chỉ một tháng sau vụ bê bối khiến cộng đồng game thủ quốc tế nổi giận và kêu gọi tẩy chay PUBG.

Nhà phát hành Hàn Quốc vẫn... nồng nhiệt với cộng đồng game Việt Nam

Ba đội tuyển Việt Nam góp mặt tại PGS 11 gồm Anyone's Legend, Alpha Gaming và Team Flash. Đây là những đại diện tham gia tranh tài cùng các đội PUBG hàng đầu thế giới trong hệ thống giải đấu do Krafton tổ chức.

PGS 11 diễn ra từ ngày 22 đến 25-10, với tổng tiền thưởng 100.000 USD. Theo thể thức, các đội được phân vào những vòng đấu khác nhau căn cứ kết quả PGS 10 vừa kết thúc ngày 18-10. Team Flash bắt đầu tại vòng nhánh thắng ngày 22-10, trong khi Anyone's Legend và Alpha Gaming tham gia vòng sinh tồn ngày 23-10.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự hiện diện của ba đội tuyển Việt Nam, mà còn ở cách Krafton tiếp tục hướng hoạt động truyền thông đến cộng đồng người chơi trong nước.

Ngày 14-10, trang chủ PUBG Esports đăng thông báo riêng bằng tiếng Việt với tiêu đề "Đón xem kênh phát sóng tiếng Việt cho PGS Circuit 4".

Trong bài viết, ban tổ chức giới thiệu đầy đủ lịch thi đấu, đồng thời nêu đích danh Anyone's Legend, Alpha Gaming và Team Flash. Krafton còn kêu gọi người hâm mộ Việt Nam theo dõi, cổ vũ cho các đại diện nước nhà thông qua kênh YouTube PUBG Esports APAC.

Toàn bộ các ngày tranh tài trong chuỗi giải từ 14-10 đến 1-11 đều có phần bình luận bằng tiếng Việt. Đây là động thái cho thấy nhà phát hành Hàn Quốc tiếp tục chú trọng cộng đồng khán giả Việt Nam, bất chấp những căng thẳng chưa hoàn toàn lắng xuống.

Từ án cấm vĩnh viễn đến làn sóng tẩy chay PUBG

Những hoạt động quảng bá này diễn ra sau vụ bê bối nghiêm trọng tại PUBG Asia Stars 2026 hồi tháng 9.

Mọi chuyện bắt đầu khi nữ streamer Hàn Quốc Soopi cáo buộc hai tuyển thủ Việt Nam Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu) theo dõi nội dung phát trực tiếp của đối thủ để thu thập thông tin trong lúc thi đấu.

Sau cáo buộc, ban tổ chức loại hai tuyển thủ khỏi phần còn lại của giải, đồng thời thu hồi danh hiệu đối tác PUBG của họ.

Cách xử lý nhanh chóng và cứng rắn này gây tranh cãi dữ dội. Trong các thông báo tiếp theo, Krafton thừa nhận đã vội vàng công bố thông tin khi chưa xác minh đầy đủ, đồng thời nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quy định, quá trình điều tra và truyền đạt quyết định.

Himass (trái) và Tanvuu trên truyền thông Hàn Quốc - Ảnh: PUBG

Tuy nhiên, ngày 23-9, nhà phát hành vẫn tuyên bố cấm Himass và TanVuu tham gia các giải đấu PUBG chính thức trên toàn cầu vô thời hạn, với lý do hai người đã khai thác thông tin ngoài trò chơi để phục vụ quyết định thi đấu.

Án phạt đặc biệt nghiêm khắc, trong bối cảnh chính Krafton thừa nhận những bất cập về cách vận hành giải đấu, khiến làn sóng phản ứng trong cộng đồng PUBG Việt Nam càng trở nên gay gắt.

Nhiều game thủ và streamer tuyên bố ngừng chơi PUBG, gỡ trò chơi khỏi máy tính hoặc chuyển sang tựa game khác. Một số cơ sở kinh doanh phòng máy cũng thông báo loại bỏ PUBG khỏi hệ thống.

Thậm chí cả cộng đồng game Trung Quốc và Thái Lan cũng liên tiếp lên tiếng phản đối Krafton. Cuộc tranh cãi tiếp tục ảnh hưởng đến các giải đấu chuyên nghiệp. Ngày 24-9, Krafton thông báo tạm hoãn phần còn lại của PUBG Vietnam Series (PVS) 2026 Phase 2.

Đến ngày 8-10, hãng quyết định không tổ chức tiếp, công nhận kết quả sau 30 trận đã diễn ra và phân phối tổng cộng 39.500 USD tiền thưởng theo thứ hạng được xác nhận.

GAM The Expendables, đội tuyển từng có TanVuu trong đội hình, cũng rút khỏi PGS Circuit 4. Team Flash được chọn thay thế theo cơ chế tuyển chọn dựa trên thành tích thi đấu trước đó.

Khán giả Việt Nam quan trọng thế nào với PUBG?

Làn sóng phản ứng tại Việt Nam càng đáng chú ý khi cộng đồng trong nước từ lâu là một trong những lực lượng khán giả lớn nhất của PUBG quốc tế.

Theo chuyên trang thống kê Esports Charts, tại PUBG Global Championship (PGC) 2025, các kênh phát sóng tiếng Việt thu hút khoảng 3,2 triệu giờ xem, chiếm hơn 43% tổng thời gian theo dõi giải đấu được hệ thống ghi nhận.

Con số này giúp tiếng Việt trở thành ngôn ngữ dẫn đầu về thời gian xem tại giải vô địch thế giới PUBG năm ngoái.

Đội Anyone's Legend, từng có sự hiện diện của Himass - Ảnh: PVS

Đến Esports World Cup 2026, các kênh tiếng Việt tiếp tục chiếm 45,7% tổng thời gian xem PUBG theo dữ liệu được công bố. Điều đó cho thấy sức hút đặc biệt của các đội tuyển, tuyển thủ và cộng đồng người hâm mộ Việt Nam đối với những sự kiện lớn.

Trong khi đó, các giải PUBG quốc tế gần đây ghi nhận lượng khán giả sụt giảm đáng kể.

Theo Esports Charts, PGS 10 diễn ra từ ngày 14 đến 18-10 đạt đỉnh 121.493 người xem đồng thời, thấp hơn 46,1% so với 225.263 người tại PGS 7 hồi tháng 8.

Tổng thời gian xem của hai giải cũng giảm từ khoảng 2,10 triệu xuống 1,36 triệu giờ, tương đương mức giảm khoảng 35%. Những số liệu này càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc duy trì sự quan tâm từ cộng đồng PUBG Việt Nam.

Sau PGS 11, ba đội tuyển Việt Nam tiếp tục có tên trong danh sách tham dự PGS 12, diễn ra từ ngày 29-10 đến 1-11, với tổng tiền thưởng lên đến 300.000 USD.

Hình ảnh ở giải PGS 10 - Ảnh: PGS

Như vậy, hai giải đấu liên tiếp mang đến tổng quỹ thưởng 400.000 USD, tương đương hơn 10 tỉ đồng. Đây cũng là chặng cuối quan trọng của mùa giải PUBG Global Series 2026, nơi các đội tích lũy điểm để cạnh tranh suất dự giải vô địch thế giới.

Xa hơn, PUBG Global Championship 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30-11 đến 12-12 với tổng tiền thưởng công bố 1,5 triệu USD.

Trong bối cảnh những tranh cãi quanh án phạt cho Himass, TanVuu vẫn để lại nhiều bất bình, chuỗi giải đấu triệu đô đang trở thành phép thử đối với khả năng giữ chân khán giả Việt Nam của nhà phát hành game Hàn Quốc.