4 game thủ Việt Nam giành 'tấm vé vàng' dự siêu giải đấu, tiền thưởng 6,5 tỉ đồng

Game thủ Phạm Anh Tú, 1 trong 4 người Việt Nam tranh tài ở giải - Ảnh: FC MOBILE

Diễn ra từ ngày 21 đến 25-10 tại Seoul (Hàn Quốc), giải quy tụ 32 game thủ vượt qua các vòng tuyển chọn quốc tế, khu vực và quốc nội.

Tổng quỹ thưởng của "siêu giải đấu" này là 250.000 USD - tức khoảng 6,5 tỉ đồng, trong đó nhà vô địch nhận 60.000 USD, á quân nhận 40.000 USD. Đây cũng là giải vô địch thế giới (World Championship) đầu tiên của hệ thống FC Pro Mobile.

Bốn đại diện Việt Nam thi đấu cá nhân, mỗi người cạnh tranh một vị trí và danh hiệu riêng. Thể thức đối kháng 1 đấu 1 đồng nghĩa họ có thể trở thành đối thủ của nhau trên hành trình chinh phục chức vô địch.

Hành trình giành vé của các tuyển thủ đi qua hai con đường. Phạm Anh Tú và Nguyễn Hoàng Bảo lần lượt vô địch, á quân FC Mobile Vietnam Super League mùa xuân 2026 (FVSL Spring), qua đó góp mặt tại Mid-Season Playoffs ở Bangkok, Thái Lan, từ ngày 6 đến 9-8. Giải giữa mùa có 24 người tham dự, quỹ thưởng 100.000 USD và trao tám suất đến World Championship.

Anh Tú giành ngôi á quân tại Bangkok, còn Hoàng Bảo kết thúc trong nhóm tám người dẫn đầu. Thành tích này giúp cả hai sớm có “tấm vé vàng” đến Seoul. Danh sách chính thức của EA ghi nhận hai tuyển thủ Việt Nam đủ điều kiện dự giải thế giới thông qua kết quả Mid-Season.

Hai suất còn lại thuộc về Lê Gia Nam và Nguyễn Công Đạo, những người lần lượt đứng thứ ba, thứ tư tại FVSL Summer 2026. Hoàng Bảo và Anh Tú chiếm hai vị trí dẫn đầu nhưng đã có vé quốc tế.

Theo quy định EA, một tuyển thủ chỉ nhận suất qua một con đường; vé trùng được chuyển theo điều lệ giải liên quan. Vì thế, Việt Nam có hai đại diện từ Mid-Season và hai người thông qua giải quốc nội.

Trong bốn gương mặt, Phạm Anh Tú, biệt danh FPLxChanh, sở hữu thành tích nổi bật tại giải quốc tế giữa mùa. Ngôi á quân Mid-Season mang về cho Tú 20.000 USD tiền thưởng, đồng thời tạo cơ sở để người hâm mộ kỳ vọng vào khả năng cạnh tranh ở Seoul.

Ở trong nước, Tú từng vượt qua nhánh thua để đăng quang FVSL Spring, nhận 80 triệu đồng cùng chuyến trải nghiệm giải bóng đá Ligue 1 tại Pháp. Đến mùa hè, tuyển thủ này tiếp tục vào chung kết nhưng thua Hoàng Bảo, khép lại hai mùa FVSL với một chức vô địch và một ngôi á quân.

Nguyễn Hoàng Bảo, thi đấu với tên GLOWxHoangBao, đến giải thế giới trong tư cách đương kim vô địch FVSL Summer. Sau vị trí thứ hai mùa xuân, Bảo vượt Anh Tú ở trận chung kết mùa hè, đồng thời giành danh hiệu vua phá lưới. Hai phần thưởng mang về tổng cộng 110 triệu đồng, bên cạnh dấu ấn top 8 Mid-Season.

Lê Gia Nam, biệt danh FPLxGiaNam, là gương mặt trẻ đáng chú ý. Sinh năm 2008, Nam đăng quang Invitation Cup tại Vietnam GameVerse ngày 9-5, nhận 7.000 USD. Trên hành trình ấy, Nam thắng SOLO, nhà vô địch giải mùa xuân Trung Quốc, ở tứ kết, vượt Hoàng Bảo tại bán kết rồi đánh bại Anh Tú trong trận tranh ngôi vô địch.

4 game thủ ở một lễ trao giải - Ảnh: FC MOBILE

Nam còn đứng thứ ba cả hai mùa FVSL, giành danh hiệu vua phá lưới mùa xuân. Nguyễn Công Đạo, biệt danh VIPxCONGDAO, cũng duy trì sự ổn định với vị trí thứ tư ở cả hai mùa. Tại Invitation Cup, Đạo hạ SODA 2-1 ở tứ kết và kết thúc giải ở hạng tư.

Invitation Cup từng chứng kiến cả 4 đại diện Việt Nam thắng tứ kết trước các khách mời quốc tế, chiếm trọn vòng bán kết. Tuy nhiên, đây là giải mời giao hữu; thử thách tại World Championship có quy mô tuyển chọn và tính cạnh tranh khác biệt.

Về vị thế, EA xác định World Championship là đỉnh cao của hệ thống FC Pro Mobile. Mùa thi đấu toàn cầu chính thức đầu tiên được xây dựng với vòng loại mở, giải khu vực, giải của các nhà phát hành và đối tác, cùng hướng tới chức vô địch thế giới. Do đó, đây là đấu trường cao nhất của riêng FC Mobile, chưa có cơ sở gọi là giải lớn nhất toàn ngành thể thao điện tử.

Tại Seoul, 32 tuyển thủ chia thành tám bảng, mỗi bảng chọn 2 người đi tiếp. Vòng 16 người đánh tối đa 3 ván; tứ kết, bán kết tối đa 5 ván; chung kết tối đa 7 ván. Người thắng 4 ván ở trận cuối sẽ trở thành nhà vô địch FC Pro Mobile thế giới đầu tiên.

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