Game thủ Việt Nam khiến báo chí quốc tế ngỡ ngàng với màn trình diễn trên điện thoại 'cục gạch'

Hình ảnh đăng tải trên báo chuyên về game Fragster của Đức - Ảnh: FRAGSTER

“Chơi game Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends) trên điện thoại Nokia năm 2009 thoạt nghe như chuyện đùa”, trang Fragster của Đức mở đầu bài viết.

Tác giả Jonas Teichmann chú ý đến sự tương phản giữa trò chơi nổi tiếng với chiếc điện thoại vốn phục vụ email, lịch làm việc và liên lạc của giới doanh nhân.

Trang Gram.pl của Ba Lan cũng thể hiện sự bất ngờ ngay trong tiêu đề: “Liên Minh Huyền Thoại trên Nokia năm 2009. Đúng, chuyện đã xảy ra”.

Trong khi đó, RUR Esports của Serbia hài hước bình luận: “Đã kích hoạt chế độ khó”, khi giới thiệu đoạn trình diễn điều khiển nhân vật Ahri trên chiếc máy cũ.

Câu chuyện bắt đầu từ những đoạn video trên tài khoản Facebook Zu N Zu, sau đó được chia sẻ sang Reddit và X. Theo Tryhard.cz của Czech, bài đăng có bốn đoạn trình diễn ngắn, với hình ảnh gợi nhớ Liên Minh Huyền Thoại thời kỳ đầu. Người chơi thao tác trực tiếp trên chiếc Nokia, thay cho bộ chuột và bàn phím máy tính quen thuộc.

Những màn trình diễn được đặt trong bản đồ Vực Gió Hú, gắn với chế độ ARAM của Liên Minh. Các nhân vật xuất hiện gồm Ahri, Master Yi, Yasuo và Tristana. Ngoài di chuyển và sử dụng kỹ năng, chương trình còn thể hiện cửa hàng trang bị cùng bảng thông số nhân vật, khiến người xem nhận ra nhiều chi tiết quen thuộc của trò chơi.

Trên Reddit, sự tò mò nhanh chóng chuyển thành những lời trêu đùa. Một tài khoản viết: “Đồng đội tôi gặp khi đánh xếp hạng”; người khác hưởng ứng: “Góc nhìn của đồng đội tôi”. Có người liên tưởng đến trào lưu chạy trò chơi Doom trên các thiết bị khác thường, hỏi liệu đây có phải phiên bản tiếp theo của thử thách ấy.

Sức hút nằm ở hình ảnh tưởng như lệch thời đại. Nokia E72 được giới thiệu năm 2009. Chiếc điện thoại thuộc thế hệ bàn phím vật lý, trong khi Liên Minh thường được biết đến qua những trận đấu trên máy tính, điện thoại cảm ứng và các giải thể thao điện tử quy mô lớn.

Tuy nhiên, các trang quốc tế cũng đặt câu hỏi: chiếc Nokia thực sự đang chạy thứ gì? Tryhard.cz giải thích: “Đây không phải bản chuyển đổi Liên Minh Huyền Thoại, mà giống bản làm lại bằng Java hơn”. Trang này lưu ý giao diện đã được điều chỉnh, đồng thời nhận định các màn trình diễn có vẻ diễn ra với đối thủ do máy điều khiển.

Video chơi Liên Minh Huyền Thoại trên điện thoại đời cũ - Nguồn: ZU N ZU

Shazoo của Nga đưa ra cách hiểu tương tự, gọi sản phẩm là “bản tái dựng thời kỳ đầu do người hâm mộ thực hiện”. Theo trang này, video chưa cho thấy một bản sao đầy đủ trò chơi của Riot Games. Cần phân biệt việc tái hiện hình ảnh, chuyển động và một số chức năng với khả năng vận hành toàn bộ Liên Minh.

Fragster xếp dự án gần với một thử nghiệm đưa trải nghiệm game hiện đại lên phần cứng cũ. Theo cách lý giải này, chương trình phải được giản lược và điều chỉnh theo giới hạn thiết bị. Hiệu ứng, giao diện và thao tác điều khiển đều cần phù hợp với màn hình nhỏ cùng bàn phím vật lý.

Vì vậy, điểm đáng chú ý là khả năng tái dựng một trải nghiệm quen thuộc trong điều kiện hạn chế. Những gì xuất hiện trong video chưa chứng minh chiếc Nokia có thể tham gia trận đấu trực tuyến trên máy chủ Liên Minh chính thức. Fragster cũng lưu ý mức độ hoàn thiện thực tế của chương trình chưa được công bố đầy đủ.

Hình ảnh chơi game trên điện thoại đời cũ - Ảnh: ZU N ZU

Danh tính người thực hiện còn có chi tiết cần phân biệt. Gram.pl dẫn mô tả của Zu N Zu, trong đó bản thử nghiệm được giới thiệu là sản phẩm từ nhà phát triển mang tên Duy Pham. Do đó, tài khoản đăng video chưa chắc đồng thời là người lập trình. Nguồn này chưa cung cấp thêm tiểu sử của nhà phát triển.

Trước nghi vấn hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, Gram.pl dẫn lời Zu N Zu khẳng định: “Không phần nào trong video sử dụng AI”. Đây là tuyên bố của người đăng về đoạn phim trình diễn, chưa phải kết quả kiểm định độc lập về chương trình hay quá trình phát triển.

Dù còn những giới hạn chưa được làm rõ, màn trình diễn này một lần nữa khiến cộng đồng game quốc tế thảng thốt trước sự khéo léo của làng game Việt Nam.