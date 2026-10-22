Indonesia nhập tịch 'cầu thủ lạ', tự tin gây khó cho Việt Nam

Taisei Marukawa, người nhiều khả năng sẽ trở thành tuyển thủ Indonesia - Ảnh: BOLA

Ngày 22-10, báo Bola của Indonesia đăng bài viết với tiêu đề: "Việt Nam ngày càng lo ngại khi đội tuyển Indonesia sắp được tăng cường Taisei Marukawa".

Tờ báo cho rằng sự xuất hiện của tiền vệ tấn công người Nhật Bản có thể giúp đội tuyển Indonesia trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt trong "các cuộc đối đầu với những đối thủ Đông Nam Á như Việt Nam".

Tờ Liga Olahraga của Indonesia cũng đăng bài ngày 21-10 với tiêu đề mang ý nghĩa "Taisei Marukawa tiến gần đội tuyển Indonesia, bóng đá Việt Nam cảnh giác".

Những bài viết này thể hiện sự kỳ vọng của truyền thông Indonesia đối với một gương mặt mới, dù thực tế Marukawa vẫn chỉ đang trong quá trình hoàn thiện khâu nhập tịch.

Taisei Marukawa năm nay 29 tuổi, sinh tại Higashihiroshima, Nhật Bản. Anh đang thi đấu cho Dewa United tại Giải vô địch Indonesia.

Điểm đặc biệt là Marukawa không có nguồn gốc Indonesia như phần lớn những cầu thủ nhập tịch nổi bật của đội tuyển nước này trong những năm gần đây.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tập trung tìm kiếm các cầu thủ có cha mẹ hoặc ông bà là người Indonesia, đặc biệt tại Hà Lan, nơi có cộng đồng người gốc Indonesia đông đảo.

Những trường hợp như Jay Idzes, Thom Haye, Calvin Verdonk hay Maarten Paes đều được bổ sung theo hướng tận dụng nguồn cầu thủ có quan hệ huyết thống với Indonesia.

Ngược lại, Marukawa là người Nhật Bản, thuần túy trưởng thành trong môi trường bóng đá Nhật Bản và nhập tịch Indonesia sau khi đã sinh sống tại quốc gia này đủ 5 năm, tương tự trường hợp của Nguyễn Xuân Son ở tuyển Việt Nam.

Ngày 20-10, Bola.com dẫn thông tin từ ông Noor Korompot, nhân viên đặc biệt của Bộ trưởng Luật pháp Indonesia, cho biết quá trình nhập tịch của Marukawa chỉ còn hai giai đoạn.

Ông Noor đánh giá khả năng cầu thủ người Nhật góp mặt tại Asian Cup 2027 vẫn còn bỏ ngỏ, tùy thuộc tiến độ hoàn tất các thủ tục.

Bản thân Marukawa cũng không giấu mong muốn được khoác áo Indonesia. "Tôi đã sống tại Indonesia 5 năm và thực sự yêu đất nước này. Mọi người đều rất thân thiện, và thời gian ở Indonesia khiến tôi cảm thấy hạnh phúc", anh chia sẻ trên trang chính thức của I.League.

Trước khi đến Indonesia, Marukawa có sự nghiệp khá lận đận. Không tìm được cơ hội phát triển tại quê nhà Nhật Bản, anh sang châu Âu thi đấu cho các đội bóng nhỏ như Senglea Athletic, Valletta của Malta và Noah Jurmala tại Latvia.

Thời gian này, thu nhập của Marukawa khá thấp. Anh từng tiết lộ tiền lương ở Malta chỉ đủ trang trải sinh hoạt, gần như không thể tiết kiệm.

Năm 2021, ở tuổi 24, Marukawa quyết định chuyển đến Indonesia khoác áo Persebaya Surabaya. Đây trở thành bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Ngay mùa đầu tiên 2021-2022, tiền vệ người Nhật ghi 17 bàn và có 10 pha kiến tạo. Phong độ xuất sắc giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Liga 1.

Không sở hữu thể hình vượt trội, Marukawa tạo dấu ấn nhờ tốc độ, kỹ thuật rê bóng, khả năng di chuyển linh hoạt và những đường chuyền quyết định. Ngôi sao người Nhật có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công, và nổi bật là ở vị trí tiền đạo cánh.