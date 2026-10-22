Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bóng đá Hàn Quốc lại có bê bối mới

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Cựu trưởng ban trọng tài bị nghi yêu cầu cấp dưới chuyển tiền, trong khi những cầu thủ gây tranh cãi vì ăn mừng được hưởng đặc cách nghĩa vụ quân sự sắp bị xem xét kỷ luật - là những nội dung quan trọng mới được tiết lộ của bóng đá Hàn Quốc.

Bóng đá Hàn Quốc lại có bê bối mới - Ảnh 1.

Ông Moon Jin Hee trong một lần trả lời tại Quốc hội Hàn Quốc - Ảnh: MK SPORTS

Ngày 21-10, hai vụ việc nói trên tiếp tục khiến bóng đá Hàn Quốc trở thành tâm điểm tại phiên giám sát của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội nước này đối với các tổ chức thể thao.

Theo Hãng tin Yonhap, nghị sĩ Jo Gye Won công bố đoạn ghi âm liên quan đến cáo buộc ông Moon Jin Hee, cựu Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), yêu cầu các trọng tài và giám sát trọng tài cung cấp tiền khi còn đương chức.

Trong đoạn ghi âm được trình chiếu, người được xác định là ông Moon nói đã cạn “đạn dược”, cách ví von về tiền, rồi đề nghị được hỗ trợ. Một câu khác có nội dung: “Gửi tôi ít tiền tiêu. Tôi sẽ gửi số tài khoản”.

Nghị sĩ Jo đặt câu hỏi liệu những giao dịch này có liên quan đến số trận được phân công hoặc việc lên, xuống hạng của trọng tài hay không. Ông cho rằng nếu có mối liên hệ như vậy, vấn đề sẽ ảnh hưởng đến niềm tin đối với toàn bộ hệ thống điều hành trọng tài.

NewsPim lưu ý chưa xác nhận được tiền có thực sự được chuyển hay việc phân công, đánh giá trọng tài có bị tác động. Những nội dung công bố tại Quốc hội hiện là cáo buộc cần được làm rõ.

Ông Moon được triệu tập làm nhân chứng nhưng không xuất hiện để trả lời. Theo nghị sĩ Jo, cựu quan chức này không nộp văn bản giải thích việc vắng mặt, đồng thời đã đổi số điện thoại. Ông Jo đề nghị áp dụng biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với trường hợp không chấp hành yêu cầu triệu tập.

Chủ nhiệm ủy ban Lee Jae Jung cho biết sẽ xem xét sử dụng thẩm quyền của Quốc hội để xử lý. Trước đó, ông Moon từng bị chỉ trích vì thái độ, lời nói tại phiên điều trần ngày 30-7 và từ chức ngày 3-8.

Cũng tại phiên giám sát ngày 21-10, tranh cãi liên quan đến các tuyển thủ giành huy chương vàng bóng đá nam Asiad 2026 có diễn biến mới.

Nghị sĩ Lim O Kyeong nêu tên Yang Min Hyeok, Park Seung Soo và Lee Gi Hyeok, chỉ trích những phát ngôn, hành động về quyền lợi nghĩa vụ quân sự sau giải. Bà yêu cầu Ủy ban Olympic và Thể thao Hàn Quốc mở quy trình xem xét trách nhiệm thay vì chỉ hứa tăng cường giáo dục.

Vụ việc bắt nguồn từ chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản ở chung kết ngày 3-10, giúp Hàn Quốc lần thứ tư liên tiếp vô địch bóng đá nam Asian Games.

Bóng đá Hàn Quốc lại có bê bối mới - Ảnh 2.

Park Seung Soo đăng ảnh đội “mũ xuất ngũ” - Ảnh: INSTAGRAM

Sau trận, đội trưởng Lee Gi Hyeok khoe không phải nhập ngũ, trong khi trước đó anh chỉ còn chín ngày nữa đến lịch lên đường. 

Yang Min Hyeok nói quyền lợi nghĩa vụ quân sự là phần thưởng mà đội hướng tới, còn huy chương hay cúp không quan trọng. Những lời này khiến dư luận phản ứng vì cho rằng các cầu thủ xem nhẹ ý nghĩa thi đấu cho quốc gia.

Park Seung Soo gây tranh cãi khi đăng ảnh đội “mũ xuất ngũ” trong phòng thay đồ. Ngày 4-10, anh xin lỗi, giải thích chiếc mũ do người hâm mộ đưa và bản thân quá vui nên chưa suy nghĩ kỹ về ý nghĩa. Park khẳng định không có ý chế giễu người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trả lời tại Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Olympic và Thể thao Hàn Quốc Yoo Seung Min đồng ý mở phiên họp đạo đức để tiến hành quy trình xem xét kỷ luật.

Tuy nhiên, ông thận trọng trước đề xuất xóa bỏ toàn bộ chế độ đặc cách dành cho người giành huy chương vàng Asian Games, cho rằng cần cân nhắc quyền lợi của những vận động viên khác. Đến thời điểm các báo đưa tin, chưa có hình thức kỷ luật cụ thể được công bố đối với ba cầu thủ.

Bóng đá Hàn Quốc lại có bê bối mới - Ảnh 4.Quốc hội Hàn Quốc chất vấn lý do Son Heung Min bị đồng đội gọi là 'số 7'

Nghi vấn một số tuyển thủ gọi Son Heung Min là “số 7”, “người đó” thay vì tên đi kèm kính ngữ được đưa lên Quốc hội Hàn Quốc chiều 21-10, giữa những tranh cãi về bất hòa trong đội tuyển.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá Son Heung Min nghĩa vụ trọng tài quốc hội

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất