Bóng đá Hàn Quốc lại có bê bối mới

Ông Moon Jin Hee trong một lần trả lời tại Quốc hội Hàn Quốc - Ảnh: MK SPORTS

Ngày 21-10, hai vụ việc nói trên tiếp tục khiến bóng đá Hàn Quốc trở thành tâm điểm tại phiên giám sát của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội nước này đối với các tổ chức thể thao.

Theo Hãng tin Yonhap, nghị sĩ Jo Gye Won công bố đoạn ghi âm liên quan đến cáo buộc ông Moon Jin Hee, cựu Trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), yêu cầu các trọng tài và giám sát trọng tài cung cấp tiền khi còn đương chức.

Trong đoạn ghi âm được trình chiếu, người được xác định là ông Moon nói đã cạn “đạn dược”, cách ví von về tiền, rồi đề nghị được hỗ trợ. Một câu khác có nội dung: “Gửi tôi ít tiền tiêu. Tôi sẽ gửi số tài khoản”.

Nghị sĩ Jo đặt câu hỏi liệu những giao dịch này có liên quan đến số trận được phân công hoặc việc lên, xuống hạng của trọng tài hay không. Ông cho rằng nếu có mối liên hệ như vậy, vấn đề sẽ ảnh hưởng đến niềm tin đối với toàn bộ hệ thống điều hành trọng tài.

NewsPim lưu ý chưa xác nhận được tiền có thực sự được chuyển hay việc phân công, đánh giá trọng tài có bị tác động. Những nội dung công bố tại Quốc hội hiện là cáo buộc cần được làm rõ.

Ông Moon được triệu tập làm nhân chứng nhưng không xuất hiện để trả lời. Theo nghị sĩ Jo, cựu quan chức này không nộp văn bản giải thích việc vắng mặt, đồng thời đã đổi số điện thoại. Ông Jo đề nghị áp dụng biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với trường hợp không chấp hành yêu cầu triệu tập.

Chủ nhiệm ủy ban Lee Jae Jung cho biết sẽ xem xét sử dụng thẩm quyền của Quốc hội để xử lý. Trước đó, ông Moon từng bị chỉ trích vì thái độ, lời nói tại phiên điều trần ngày 30-7 và từ chức ngày 3-8.

Cũng tại phiên giám sát ngày 21-10, tranh cãi liên quan đến các tuyển thủ giành huy chương vàng bóng đá nam Asiad 2026 có diễn biến mới.

Nghị sĩ Lim O Kyeong nêu tên Yang Min Hyeok, Park Seung Soo và Lee Gi Hyeok, chỉ trích những phát ngôn, hành động về quyền lợi nghĩa vụ quân sự sau giải. Bà yêu cầu Ủy ban Olympic và Thể thao Hàn Quốc mở quy trình xem xét trách nhiệm thay vì chỉ hứa tăng cường giáo dục.

Vụ việc bắt nguồn từ chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản ở chung kết ngày 3-10, giúp Hàn Quốc lần thứ tư liên tiếp vô địch bóng đá nam Asian Games.

Park Seung Soo đăng ảnh đội “mũ xuất ngũ” - Ảnh: INSTAGRAM

Sau trận, đội trưởng Lee Gi Hyeok khoe không phải nhập ngũ, trong khi trước đó anh chỉ còn chín ngày nữa đến lịch lên đường.

Yang Min Hyeok nói quyền lợi nghĩa vụ quân sự là phần thưởng mà đội hướng tới, còn huy chương hay cúp không quan trọng. Những lời này khiến dư luận phản ứng vì cho rằng các cầu thủ xem nhẹ ý nghĩa thi đấu cho quốc gia.

Park Seung Soo gây tranh cãi khi đăng ảnh đội “mũ xuất ngũ” trong phòng thay đồ. Ngày 4-10, anh xin lỗi, giải thích chiếc mũ do người hâm mộ đưa và bản thân quá vui nên chưa suy nghĩ kỹ về ý nghĩa. Park khẳng định không có ý chế giễu người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trả lời tại Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Olympic và Thể thao Hàn Quốc Yoo Seung Min đồng ý mở phiên họp đạo đức để tiến hành quy trình xem xét kỷ luật.

Tuy nhiên, ông thận trọng trước đề xuất xóa bỏ toàn bộ chế độ đặc cách dành cho người giành huy chương vàng Asian Games, cho rằng cần cân nhắc quyền lợi của những vận động viên khác. Đến thời điểm các báo đưa tin, chưa có hình thức kỷ luật cụ thể được công bố đối với ba cầu thủ.