Quốc hội Hàn Quốc chất vấn lý do Son Heung Min bị đồng đội gọi là 'số 7'

Son Heung Min là tâm điểm của các tranh cãi ở tuyển Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Yonhap, thông tin xuất hiện trong phiên giám sát năm 2026 của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội Hàn Quốc đối với các tổ chức thể thao.

Đây là hoạt động xem xét công tác quản lý, điều hành, trong đó những vấn đề của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) cũng được chất vấn.

Nghị sĩ Jeong Yeon Wook, thuộc Đảng Quyền lực quốc dân, hỏi quyền Chủ tịch KFA Lee Yong Soo về thông tin các tuyển thủ gọi đội trưởng Son Heung Min bằng "số 7" - một cách gọi thiếu tôn trọng.

Ông Jeong đặt câu hỏi liệu quan hệ trong đội có phải đã khó xử đến mức các cầu thủ ngại nhắc trực tiếp tên cầu thủ đội trưởng hay không. Vị nghị sĩ cũng trình chiếu phỏng vấn của Kim Min Jae và Hwang In Beom - những người đã công khai phàn nàn về tình hình đội bóng trước truyền thông.

Ông Lee xác nhận đã nhận báo cáo về cuộc gặp giữa các cầu thủ và Hyun Young Min, người phụ trách chuyên môn đội tuyển. Tuy nhiên, ông không công bố nội dung và cho biết KFA thống nhất với HLV tạm quyền Robert Moreno giải quyết chuyện phòng thay đồ trong nội bộ.

Thay vì trả lời trực tiếp, lãnh đạo KFA tránh né câu hỏi chất vấn này, đồng thời cũng không phủ nhận.

Những nghi vấn xuất hiện sau loạt phát biểu bất mãn đầu tháng 10. Sau trận hòa Venezuela 0-0 ngày 2-10, Kim Min Jae phàn nàn việc toàn đội chưa cùng nhau tranh chấp, phòng ngự. Hwang In Beom cũng bộc lộ thất vọng về những vấn đề kéo dài trong cách vận hành đội tuyển.

Đến ngày 6-10, Hàn Quốc thắng Uzbekistan 2-0 tại Yongin. Son ghi bàn thứ 59, lập kỷ lục ghi bàn cho tuyển nam Hàn Quốc, nhưng không khí sau trận thiếu trọn vẹn. Hwang In Beom ngồi khóc trên sân, sau đó ôm và chụp ảnh cùng Kim Min Jae, Hwang Hee Chan.

Báo Hàn đưa tin ba cầu thủ cùng sinh năm 1996 này đã bày tỏ với một số đồng đội ý định chia tay đội tuyển. Ông Hyun Young Min ở lại trao đổi với họ đến quá nửa đêm. Tuy nhiên khi được hỏi về quyết định chia tay tuyển, Hwang In Beom đã phủ nhận.

SBS dẫn các nguồn trong giới bóng đá nhận định bất mãn tích tụ qua nhiều sự việc: tranh cãi về nhóm trị liệu riêng ở World Cup 2022, xô xát giữa Son Heung Min và Lee Kang In tại Asian Cup diễn ra năm 2024, rồi bất đồng về việc tẩy chay phỏng vấn ở World Cup 2026.

Riêng cáo buộc Son và Lee Jae Sung bị loại khỏi đội hình xuất phát trận gặp Nam Phi vì bất đồng chuyện phỏng vấn đã bị KFA bác bỏ.

Son thừa nhận không khí đội tuyển nặng nề, nhưng cho rằng những trao đổi xuất phát từ sự quan tâm dành cho tập thể.