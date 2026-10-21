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HLV Park Hang Seo thành 'kẻ phản diện' ở Thái Lan

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

HLV Park Hang Seo khó có thể gắn bó lâu dài với CLB Kanchanaburi Power, dù được ban lãnh đạo đội bóng này hậu thuẫn hết mình.

HLV Park Hang Seo sẽ trụ lại Thái Lan bao lâu? - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đang gặp khó ở Thái Lan - Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Sau 7 vòng đấu, Kanchanaburi Power FC mà HLV Park Hang Seo đang cầm quân mới có 10 điểm, tạm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, cách nhóm lên hạng trực tiếp 3 điểm.  

Mọi thứ vẫn chưa quá tệ với Kanchanaburi Power FC, nhất là khi Thai-League 2 còn đến 27 vòng đấu nữa mới kết thúc. 

Đây không phải là thời điểm để nói đến việc sa thải HLV Park Hang Seo.

Ngoài ra, chiếc ghế của HLV Park Hang Seo còn được đảm bảo khi Chủ tịch CLB Kanchanaburi Power là ông Prawat Kitthammakunnit mới đây lên tiếng khẳng định hoàn toàn tin tưởng HLV người Hàn Quốc, ngay cả khi đội bóng này chưa giành suất dự Thai League 1 mùa tới.

Dù vậy, có khá nhiều lý do để khẳng định mối lương duyên của HLV Park Hang Seo với Kanchanaburi Power FC đang ở giai đoạn "báo động đỏ". 

Đầu tiên là việc HLV Park Hang Seo đang chịu áp lực lớn và sự nghi ngờ về năng lực huấn luyện từ người hâm mộ lẫn giới chuyên môn Thái Lan.

Tiếp đến là mối quan hệ căng thẳng, ngày càng có dấu hiệu leo thang với các quan chức, và giới trọng tài tại Thai-League 2.

Trong mắt các CĐV Thái Lan, điểm thân thiện của HLV người Hàn Quốc đang xuống rất thấp sau những phát ngôn chỉ trích bóng đá Thái Lan tương đối nặng nề.

Ông Park từng nói "đã hiểu vì sao bóng đá Thái Lan luôn thua Việt Nam", và mới đây là tuyên bố "nếu nghỉ sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan". Hai phát ngôn này bị CĐV xứ chùa vàng phản ứng mạnh mẽ. 

HLV Park Hang Seo bị cho là thiếu tôn trọng bóng đá Thái Lan và dần trở thành nhân vật phản diện. Trong mắt người hâm mộ Thái Lan, ông Park là chiến lược gia hay đổ lỗi cho thất bại, thay vì tập trung vào chuyên môn.

Trong bối cảnh đó, nếu thành tích của CLB Kanchanaburi Power không được cải thiện, HLV Park Hang Seo khó có thể nhận được ủng hộ từ ban lãnh đạo đội bóng, người hâm mộ. 

Một số trang mạng xã hội của Thái Lan nhận định HLV Park Hang Seo khó trụ lại Thái Lan đến hết giai đoạn lượt đi Thai-League 2. 

HLV Park Hang Seo sẽ trụ lại Thái Lan bao lâu? - Ảnh 2.HLV Park Hang Seo tuyên bố 'sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan nếu nghỉ việc'

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo tiếp tục phản ứng trọng tài và tuyên bố 'sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan nếu nghỉ việc'.

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HOÀI DƯ
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    Chủ đề: Thái Lan Park Hang Seo Kanchanaburi Power HLV Park Hang Seo

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