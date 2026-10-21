Đình chỉ 147 quan chức bóng đá theo lời 'mách miệng' của HLV Mourinho

HLV Mourinho khi còn làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: REUTERS

Người hâm mộ có lẽ vẫn chưa quên những lời chỉ trích gay gắt của HLV Jose Mourinho nhắm vào làng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sau trận thắng của Fenerbahce - đội bóng do ông dẫn dắt trước Trabzonspor - 2 năm trước.

Và trong số những người nhận án đình chỉ mới đây có Ertugrul Dogan, chủ tịch Trabzonspor, một trong những CLB lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Những trường hợp bị xem xét từng giữ chức vụ trong 5 năm qua tại các CLB thuộc hai hạng đấu cao nhất nước này.

Đây là kết quả xử lý nhóm 448 người đã bị đình chỉ tạm thời và chuyển hồ sơ sang Hội đồng Kỷ luật bóng đá chuyên nghiệp (PFDK) từ ngày 30-9.

Sau khi xem xét, hội đồng phạt 147 người cấm thực hiện các quyền, nhiệm vụ trong bóng đá trong 45 ngày; 301 trường hợp còn lại không bị xử phạt vì không hội đủ yếu tố cấu thành vi phạm bị cáo buộc.

Những diễn biến này khiến người hâm mộ nhớ lại lời chỉ trích gay gắt của Jose Mourinho khi còn dẫn dắt Fenerbahce. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha là người có công khiến làng bóng đá tập trung nhìn vào những vấn nạn ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 3-11-2024, dù Fenerbahce thắng Trabzonspor 3-2, Mourinho vẫn nổi giận vì cách điều hành trận đấu. Đội chủ nhà được hưởng hai quả phạt đền sau khi VAR can thiệp, trong khi ông cho rằng Fenerbahçe bị bỏ qua một tình huống đáng được hưởng phạt đền. Ông mỉa mai trọng tài VAR Atilla Karaoglan mới là “cầu thủ hay nhất trận”.

Mourinho nói đội mình phải đối đầu cả các đối thủ lẫn “hệ thống”, đồng thời mô tả bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ tăm tối và “bốc mùi”.

Ông còn cho biết có thể đã không nhận việc nếu được thông báo đầy đủ về tình hình giải đấu. Đó là những cáo buộc về sự thiếu công bằng trong công tác trọng tài, chưa phải bằng chứng xác định một đường dây cá cược.

Sau những phát biểu ấy, Mourinho bị đình chỉ một trận và phạt tổng cộng 658.500 lira, tương đương khoảng 19.350 USD khi đó. TFF cho rằng ông làm tổn hại uy tín giải đấu và tính trung lập của trọng tài.

Gần một năm sau, ngày 27-10-2025, bê bối cá cược được công bố với những số liệu gây choáng. TFF cho biết trong 571 trọng tài chuyên nghiệp, có 371 người sở hữu tài khoản cá cược và 152 người thực sự đặt cược.

Thậm chí có trọng tài đã đặt cược 18.227 lần; 42 trọng tài đặt cược ở hơn 1.000 trận mỗi người. Theo liên đoàn, kết quả rà soát dựa trên dữ liệu từ các cơ quan nhà nước.

Ông Ertugrul Dogan (phải) khi mang Salah về cho Trabzonspor mùa hè này - Ảnh: MILLIYET

Đầu tháng 11-2025, hội đồng kỷ luật ban hành án đình chỉ từ 8 - 12 tháng đối với 149 trọng tài và trợ lý. Cuộc điều tra sau đó mở rộng sang cầu thủ, thay vì dừng ở lực lượng điều hành trận đấu.

Ngày 10-11, TFF chuyển hồ sơ 1.024 cầu thủ sang hội đồng kỷ luật, kèm biện pháp đình chỉ tạm thời. Hai giải hạng dưới phải lùi lịch hai tuần; liên đoàn đề nghị FIFA cho bổ sung thời gian đăng ký cầu thủ để các đội khắc phục tình trạng thiếu người.

Các án phạt lần lượt được công bố: 102 cầu thủ thuộc hai hạng đấu cao nhất nhận án từ 45 ngày đến 12 tháng hôm 13-11; thêm 281 cầu thủ hạng ba bị phạt ngày 18-11. Đến 20-11, 638 cầu thủ hạng tư và không thuộc CLB nào tiếp tục nhận án vì cá cược.

Đợt xử lý 147 quan chức lần này vì thế là bước tiếp theo của cuộc điều tra kéo dài, có lẽ chưa phải bản án cuối cùng. Cũng cần phân biệt vi phạm quy định cá cược với dàn xếp tỉ số: việc một người bị phạt vì đặt cược chưa tự động chứng minh họ thao túng trận đấu.