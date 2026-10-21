Asian Cup 2027 không hoãn, tuyển Việt Nam được thi đấu giờ đẹp

Tuyển Việt Nam thi đấu Asian Cup 2027 vào khung giờ thuận lợi cho người hâm mộ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Báo NABD của Saudi Arabia ngày 21-10 đăng tải thông tin khẳng định Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức công bố lịch thi đấu của Asian Cup 2027. Theo giờ Việt Nam, các trận vòng bảng sẽ diễn ra vào các khung giờ 17h30, 20h30, 23h30 và 0h sáng ngày tiếp theo.

Trong đó, trận khai mạc giữa chủ nhà Saudi Arabia và Palestine sẽ diễn ra vào lúc 0h ngày 8-1.

Với người hâm mộ tại Việt Nam, đây là những khung giờ khá thuận lợi cho việc theo dõi và cổ vũ đội tuyển. Theo kết quả bốc thăm, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nằm tại bảng E cùng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Trận ra quân của tuyển Việt Nam diễn ra lúc 20h30 ngày 11-1 với đối thủ là UAE. Tiếp đến, họ sẽ gặp Hàn Quốc vào lúc 17h30 ngày 15-1. Cuối cùng là trận gặp Yemen diễn ra lúc 20h30 ngày 20-1.

Bên cạnh tuyển Việt Nam ở bảng E, bóng đá Đông Nam Á còn hướng về bảng F nơi Thái Lan và Indonesia đụng độ nhau. Màn so tài rất được chờ đợi giữa hai đội bóng này sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 20-1. Bảng này còn có sự góp mặt của 2 đội rất mạnh là Qatar và Nhật Bản.

Asian Cup 2027 sẽ khép lại vào rạng sáng 6-2, với trận chung kết bắt đầu lúc 0h.

Những ngày qua, giải đấu bị đặt dấu hỏi về khả năng tổ chức do những lo ngại về an ninh trong khu vực.

Hôm 10-10 vừa qua, thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhận phải đòn tấn công từ lực lượng Houthi. Trong đó, sân bay quốc tế King Khalid là một trong những mục tiêu bị nhắm đến, khiến nhiều người thương vong.

Có một số thông tin nói rằng AFC tính đến phương án hoãn Asian Cup và dời sang một thời điểm khác. Dù vậy theo bản tin ngày 21-10 của báo Chosun (Hàn Quốc), quyết định đã được đưa ra sau một cuộc họp diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản) gần đây.

Theo đó, AFC cho rằng việc tìm ra thời gian và địa điểm tổ chức mới là không khả thi vì Asian Cup đã quá cận kề. AFC cùng với Saudi Arabia cũng tỏ ra lạc quan về việc đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.