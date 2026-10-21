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Báo Anh phải xin lỗi vì đưa tin sai sự thật về ông Infantino

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Báo The Times đã phải công khai xin lỗi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, thừa nhận đưa tin sai về chuyện “khoản lương thứ hai” không được công bố, việc mua bất động sản tại Miami cũng như mối liên hệ của gia đình ông với một doanh nghiệp.

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Ông Infantino được minh oan - Ảnh: REUTERS

Chiều 21-10, cơ quan truyền thông của FIFA gửi thư xác nhận với các phóng viên quốc tế rằng báo The Times (Anh) đã phải xin lỗi vì đăng tin sai sự thật về ông Infantino.

Lời đính chính và xin lỗi được The Times đăng tải trước đó trên trang web chính thức. 

Câu chuyện bắt đầu từ bài báo ngày 13-10, khi The Times đặt nghi vấn ông Infantino nhận thêm tiền từ FWC2026 US Inc, pháp nhân được FIFA thành lập để tổ chức World Cup 2026 tại Mỹ. 

Tờ báo cho rằng khoản này nằm ngoài thu nhập đã được FIFA công bố trong báo cáo thường niên.

Đối chiếu mức thu nhập 4,274 triệu franc Thụy Sĩ (5,2 triệu USD) của ông Infantino trong báo cáo FIFA năm 2024 với hồ sơ thuế của FWC2026 US Inc nộp tại Mỹ, The Times cho rằng ông được trả thêm khoảng 1,76 triệu USD nhưng FIFA không công khai trong báo cáo thường niên.

Đây chính là khoản tiền bị mô tả thành “lương thứ hai”, cách diễn đạt mà The Times sau đó phải rút lại. 

Thông tin nhanh chóng được nhiều trang báo phương Tây dẫn lại, kéo theo những câu hỏi về tính minh bạch trong thu nhập của người đứng đầu bóng đá thế giới. 

Bài viết của báo AS ngày 13-10 còn thuật lại lập luận rằng một phần khoản chi liên quan đến việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt ở Miami, trong đó có tiền thuê nhà tại khu Sunset Islands. 

Ngay từ đầu, FIFA đã bác bỏ cách diễn giải của The Times, khẳng định không trả "lương thứ hai" cho Chủ tịch và tuân thủ các yêu cầu công bố thu nhập.

FIFA cũng cho biết thu nhập hằng năm cùng các quyền lợi theo hợp đồng của ông Infantino do tiểu ban thù lao độc lập quyết định. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới bác bỏ cáo buộc che giấu thông tin tài chính, nhấn mạnh báo cáo được kiểm toán độc lập và việc kê khai tuân thủ quy định thuế tại Thụy Sĩ, Mỹ cùng những nơi liên quan. 

Đến ngày 20-10, The Times chính thức sửa thông tin trong mục đính chính của mình. Tờ báo thừa nhận: “Không có ‘khoản lương thứ hai’”, sự việc chính thức được FIFA xác nhận vào chiều 21-10. 

Những sai sót được thừa nhận còn liên quan đến tài sản cá nhân. The Times xác nhận ông Infantino không mua bất động sản tại Miami với mức giá bị nghi thấp hơn giá trị thực như báo đã đưa tin. Đồng thời ông và gia đình không phải chủ sở hữu pháp lý, chủ sở hữu hưởng lợi hay bên kiểm soát Shadi LLC.

Theo AS, bài viết chứa các cáo buộc đã được gỡ khỏi website sau khi FIFA phản đối tính chính xác và yêu cầu đính chính. The Times gửi lời xin lỗi đến cả ông Infantino lẫn FIFA về những sai sót. 

"Chúng tôi rất vui khi được đính chính những thông tin này và xin lỗi ông Infantino và FIFA về những sai sót" - The Times viết.

Báo Anh phải xin lỗi vì đưa tin sai sự thật về ông Infantino - Ảnh 3.Ông Infantino công khai xin lỗi tại cuộc họp Hội đồng FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công khai xin lỗi tại cuộc họp Hội đồng FIFA được tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ vào đêm 15-10.

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    Chủ đề: xin lỗi lương chủ tịch FIFA Times

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