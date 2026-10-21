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PSG nhận tin sốc: Kvaratskhelia đứt dây chằng, nghỉ hết mùa

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THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

PSG trả giá đắt sau chiến thắng trước Barca khi Khvicha Kvaratskhelia đứt dây chằng đầu gối, gần như sẽ nghỉ hết mùa giải 2026-2027.

PSG nhận tin sốc: Kvaratskhelia đứt dây chằng, nghỉ hết mùa - Ảnh 2.

Kvaratskhelia là ngôi sao hàng đầu của PSG - Ảnh: AFP

Chiều 21-10, PSG xác nhận Kvaratskhelia bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải trong trận thắng Barca 4-2 ở lượt trận thứ ba Champions League 2026-2027. Tiền đạo người Georgia (Gruzia) sẽ trải qua ca phẫu thuật trong những ngày tới.

PSG chưa đưa ra thời gian trở lại cụ thể. Tuy nhiên FotMob nhận định cầu thủ 25 tuổi có thể phải nghỉ hết mùa. Đây là tổn thất lớn với tham vọng giành chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp của thầy trò ông Luis Enrique.

Tầm quan trọng của Kvaratskhelia được thể hiện rõ qua mùa giải châu Âu gần nhất. Anh ghi 10 bàn, có 6 kiến tạo sau 17 trận và được bình chọn là Cầu thủ hay nhất Champions League 2025-2026.

Đặc biệt, ngôi sao Georgia để lại dấu ấn ở mọi vòng đấu loại trực tiếp. Trong trận chung kết gặp Arsenal, anh mang về quả phạt đền giúp PSG gỡ hòa, trước khi đội bóng Pháp thắng ở loạt luân lưu để bảo vệ ngôi vô địch.

PSG nhận tin sốc: Kvaratskhelia đứt dây chằng, nghỉ hết mùa - Ảnh 3.

Kvaratskhelia phải bỏ dỡ trận đấu gặp Barca - Ảnh: AFP

Gia nhập PSG từ Napoli tháng 1-2025, Kvaratskhelia nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công. Chỉ vài tháng sau khi đến Paris, anh đã ghi bàn trong trận chung kết thắng Inter Milan 5-0, góp phần mang về danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Chấn thương lần này còn đến vào thời điểm đáng tiếc với cá nhân Kvaratskhelia. Anh đang nằm trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026, với lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 26-10 tại London.

Khó khăn của PSG chưa dừng lại ở đó. Ousmane Dembele và đội trưởng Marquinhos cũng chấn thương. Theo thông báo của CLB, Dembele tổn thương đùi trái, còn Marquinhos bị đau đùi phải.

Việc đồng thời mất những trụ cột ở hàng công lẫn hàng thủ buộc Luis Enrique phải sớm tìm phương án thay thế, để duy trì sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường.

PSG nhận tin sốc: Kvaratskhelia đứt dây chằng, nghỉ hết mùa - Ảnh 3.Tình tiết bất ngờ trong cuộc đua Quả bóng vàng, người chiến thắng 'sẽ không ai ngờ tới'

Truyền thông châu Âu ồ ạt đưa tin về một nhân tố bất ngờ xuất hiện trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026, có thể khiến cả Messi, Yamal lẫn Dembele đều phải nhận thất bại.

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    Chủ đề: psg đấu barca Kvaratskhelia PSG Champions League Khvicha Kvaratskhelia

    Dòng sự kiện: Champions League

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