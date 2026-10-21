Giành HCV Asian Para Games, cung thủ cầu hôn bạn gái đầy cảm động

Komsan Singphirom (phải) và Phannipa Srathongmaew khoe nhẫn cầu hôn - Ảnh: Daily News

Ngày 21-10, truyền thông Thái Lan đồng loạt chia sẻ câu chuyện tình yêu của hai thành viên đội tuyển bắn cung người khuyết tật nước này là Komsan Singphirom và Phannipa Srathongmaew tại Asian Para Games 2026.

Trước khi bước vào tranh tài tại Nhật Bản, Komsan đã hứa với bạn gái: “Nếu giành HCV, anh sẽ cầu hôn em”. Khi đã hoàn thành mục tiêu, anh thực hiện lời hứa ngay tại đại hội.

Komsan năm nay 39 tuổi, còn Phannipa 45 tuổi. Cả hai cùng khoác áo đội tuyển bắn cung người khuyết tật Thái Lan.

Theo Daily News Thailand, đôi VĐV chụp ảnh cùng nhau tại sân thi đấu, khoe nhẫn và những tấm huy chương vừa giành được. Khoảnh khắc ấy mang đến niềm vui đặc biệt bên cạnh thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Komsan Singphirom (phải) đã hoàn thành lời hứa với bạn gái - Ảnh: Daily News

Để hoàn thành lời hứa, Komsan cùng đồng đội Teerasak Phianrakkani vượt qua cặp cung thủ Indonesia Ken Swagumilang và Arif Firmansyah trong trận chung kết đôi nam cung 3 dây. Hai VĐV Thái Lan giành chiến thắng với điểm số 150-147 để bước lên bục cao nhất.

Đây cũng là tấm HCV thứ 9 của đoàn thể thao người khuyết tật Thái Lan tại đại hội.

Phannipa cũng có thành tích đáng nhớ trên đất Nhật Bản. Cô giành HCĐ nội dung đôi nữ cung compound, sau khi đội Thái Lan vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với cách biệt sít sao 130-129.

Với Komsan và Phannipa, chuyến thi đấu lần này đánh dấu cả thành công thể thao lẫn một cột mốc trong tình yêu của cả hai. Họ cùng giành huy chương, còn lời hứa trước ngày tranh tài đã trở thành hiện thực.