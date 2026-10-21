U17 Việt Nam thua U18 FC Seoul

Trận đấu tập đầu tiên của U17 Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh: VFF

Với mục tiêu thử nghiệm nhân sự, rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng đến U17 World Cup 2026, HLV trưởng Cristiano Roland đã bố trí nhiều phương án nhân sự, trao cơ hội ra sân cho hầu hết cầu thủ ở trận U17 Việt Nam đấu tập U18 FC Seoul.

Trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực, U17 Việt Nam vẫn nỗ lực triển khai lối chơi, duy trì khả năng phối hợp, song chưa tận dụng tốt các cơ hội tạo ra và để thua với tỉ số 1-4.

Bàn duy nhất của U17 Việt Nam được ghi bởi cầu thủ Trần Mạnh Quân trên chấm phạt đền, sau tình huống phối hợp trung lộ hiệu quả giúp Trần Ngọc Sơn thoát xuống và bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Với tính chất của một trận đấu tập, màn thử lửa với U18 FC Seoul mang lại những dữ liệu chuyên môn cần thiết để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá khả năng vận hành chiến thuật, sự phối hợp giữa các vị trí và mức độ đáp ứng của từng cầu thủ trước đối thủ có cường độ thi đấu cao.

U17 Việt Nam sẽ tiếp tục có trận đấu tập thứ hai tại Hàn Quốc, gặp đội U18 Cheonan City FC vào lúc 15h30 ngày 26-10 theo giờ Hàn Quốc.

Chuyến tập huấn của U17 Việt Nam tại Hàn Quốc diễn ra từ ngày 19 đến 29-10. Sau đó, thầy trò HLV Roland về nước, rồi đi UAE ngày 6-11 trước khi sang Qatar dự U17 World Cup.

Tại Tây Á, đội tuyển U17 Việt Nam dự kiến đấu giao hữu với U17 Fiji và U17 Saudi Arabia.

Fiji là đối thủ có những nét tương đồng với U17 New Zealand - một trong ba đội cùng bảng G World Cup với U17 Việt Nam.

U17 World Cup 2026 có 12 bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

U17 Việt Nam tập tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho World Cup Đội tuyển U17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Hàn Quốc, nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup 2026.



