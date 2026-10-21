Tuyển futsal Việt Nam đấu Nga và Kyrgyzstan

Đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện - Ảnh: VFF

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 6-2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21-12 tới.

Chuẩn bị cho giải, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân tại TP.HCM với 20 cầu thủ. Trong danh sách triệu tập lần này, HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm.

Ở vị trí thủ môn, ngoài hai gương mặt kỳ cựu Hồ Văn Ý và Phạm Văn Tú, HLV Diego Giustozzi triệu tập thêm Nguyễn Quốc Giàu và Đoàn Minh Quang.

Sinh năm 2009, Nguyễn Quốc Giàu từng được gọi lên đội tuyển trong một số đợt chuẩn bị trước đây. Trong khi đó Đoàn Minh Quang vừa giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" Giải futsal VĐQG 2026, góp công lớn giúp CLB Sahako giành hạng 3.

Bên cạnh đó những cầu thủ như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Hoàng Quân, Bùi Đức Quyền, Trần Lê Bộ và Nguyễn Thạc Hiếu cũng là những nhân tố trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia.

HLV Diego Giustozzi trên sân tập của đội tuyển futsal Việt Nam - Ảnh: VFF

Việc trao cơ hội cho nhiều gương mặt tiềm năng cho thấy định hướng tìm kiếm, phát triển lực lượng kế cận của HLV Diego Giustozzi và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hướng tới xây dựng đội tuyển futsal Việt Nam có chiều sâu, đủ sức cạnh tranh mục tiêu giành quyền tham dự World Cup futsal trong những năm tới.

Tuy nhiên danh sách tập trung lần này cũng vắng một số cầu thủ đáng chú ý. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng không thể góp mặt do chấn thương dây chằng tại Giải futsal VĐQG 2026. Ala Đinh Công Viên cũng tái phát chấn thương, buộc ban huấn luyện phải triệu tập Triệu Xuân Linh thay thế.

Hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam đang tập luyện tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Theo kế hoạch, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

Cụ thể, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Kyrgyzstan vào ngày 1-11, thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal nước chủ nhà vào ngày 3 và 5-11. Ngày 6-11, đội di chuyển sang Nga và tiếp tục thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga vào ngày 8 và 10-11, trước khi trở về Việt Nam ngày 11-11.

Sau chuyến tập huấn, các cầu thủ sẽ trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 20 đến 29-11, trước khi hội quân trở lại để hoàn tất công tác chuẩn bị và tham dự AIMAG 2026.

Danh sách đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho AIMAG 2026 - Ảnh: VFF

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