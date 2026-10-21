Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Tuyển futsal Việt Nam đấu Nga và Kyrgyzstan

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga và Kyrgyzstan trong tháng 11, nhằm chuẩn bị cho Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 6-2026.

Tuyển futsal Việt Nam đấu Nga và Kyrgyzstan - Ảnh 1.

Đội tuyển futsal Việt Nam tập luyện - Ảnh: VFF

Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 6-2026, dự kiến diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 11 đến 21-12 tới.

Chuẩn bị cho giải, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân tại TP.HCM với 20 cầu thủ. Trong danh sách triệu tập lần này, HLV Diego Giustozzi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm.

Ở vị trí thủ môn, ngoài hai gương mặt kỳ cựu Hồ Văn Ý và Phạm Văn Tú, HLV Diego Giustozzi triệu tập thêm Nguyễn Quốc Giàu và Đoàn Minh Quang. 

Sinh năm 2009, Nguyễn Quốc Giàu từng được gọi lên đội tuyển trong một số đợt chuẩn bị trước đây. Trong khi đó Đoàn Minh Quang vừa giành danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" Giải futsal VĐQG 2026, góp công lớn giúp CLB Sahako giành hạng 3.

Bên cạnh đó những cầu thủ như Huỳnh Văn Hoài, Nguyễn Trọng Kiên, Nguyễn Hoàng Quân, Bùi Đức Quyền, Trần Lê Bộ và Nguyễn Thạc Hiếu cũng là những nhân tố trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia. 

Tuyển futsal Việt Nam đấu Nga và Kyrgyzstan - Ảnh 2.

HLV Diego Giustozzi trên sân tập của đội tuyển futsal Việt Nam - Ảnh: VFF

Việc trao cơ hội cho nhiều gương mặt tiềm năng cho thấy định hướng tìm kiếm, phát triển lực lượng kế cận của HLV Diego Giustozzi và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hướng tới xây dựng đội tuyển futsal Việt Nam có chiều sâu, đủ sức cạnh tranh mục tiêu giành quyền tham dự World Cup futsal trong những năm tới.

Tuy nhiên danh sách tập trung lần này cũng vắng một số cầu thủ đáng chú ý. Đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng không thể góp mặt do chấn thương dây chằng tại Giải futsal VĐQG 2026. Ala Đinh Công Viên cũng tái phát chấn thương, buộc ban huấn luyện phải triệu tập Triệu Xuân Linh thay thế.

Hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam đang tập luyện tại Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TP.HCM). Theo kế hoạch, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Kyrgyzstan và Nga, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

Cụ thể, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Kyrgyzstan vào ngày 1-11, thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal nước chủ nhà vào ngày 3 và 5-11. Ngày 6-11, đội di chuyển sang Nga và tiếp tục thi đấu hai trận giao hữu với đội tuyển futsal Nga vào ngày 8 và 10-11, trước khi trở về Việt Nam ngày 11-11.

Sau chuyến tập huấn, các cầu thủ sẽ trở về địa phương tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 20 đến 29-11, trước khi hội quân trở lại để hoàn tất công tác chuẩn bị và tham dự AIMAG 2026.

Tuyển futsal Việt Nam đấu Nga và Kyrgyzstan - Ảnh 3.

Danh sách đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho AIMAG 2026 - Ảnh: VFF

Tuyển futsal Việt Nam đấu Nga và Kyrgyzstan - Ảnh 4.CLB Thái Sơn Bắc giành cú đúp danh hiệu trong năm 2026

Sau khi vượt qua tượng đài Thái Sơn Nam TP.HCM để vô địch Giải futsal vô địch quốc gia 2026, CLB Thái Sơn Bắc lại tiếp tục hạ Sahako để vô địch Cúp futsal quốc gia 2026.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: NGa đội tuyển futsal Việt Nam Kyrgyzstan Futsal Diego Giustozzi

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất