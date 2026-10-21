Barca khiếu nại PSG lên UEFA

Barca (trái) nhận thất bại 2-4 trước PSG - Ảnh: REUTERS

Trận đấu tâm điểm tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026-2027 vào rạng sáng 21-10 giữa PSG và Barca tại Champions League không chỉ dừng lại ở màn rượt đuổi tỉ số kịch tính trên sân với chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà, mà còn bùng nổ căng thẳng ở khu vực cổ động viên.

Ban lãnh đạo CLB Barca vừa chính thức gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), sau khi nhóm cổ động viên quá khích của PSG giăng những tấm biểu ngữ mang đậm tính thù địch, bạo lực ngay trên khán đài sân Parc des Princes.

Theo ghi nhận từ tờ Marca, ngay trước giờ bóng lăn, khu vực khán đài của nhóm CĐV cuồng nhiệt bên phía đội chủ nhà đã bất ngờ căng một bức tifo khổng lồ lấy cảm hứng từ các biểu tượng sát nhân trong văn hóa phim kinh dị.

Bức vẽ khắc họa hình ảnh một gã đồ tể mặc áo PSG, mang mặt nạ quỷ dị và cầm cưa máy nghiền nát huy hiệu của Barcelona, kèm theo thông điệp đầy tính kích động: "Massacre à la parisienne" (tạm dịch: Thảm sát kiểu Paris).

Không dừng lại ở việc mượn hình tượng kinh dị để đe dọa đối thủ, các góc khán đài của đội bóng nước Pháp còn xuất hiện hàng loạt băng rôn lăng mạ tục tĩu nhắm thẳng vào CLB xứ Catalonia với khẩu hiệu "Puta Barça".

Những tấm biểu ngữ cổ động và các băng rôn mang tính thù địch diễn ra trên sân vận động Parc des Princes - Ảnh: Marca

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đại diện Barca đã trực tiếp làm việc và báo cáo chi tiết cho giám sát trận đấu của UEFA ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. CLB Barca đồng thời yêu cầu can thiệp, gỡ bỏ khẩn cấp các ấn phẩm mang tính thóa mạ.

Theo tờ Sport, lãnh đạo Barca kiên quyết theo đuổi vụ việc đến cùng và không xem đây là hành vi ủng hộ bất thường.

Đại diện Tây Ban Nha nhấn mạnh việc lồng ghép thông điệp sát phạt cùng hình ảnh bạo lực trực diện đã vi phạm nghiêm trọng các quy chuẩn về văn hóa cổ vũ văn minh và an ninh trận đấu của UEFA.