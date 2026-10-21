Yamal ghi bàn vẫn không cứu nổi Barca trước PSG

PSG có chiến thắng thuyết phục trước Barca - Ảnh: REUTERS

Hai lần gỡ hòa, đội bóng của HLV Hansi Flick vẫn trắng tay khi để thủng lưới liên tiếp ở cuối trận. Thất bại tại Parc des Princes cũng chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng của Barca từ đầu mùa.

PSG nhập cuộc mạnh mẽ và sớm khiến khung thành đội khách chao đảo. Chỉ sau vài phút, Khvicha Kvaratskhelia tung cú sút vượt qua tầm với của Joan Garcia, nhưng bóng dội cột dọc.

Barca dần đáp trả với những cơ hội của Anthony Gordon, Pedri và cú sút chệch khung thành từ Dani Olmo sau đó.

Cả hai đội đều phải thay người bất đắc dĩ ngay trong hiệp một. Ousmane Dembele chấn thương, nhường chỗ cho Ferran Torres bên phía PSG; Olmo cũng rời sân để Fermin Lopez vào thay.

Có nhiều cơ hội trong ngày tái ngộ đội bóng cũ, Ferran Torres liên tục bị thủ thành Garcia từ chối, còn Fermin Lopez cũng không thắng được Matvey Safonov trong tình huống đối mặt.

Phút 38, PSG khai thông thế bế tắc từ sai sót của Yamal khi triển khai bóng. João Neves đoạt lại quyền kiểm soát rồi đưa bóng đến Desire Doue trước vùng cấm. Cầu thủ người Pháp tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại Garcia để mở tỉ số. Nỗ lực gây sức ép của chủ nhà cuối cùng được đền đáp sau nhiều cơ hội bỏ lỡ.

Đầu hiệp hai, Garcia tiếp tục cứu Barca khi ngăn Achraf Hakimi trong pha đối mặt. Những pha cản phá của thủ môn người Tây Ban Nha giữ đội khách ở lại trận đấu, trước khi Xavi Espart bất ngờ lên tiếng.

Phút 55, hậu vệ trẻ phối hợp bật tường với Fermin rồi tăng tốc xâm nhập vùng cấm. Nhận đường chuyền trả lại, Espart dứt điểm đánh bại Safonov ở góc gần, san bằng tỉ số 1-1. Đó là bàn thắng đầu tiên của anh tại Champions League.

PSG tiếp tục gặp tổn thất nhân sự khi Marquinhos và Kvaratskhelia phải rời sân. Tuy nhiên, sức ép lên hàng thủ Barca vẫn không giảm. Khoảng phút 70, Ferran đón đường chuyền từ cánh phải của Hakimi nhưng dứt điểm trúng cột dọc ở cự ly gần.

Yamal không cứu nổi Barca - Ảnh: GETTY IMAGES

Hai phút sau, chủ nhà tái lập thế dẫn bàn. Từ quả phạt góc của Doue, Lucas Hernandez bật cao hơn Gordon, đánh đầu mạnh đưa bóng vào góc cao. Garcia không thể cứu thua, còn Barca một lần nữa phải rượt đuổi.

Phút 79, Yamal tạo nên khoảnh khắc xuất sắc nhất của mình ở trận đấu này. Ngôi sao 19 tuổi bứt xuống bên cánh phải, vượt qua Warren Zaire-Emery rồi tiến vào vùng cấm.

Dù góc sút rất hẹp, anh vẫn dùng má ngoài đưa bóng lên nóc lưới, đánh bại Safonov để gỡ hòa 2-2.

Vitinha ăn mừng bàn thắng - Ảnh: AP

Nhưng niềm vui của Barca chỉ kéo dài hai phút, khi PSG triển khai tấn công ngay sau đó. Vitinha đón bóng bật ra trước vùng cấm, khống chế bằng ngực rồi tung cú sút uy lực vào góc thấp. Garcia đổ người không kịp, PSG lần thứ ba vượt lên.

Đến phút 86, Fabian Ruiz đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành điểm của đội khách. Hakimi thoát xuống cánh phải rồi căng ngang qua khung thành. Ruiz xuất hiện ở cột xa, đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 4-2.

Hai bàn thua trong những phút cuối khiến nỗ lực của Yamal và đồng đội trở nên vô nghĩa. PSG duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận, có 9 điểm, trong khi Barca giậm chân với 6 điểm sau thất bại đầu tiên tại Champions League mùa này.

Không có bất ngờ nào xuất hiện ở các trận đấu cùng giờ, khi các đại gia như Man City, Liverpool hay Napoli đều giành chiến thắng trước những đội kém xa thực lực. Trên sân nhà, Liverpool cất nhiều trụ cột như Wirtz, Isak, Barcola trên ghế dự bị, dẫn đến việc bị Villarreal dẫn trước 0-2. Nhưng màn bùng nổ của Mac Allister (ghi 2 bàn) cùng dàn trụ cột vào sân trong hiệp 2 giúp Liverpool ngược dòng thắng 4-3. Man City cũng đè bẹp AEK Athens 5-1 với cú hat-trick của Foden.