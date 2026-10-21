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HLV Hansi Flick: PSG chứng minh họ giỏi hơn Barca

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

HLV Hansi Flick không ngần ngại khen PSG, thừa nhận đội chủ nhà thi đấu hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng trước Barca ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026-2027.

HLV Flick: PSG đã chứng minh họ giỏi hơn Barca - Ảnh 1.

HLV Hansi Flick thừa nhận PSG xứng đáng giành chiến thắng trước Barca - Ảnh: REUTERS

Dù đã thi đấu rất cố gắng tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 21-10, Barca vẫn phải nhận thất bại với tỉ số 2-4 trước chủ nhà PSG.

Sau trận thua trên đất Pháp, HLV Hansi Flick (Barca) thừa nhận sức mạnh vượt trội của đại diện Ligue 1: "Đó là một trận cầu tuyệt vời từ cả hai phía, nhưng PSG đã chứng minh họ là đội bóng chơi hay hơn chúng tôi tối nay. Họ sở hữu quá nhiều cá nhân kiệt xuất và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống chuyển đổi trạng thái cũng như phản công nhanh".

Bên cạnh sự sắc bén của đối thủ, HLV Hansi Flick chỉ ra điểm yếu thể lực là nguyên nhân trực tiếp khiến Barca nhận 2 bàn thua ở cuối trận:

"Chúng tôi đã cố gắng tổ chức phòng ngự, nhưng trong 15 phút cuối trận, đội gần như cạn kiệt thể lực. Việc hụt hơi ở 10 phút cuối khiến chúng tôi phải trả giá bằng bàn thua thứ tư".

"Tôi không muốn dùng điều này để bào chữa, song thực tế quá trình hồi phục của đội sau trận đấu vừa qua là không thực sự tốt. Chúng tôi đã không có được sự chuẩn bị tối ưu nhất cho màn so tài đỉnh cao này. Đội cần mổ xẻ, phân tích kỹ lưỡng để cải thiện trong tương lai", HLV Barca nói thêm.

Dẫu đứt mạch bất bại, chiến lược gia người Đức vẫn giữ được sự bình thản và nhìn nhận trận thua như một bài học đắt giá đúng thời điểm cho dàn sao trẻ xứ Catalonia:

"Hôm nay không phải là một ngày dễ dàng. Các cầu thủ đã di chuyển rất nhiều và chiến đấu hết sức mình. Sai lầm trong bóng đá là điều khó tránh. Tôi vẫn nhìn thấy những điểm sáng, thấy được tiềm năng to lớn của tập thể này và không hề bi quan. Bây giờ mới chỉ là tháng 10, và chẳng ai có thể nâng cúp vô địch vào tháng 10 cả. Champions League sẽ chỉ được định đoạt vào tháng 6".

Nhận xét thêm về chuyên môn, HLV Flick dành lời ngợi khen cho màn trình diễn cá nhân của Joan Garcia, đồng thời nhắc nhở các học trò cần thi đấu điềm tĩnh hơn, chắt chiu triệt để từng cơ hội tạo ra và siết chặt cự ly đội hình trước các đợt phản công của đối thủ mạnh.

HLV Flick: PSG đã chứng minh họ giỏi hơn Barca - Ảnh 3.HLV Enrique và Flick hé lộ yếu tố quyết định trận đại chiến PSG - Barca

Cả hai HLV Luis Enrique và Hansi Flick đều đã chỉ ra yếu tố then chốt định đoạt cục diện trận đấu giữa PSG và Barca tại UEFA Champions League.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Hansi Flick Barcelona PSG barca Luis Enrique

    Dòng sự kiện: Champions League

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