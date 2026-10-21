Dự đoán tỉ số Champions League: Harry Kane 'gieo sầu' cho Arsenal

Harry Kane (áo đỏ) là ngòi nổ quan trọng khi anh đã ghi 15 bàn trong 22 lần đối đầu Arsenal - Ảnh: REUTERS

Bayern Munich bước vào cuộc tiếp đón Arsenal với sự tự tin sau chiến thắng đậm 6-1 trước RB Leipzig tại Bundesliga. Cú hat-trick của Luis Díaz cùng các pha lập công của Aleksandar Pavlovic, Michael Olise và Harry Kane giúp thầy trò HLV Vincent Kompany vươn lên dẫn đầu giải quốc nội.

Chiến thắng này cũng giúp Bayern lấy lại tinh thần sau trận hòa 3-3 trước Viking ở lượt trận gần nhất tại Champions League. Với 4 điểm sau hai lượt trận, đội bóng Đức đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng và cần thêm chiến thắng để củng cố vị trí trong nhóm cạnh tranh vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Ở chiều ngược lại, Arsenal đang có khởi đầu thuận lợi tại Champions League khi toàn thắng hai lượt trận đầu tiên trước Napoli và Lille. Tuy nhiên, phong độ của Pháo thủ chưa thực sự thuyết phục khi họ thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, gần nhất là chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nottingham tại Ngoại hạng Anh.

Dù giành 6 chiến thắng sau 7 vòng đấu ở giải quốc nội, đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn phải đối mặt với thử thách lớn tại Allianz Arena. Bayern sở hữu hàng công đang đạt phong độ cao, đặc biệt là Harry Kane, người từng có nhiều năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham.

Tiền đạo người Anh đã ghi 15 bàn trong 22 lần đối đầu Arsenal, biến Pháo thủ thành một trong những đối thủ mà anh thường xuyên chọc thủng lưới. Đây sẽ là mối đe dọa đáng kể với hàng phòng ngự đội khách, nhất là khi Bayern được chơi trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Arsenal khi họ đã thua 8 trong 15 lần chạm trán Bayern Munich tại các giải đấu lớn ở châu Âu. Trong 6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, HLV Mikel Arteta chỉ giành được một chiến thắng trước đại diện nước Đức.

Siêu máy tính Opta đánh giá Bayern Munich có 45% cơ hội giành chiến thắng, cao hơn mức 30,7% của Arsenal. Khoảng cách này cho thấy lợi thế sân nhà cùng phong độ của hàng công đang giúp đội bóng Đức được đánh giá nhỉnh hơn.

Với Harry Kane và Luis Díaz đang đạt phong độ cao, Bayern có cơ sở để hướng đến chiến thắng trước Arsenal. Pháo thủ vẫn có khả năng tạo ra khác biệt, nhưng sẽ khó rời Allianz Arena với trọn vẹn 3 điểm.

Dự đoán: Bayern Munich thắng Arsenal 2-1. Hai đội hòa 0-0 trong hiệp 1.

Đội hình ra sân dự kiến: Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmich; Karl, Saibari, Luis Diaz; Harry Kane. Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Riccardo Calafiori; Bruno, Declan Rice; Saka, Odegaard, Madueke; Gyokeres.