Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Dự đoán tỉ số Champions League: Harry Kane 'gieo sầu' cho Arsenal

tác giả
ANH HÀO
ANH HÀO
ANH HÀO

Vào lúc 2h ngày 22-10, Arsenal có chuyến làm khách đến sân Allianz Arena để đối đầu với Bayern Munich ở lượt trận thứ ba, vòng phân hạng Champions League 2026-2027.

Dự đoán tỉ số Champions League: Harry Kane 'gieo sầu' cho Arsenal - Ảnh 1.

Harry Kane (áo đỏ) là ngòi nổ quan trọng khi anh đã ghi 15 bàn trong 22 lần đối đầu Arsenal - Ảnh: REUTERS

Bayern Munich bước vào cuộc tiếp đón Arsenal với sự tự tin sau chiến thắng đậm 6-1 trước RB Leipzig tại Bundesliga. Cú hat-trick của Luis Díaz cùng các pha lập công của Aleksandar Pavlovic, Michael Olise và Harry Kane giúp thầy trò HLV Vincent Kompany vươn lên dẫn đầu giải quốc nội.

Chiến thắng này cũng giúp Bayern lấy lại tinh thần sau trận hòa 3-3 trước Viking ở lượt trận gần nhất tại Champions League. Với 4 điểm sau hai lượt trận, đội bóng Đức đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng và cần thêm chiến thắng để củng cố vị trí trong nhóm cạnh tranh vé trực tiếp vào vòng knock-out.

Ở chiều ngược lại, Arsenal đang có khởi đầu thuận lợi tại Champions League khi toàn thắng hai lượt trận đầu tiên trước Napoli và Lille. Tuy nhiên, phong độ của Pháo thủ chưa thực sự thuyết phục khi họ thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng, gần nhất là chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nottingham tại Ngoại hạng Anh.

Dù giành 6 chiến thắng sau 7 vòng đấu ở giải quốc nội, đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn phải đối mặt với thử thách lớn tại Allianz Arena. Bayern sở hữu hàng công đang đạt phong độ cao, đặc biệt là Harry Kane, người từng có nhiều năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham.

Tiền đạo người Anh đã ghi 15 bàn trong 22 lần đối đầu Arsenal, biến Pháo thủ thành một trong những đối thủ mà anh thường xuyên chọc thủng lưới. Đây sẽ là mối đe dọa đáng kể với hàng phòng ngự đội khách, nhất là khi Bayern được chơi trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Arsenal khi họ đã thua 8 trong 15 lần chạm trán Bayern Munich tại các giải đấu lớn ở châu Âu. Trong 6 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, HLV Mikel Arteta chỉ giành được một chiến thắng trước đại diện nước Đức.

Siêu máy tính Opta đánh giá Bayern Munich có 45% cơ hội giành chiến thắng, cao hơn mức 30,7% của Arsenal. Khoảng cách này cho thấy lợi thế sân nhà cùng phong độ của hàng công đang giúp đội bóng Đức được đánh giá nhỉnh hơn.

Với Harry Kane và Luis Díaz đang đạt phong độ cao, Bayern có cơ sở để hướng đến chiến thắng trước Arsenal. Pháo thủ vẫn có khả năng tạo ra khác biệt, nhưng sẽ khó rời Allianz Arena với trọn vẹn 3 điểm.

Dự đoán: Bayern Munich thắng Arsenal 2-1. Hai đội hòa 0-0 trong hiệp 1.

Đội hình ra sân dự kiến:

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmich; Karl, Saibari, Luis Diaz; Harry Kane.

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Riccardo Calafiori; Bruno, Declan Rice; Saka, Odegaard, Madueke; Gyokeres.

Dự đoán tỉ số Champions League: Harry Kane 'gieo sầu' cho Arsenal - Ảnh 3.Dự đoán tỉ số Champions League: Yamal che mờ đương kim vô địch PSG

Lamine Yamal được kỳ vọng giúp Barca nối dài chuỗi toàn thắng khi làm khách trước PSG ở lượt trận thứ 3 Champions League, lúc 2h ngày 21-10 (giờ Việt Nam).

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ANH HÀO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: champions league Vincent Kompany Harry Kane Allianz Arena Arsenal

    Dòng sự kiện: Champions League

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất