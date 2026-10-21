Truyền thông quốc tế trầm trồ về các sân vận động đang xây ở Việt Nam

Chủ tịch FIFA, ông Infantino (áo trắng, giữa) đi thăm công trình sân vận động ở Việt Nam - Ảnh: PVF

Mới đây, chuyên trang bóng đá Seasia Goal của Indonesia vào ngày 20-10 đã đăng hình ảnh sân PVF tại Hưng Yên với dòng giới thiệu: “Sân PVF 60.000 chỗ của Việt Nam đang thành hình! Một công trình rất đáng chờ đợi".

Bài đăng nhắc lại mốc khởi công tháng 10-2025, và nhận xét: "Công trình đang có tiến độ rất ấn tượng".

Trước đó, chuyên trang ASEAN Football của Malaysia cũng liên tục đăng bài cập nhật tiến độ công trình, cho biết đây là một trong những dự án đáng quan tâm của làng bóng đá khu vực.

"Một kỷ nguyên mới về cơ sở hạ tầng bóng đá - đẳng cấp thế giới đang thành hình ở Việt Nam", chuyên trang có 700.000 người theo dõi này nhận xét.

Sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 12-2025, và dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2027. Công trình có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi.

Điểm nhấn là mái đóng mở tự động, được thiết kế vận hành trong khoảng 12-20 phút. Mặt sân sử dụng cỏ hybrid kết hợp cỏ tự nhiên với sợi tổng hợp, chia thành các mô đun có thể tháo lắp riêng, giúp bảo trì và chuyển đổi công năng thuận tiện hơn.

Cùng với PVF, sân VinFast - Trống Đồng tại Hà Nội đang tạo sức hút lớn hơn nhờ sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, hứa hẹn sẽ trở thành sân vận động lớn nhất thế giới một khi được hoàn thành.

Sự quan tâm vượt ra ngoài Đông Nam Á. Ngày 17-10, hãng tin Newsis của Hàn Quốc đặt tiêu đề “Cục diện bảng xếp hạng sân vận động thế giới thay đổi”, khi đưa tin về công trình tại Hà Nội. Bài viết chú ý mái vòm vàng lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và quy mô có thể vượt nhiều sân nổi tiếng nếu hoàn thành theo thiết kế.

Bài đăng trên SeAsia Goal - Ảnh: FB

Newsis còn dẫn thông tin từ đài Globo Esporte của Brazil - dù ở Nam Mỹ, vẫn tỏ ra quan tâm đến dự án bóng đá của Việt Nam.

Ngày 30-9, trang báo của đài đăng chùm ảnh về tiến độ xây dựng sân. Báo ghi nhận các tháp cao tới 80m, bốn khán đài dần thành hình và tiến độ được đẩy nhanh bất chấp thời tiết bất lợi. Thiết kế mái vòm vàng được Globo Esporte mô tả là “ấn tượng”.

Ngày 1-10, Exame của Brazil tiếp tục dành bài viết cho công trình, gọi đây là “dự án kỹ thuật thể thao tham vọng nhất hiện nay”. Tờ báo nhấn mạnh tốc độ thi công và kiến trúc tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam. Lance! và CNN Brasil cũng đã giới thiệu dự án từ tháng 2.

Tại Anh, The Sun theo dõi công trình qua nhiều thời điểm. Sau bài giới thiệu hồi tháng 2, báo cập nhật ngày 30-9, chú ý các tháp nâng mái cao 80m và hình dáng mái vòm vàng. Sức chứa dự kiến được đặt cạnh sân Emirates của Arsenal để độc giả hình dung quy mô.

Sân vận động VinFast - Trống Đồng được kỳ vọng sẽ nâng tầm thể thao Việt Nam - Ảnh: D.N

Ngày 4-10, Mirror tiếp tục khai thác hình ảnh công trường, lấy mức sức chứa hơn gấp đôi Anfield làm điểm nhấn. Trong khi đó, SPORTbible từng dùng từ “ngoạn mục” ngay trong tiêu đề bài giới thiệu thiết kế sân Trống Đồng.

Nhiều trang báo khác của Anh như Daily Mail, Ruck cũng đã bày tỏ sự ấn tượng khi Việt Nam "sở hữu sân vận động lớn gấp đôi các sân giàu truyền thống của Anh" (như Anfield, Twickenham).

Có thể nói, những dự án sân vận động của Việt Nam đang thu hút đông đảo sự quan tâm của làng bóng đá cũng như truyền thông thế giới, từ châu Á đến châu Âu, và cả Nam Mỹ.