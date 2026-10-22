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Báo Thái Lan khen Việt Nam 'đã sẵn sàng đăng cai World Cup'

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Không chỉ có dư luận Indonesia, Malaysia hay các nước phương Tây, truyền thông Thái Lan mới đây cũng đã đăng tải bài viết ca ngợi các công trình sân vận động của Việt Nam, và thậm chí cho rằng Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch đăng cai World Cup.

Báo Thái Lan khen Việt Nam 'đã sẵn sàng đăng cai World Cup' - Ảnh 1.

Báo Thái Lan đăng phối cảnh sân PVF lồng với nền quốc kỳ Việt Nam - Ảnh: BRANDINSE - PVF

Tối ngày 21-10, trang báo chuyên về kinh tế của Thái Lan - BrandInside bất ngờ đăng tải bài viết với nội dung khen ngợi các công trình sân vận động của Việt Nam, và nhận định Việt Nam "đã bắt đầu cho việc đăng cai World Cup".

"Thái Lan có thể hành động chậm chạp, nhưng Việt Nam đã bắt đầu bằng việc xây dựng một sân vận động mới với sức chứa 60.000 chỗ ngồi và mái che di động, để phục vụ cho World Cup cũng như Olympic", BrandInside giật tít rất dài, thể hiện quan điểm về chiến lược của Việt Nam.

Trong bài viết bên dưới, trang báo dành nhiều lời khen ngợi cho sân vận động PVF tại Hưng Yên - do Bộ Công an làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 12-2025, và dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2027. Công trình có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi.

"Sân vận động này được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA và sẵn sàng đăng cai các giải đấu đẳng cấp thế giới, từ World Cup đến Olympic.

Sân PVF nổi bật nhờ sự kết hợp giữa nguồn cảm hứng quốc tế với tham vọng của Việt Nam. Mái che sân vận động có cơ chế tự động, mất 12-20 phút để đóng lại, được lấy cảm hứng từ sân vận động AT&T ở Hoa Kỳ.

Mặt sân là sự kết hợp giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo, tương tự như sân vận động quốc gia Singapore và sân vận động Wembley, nhằm đảm bảo độ bền, khả năng thoát nước nhanh và dễ bảo trì...", trang báo của Thái Lan dành những lời có cánh cho sân PVF.

Sau cùng, bài báo kết luận: "PVF không chỉ đơn thuần là một sân vận động thể thao; nó còn là biểu tượng cho sự sẵn sàng của Việt Nam trên trường quốc tế".

Bài báo này không nhắc đến sân vận động VinFast - Trống Đồng, công trình thể thao còn lớn hơn - nằm tại Hà Nội. 

Thời gian qua, truyền thông phương Tây liên tục trầm trồ trước sân vận động VinFast - Trống Đồng có sức chứa vào khoảng 135.000 chỗ ngồi. 

Nhiều trang báo, đài truyền hình lớn như Globo Esporte (Brazil), The Sun (Anh) hay Newsis (Hàn Quốc) liên tục đăng tin cập nhật tiến độ công trình, cũng như dành những lời khen có cánh cho chiến lược của Việt Nam. 

Newsis còn nhận xét rằng "Việt Nam sẽ thay đổi bảng xếp hạng các sân vận động trên thế giới".

Dù vậy, truyền thông Thái Lan là đối tượng đầu tiên nhận xét Việt Nam đã sẵn sàng cho chiến dịch chạy đua giành quyền đăng cai World Cup, và cả Olympic. 

Trước BrandInside, chuyên gia bóng đá Witthaya Laohakul từng nhận xét khi trả lời Thairath rằng Việt Nam "đi trước Thái Lan trong kế hoạch đăng cai World Cup".

Báo Thái Lan khen Việt Nam 'đã sẵn sàng đăng cai World Cup' - Ảnh 3.Truyền thông quốc tế trầm trồ về các sân vận động đang xây ở Việt Nam

Trong 3 tuần qua, lần lượt các trang báo, chuyên trang bóng đá khu vực, châu Á cho đến cả châu Âu, Nam Mỹ liên tiếp bày tỏ sự trầm trồ với tiến độ thi công các công trình sân vận động của Việt Nam.

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    Chủ đề: Vinfast sân vận động PVF Thái Lan World Cup

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