Người Indonesia đã tạo nên đội bóng hủy diệt Man United như thế nào?

Chủ tịch Como Suwarto là một người Indonesia - Ảnh: COMO

Đêm 21-10, sân Giuseppe Sinigaglia chứng kiến Nico Paz ghi 2 bàn, rồi kiến tạo cho Anastasios Douvikas lập công, trước khi Jacobo Ramon nâng tỉ số lên 4-0.

Chung cuộc, đội bóng Ý của người Indonesia đã hủy diệt Man United với tỉ số 4-1, ngay trong lần đầu tiên dự Champions League.

Kỳ công của giới chủ Indonesia

Como thắng bằng khả năng điều khiển trận đấu. Theo Sky Sports, họ thực hiện thành công 594 đường chuyền, nhiều nhất mà một đối thủ đạt được trước Man United tại Champions League kể từ Barcelona tháng 4-2019.

Man United đang khủng hoảng, nhưng Como đã cho thấy năng lực của một đại gia mới nổi. Trước trận thắng đậm Man United, Como cũng đè bẹp Leipzig với tỉ số tương tự ở vòng đầu tiên của Champions League.

Hành trình trở thành đội bóng hùng mạnh của Como - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Tháng 4-2019, Công ty SENT Entertainment tiếp quản Como khi CLB còn chơi ở Serie D. Đội lên Serie C ngay năm ấy, giành quyền dự Serie B năm 2021 rồi trở lại Serie A năm 2024.

Hai mùa sau, Como đứng thứ tư, lần đầu đoạt vé Champions League. Hành trình từ hạng tư đến sân chơi danh giá nhất châu Âu chỉ kéo dài 7 năm.

Đứng sau SENT là gia đình Hartono, Chủ tập đoàn Djarum của Indonesia, cùng chủ tịch đội bóng - Suwarto, đóng vai trò điều hành. Hai anh em Robert Budi Hartono và Michael Bambang Hartono được Forbes xếp đầu danh sách người giàu Indonesia năm 2025, với tổng tài sản 43,8 tỉ USD.

Como đi từ đội bóng hạng thấp đến Champions League - Ảnh: SKY SPORTS

Gia đình khởi nghiệp từ thuốc lá, nhưng khoản sở hữu tại Bank Central Asia mới là tài sản lớn nhất. Họ còn kinh doanh điện tử Polytron, thương mại điện tử Blibli và bất động sản. Michael qua đời tháng 3-2026, thọ 86 tuổi.

Nguồn lực ấy cho phép Como đầu tư trước khi doanh thu theo kịp. La Gazzetta dello Sport ngày 8-4-2026 ghi nhận khoảng 390 triệu euro đã được rót vào công ty mẹ SENT Entertainment tại Anh.

Báo cáo hợp nhất niên độ kết thúc tháng 6-2025 ghi lỗ 132 triệu euro; chủ sở hữu bổ sung 167 triệu euro trong niên độ. Các khoản này bao gồm cả hoạt động ngoài bóng đá, không thể đồng nhất với phí chuyển nhượng.

Tuy nhiên, giới chủ cũng xây nguồn thu mới. Chủ tịch người Indonesia, ông Mirwan Suwarso nhìn hồ Como như lợi thế thương mại: du khách đến vì cảnh quan, nghỉ dưỡng, rồi được mời trải nghiệm bóng đá.

Trong phóng sự của Sports Illustrated ngày 23-5-2025, ông trình bày mô hình kết hợp trận đấu với du lịch và dịch vụ cao cấp. Với thành phố chỉ khoảng 83.000 dân, nằm gần Milan và Inter, mở rộng khách hàng ra ngoài cộng đồng địa phương là nhu cầu sống còn.

Một đội ngũ huấn luyện đầy khoa học

Trên sân, lựa chọn quan trọng là xây bộ máy đủ sức phát triển cùng đội bóng. Cuối năm 2023, Como bổ nhiệm Osian Roberts làm HLV tạm quyền, đồng thời phụ trách phát triển.

Sau khi giúp CLB thăng hạng, ông chuyển sang tập trung đào tạo HLV, phát triển cầu thủ và xây văn hóa chuyên môn, còn Fabregas tiếp quản đội một. Người giàu kinh nghiệm được giữ lại để xây nền móng, trong khi nhà cầm quân trẻ có không gian trưởng thành.

Niềm tin dành cho Fabregas đi kèm cơ chế kiểm soát. Trong cuộc trò chuyện được Business of Sport tổng hợp ngày 14-7-2026, Suwarso mô tả hội đồng tuyển dụng mà ông gọi là “thượng viện”.

Fabregas (thứ 2 từ phải sang) và Chủ tịch Suwarto - Ảnh: GAZZETTA

Cầu thủ phải qua sàng lọc dữ liệu, đánh giá hành vi, khả năng tài chính và mức phù hợp với lối chơi. Fabregas có thể thúc đẩy thương vụ 3-5 triệu euro bằng niềm tin chuyên môn, nhưng khoản đầu tư 30 triệu euro cần căn cứ rộng hơn.

Nico Paz là ví dụ tiêu biểu. Como mua anh từ Real Madrid năm 2024 với mức phí được Football Italia đưa tin khoảng 6 triệu euro, chấp nhận điều khoản mua lại và chia sẻ phí chuyển nhượng tương lai. Đổi lại, họ có tài năng cần cơ hội thi đấu.

Những bản hợp đồng dài hạn với Martin Baturina và Jayden Addai tiếp tục cho thấy hướng đầu tư vào cầu thủ còn khả năng tiến bộ.

HLV Fabregas và các cầu thủ - Ảnh: REUTERS

Cách đánh giá HLV cũng đáng chú ý. Theo La Gazzetta dello Sport, Fabregas trình kế hoạch trận đấu cho lãnh đạo trước giờ bóng lăn 24 tiếng, rồi báo cáo sau trận. Đội dữ liệu lập dự báo riêng để đối chiếu.

Nhờ đó, chủ sở hữu hiểu tiền đạo có nhiệm vụ ghi bàn hay kéo hậu vệ tạo khoảng trống, thay vì chỉ nhìn bảng tỉ số. Quy trình giúp đôi bên có cơ sở chung để đánh giá công việc, hạn chế quyết định theo cảm xúc.

Trước ManUnited, hệ thống ấy hiện ra qua sự tự tin của Paz. Fabregas cho anh tự do tìm khoảng trống phía sau Douvikas, vận dụng trải nghiệm của chính mình dưới thời Pep Guardiola. Sau trận, ông nhấn mạnh sự chuẩn bị và niềm tin của cầu thủ, đồng thời ghi nhận sự thấu hiểu từ chủ tịch và giám đốc thể thao.

Gia đình Hartono đã tạo điều kiện để chuyên môn được vận hành nhất quán: vốn đủ lớn, trách nhiệm rõ ràng và con người có cơ hội phát triển. Khả năng tự cân đối tài chính vẫn là bài toán phía trước. Nhưng trên sân Sinigaglia, những khoản đầu tư và lựa chọn nhân sự ấy đã kết tinh thành một đội bóng đủ sức khiến Man United bất lực.