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Mbappe cân bằng kỷ lục của huyền thoại Zidane tại Champions League

tác giả
TUẤN LONG
TUẤN LONG
TUẤN LONG

Ngôi sao Kylian Mbappe tỏa sáng trong chiến thắng thuyết phục 4-1 của Real Madrid trước RB Leipzig tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League, qua đó cân bằng kỷ lục của huyền thoại Zinedine Zidane.

Mbappe cân bằng kỉ lục của huyền thoại Zidane tại Champions League - Ảnh 1.

Mbappe vẫn đang duy trì phong độ cao trước khi đối đầu với Barca tại La Liga - Ảnh: REUTERS

Trên sân Santiago Bernabeu tại lượt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League, tiền đạo Mbappe góp công vào chiến thắng của Real Madrid trước RB Leipzig vào rạng sáng 22-10.

Chân sút người Pháp thực hiện pha kiến tạo chuẩn xác để tiền vệ Arda Guler nhân đôi cách biệt, trước khi tự mình điền tên lên bảng điện tử bằng một pha dứt điểm đẳng cấp, ấn định thắng lợi cho "Kền kền trắng".

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Theo số liệu thống kê từ Opta, đường chuyền cho Guler ghi bàn đã nâng tổng số pha kiến tạo của Mbappe tại đấu trường số một châu lục lên con số 26.

Cột mốc đáng nể này giúp tiền đạo sinh năm 1998 chính thức san bằng thành tích của huyền thoại Zinedine Zidane, vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những cầu thủ Pháp có nhiều đường kiến tạo nhất lịch sử Champions League, đồng thời vượt qua cựu danh thủ Thierry Henry (25 kiến tạo).

Hiện tại, người duy nhất đứng trên Mbappe ở thống kê này là Karim Benzema với 27 pha dọn cỗ. Với phong độ thăng hoa cùng mật độ thi đấu dày đặc phía trước, việc chân sút 27 tuổi san bằng và thiết lập kỷ lục mới cho bóng đá Pháp tại cúp châu Âu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngoài ra, bàn thắng vào lưới Leipzig đã nâng tổng số pha lập công của anh tại Champions League lên con số 73, giúp anh đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League.

Mbappe cân bằng kỉ lục của huyền thoại Zidane tại Champions League - Ảnh 3.Real Madrid thắng đậm với cú đúp của Mbappe, dù vắng Vinicius

Rạng sáng 19-10, tại vòng 9 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), Real Madrid giành chiến thắng đậm 4-1 trước đối thủ khó chịu Sevilla.

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TUẤN LONG
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    Chủ đề: Leipzig Mbappe Real Madrid Kylian Mbappe Santiago Bernabeu

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