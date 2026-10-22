Real Madrid, Aston Villa và 3 đội toàn thắng ở vòng phân hạng Champions League

Yan Diomande ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid - Ảnh: ESPN

Rạng sáng 22-10, Real Madrid đã thắng dễ RB Leipzig 4-1 trên sân nhà nhờ các pha lập công của Bernardo Silva (phút 44), Arda Guler (phút 52), Kylian Mbappe (phút 83) và Yan Diomande (phút 87).

Với chiến thắng này, Real Madrid toàn thắng 3 trận đấu đầu tiên ở vòng phân hạng Champions League 2025-2026. Trước khi thắng Leipzig, thầy trò HLV Jose Mourinho đã đánh bại Inter Milan và Roma.

Trong top 5 đội toàn thắng, khá bất ngờ khi xuất hiện Aston Villa. Rạng sáng 22-10, đại diện bóng đá Anh đã hạ Viking 3-1 nhờ các bàn thắng của Ross Barkley (phút 23), Emiliano Buendía (phút 37) và bàn phản lưới của Henrik Heggheim (phút 62).

Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Aston Villa tại Champions League mùa này. Trước đó, thầy trò HLV Unai Emery đã vượt qua Club Brugge và Fenerbahçe. Một cái tên khác cũng gây bất ngờ khi giữ mạch toàn thắng là Real Betis.

Ở trận đấu kết thúc rạng sáng 22-10, Betis hạ Feyenoord 1-0. Trước đó, đại diện bóng đá Tây Ban Nha đã lần lượt đánh bại Lille và Porto. Hai cái tên còn lại trong top 5 đội toàn thắng là Liverpool và đương kim vô địch PSG.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt đấu thứ 3 - Ảnh: UEFA

Ngoài 5 đội toàn thắng kể trên, top 8 (nhóm vào thẳng vòng 16 đội Champions League) còn có Stuttgart, Arsenal và Barca. Đại diện của bóng đá Đức Stuttgart gây bất ngờ khi đứng trên nhiều ông lớn như Man City, Bayern Munich, Atletico Madrid, hay Inter Milan.

Vòng phân hạng Champions League 2026-2027 còn 5 lượt trận nữa và các đội vẫn còn khả năng cạnh tranh một vị trí trong top 8.

Theo thể thức thi đấu Champions League 2026-2027, mỗi đội dự giải sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách) ở vòng phân hạng. Sau khi kết thúc vòng phân hạng, các CLB sẽ được xếp hạng dựa trên kết quả thi đấu. Trong đó, 8 CLB đứng đầu sẽ giành vé dự vòng 16 đội. 16 CLB đứng kế tiếp (từ 9 tới 24) sẽ tham dự vòng play-off với 2 lượt trận đi và về để xác định 8 suất còn lại tham dự vòng 16 đội. Các CLB còn lại (từ 25 tới 36) sẽ bị loại. Kể từ vòng 16 đội, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với 1 trận sân nhà, 1 trận sân khách. Trận chung kết UEFA Champions League 2026-2027 sẽ diễn ra vào ngày 5-6-2027, tại sân Metropolitano Stadium ở Madrid, Tây Ban Nha.