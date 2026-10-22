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Man United thảm bại trước 'đại gia mới nổi' nước Ý ở Champions League

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Rạng sáng 22-10, Man United tiếp tục gây thất vọng khi để thua Como 1-4 trên sân khách ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.

Man United thảm bại trước 'đại gia mới nổi' nước Ý ở Champions League - Ảnh 1.

Man United tiếp tục màn trình diễn thất vọng ở mùa bóng năm nay - Ảnh: UEFA

Thảm họa trên đất Ý của Man United bắt đầu ở phút thứ 3. Từ cánh phải, Lucas Da Cunha thực hiện đường chuyền vào trong cho Nico Paz. Chân sút người Argentina khống chế bóng rồi xoay người tung cú cứa lòng đẹp mắt bằng chân trái, ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Como.

Tìm được bàn thắng vượt lên từ rất sớm, Como có điều kiện triển khai lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. 

Trong khi đó, Man United của HLV Michael Carrick hoàn toàn gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đội chủ nhà.  

Bộ ba tiền vệ Andrey Santos - Youri Tielemans và Bruno Fernandes tiếp tục có màn trình diễn khá thất vọng khiến Man United không thể gượng dậy trên đất Ý. 

Chưa hết, sự yếu kém của hàng thủ tiếp tục khiến "quỷ đỏ" trả giá đắt.

Phút 49, hàng thủ Man United hoàn toàn vỡ vụn trước pha dàn xếp tấn công đơn giản của Como. Từ giữa sân, Nico Paz tung đường chọc khe lợi hại cho Anastasios Douvikas thoát xuống đánh bại thủ môn Senne Lammens trong pha đối mặt, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0.

Một hệ thống phòng ngự của Man United từ các tiền vệ phòng ngự đến các hậu vệ đều không thể can thiệp trong tình huống này. Khả năng phối hợp, bọc lót và chọn vị trí của hàng thủ Man United đều có vấn đề nghiêm trọng. 

Man United thảm bại trước 'đại gia mới nổi' nước Ý ở Champions League - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Como sau khi ghi bàn vào lưới Man United - Ảnh: UEFA

Tỉ số được nâng lên 3-0 cho Como ở phút 57. Cầu thủ vào sân thay người Carlos Baleba lóng ngóng để mất bóng vào chân Nico Paz ở biên phải. Chân sút người Argentina dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút tinh tế, ghi bàn gia tăng cách biệt trận đấu.

Man United nỗ lực đáp trả sau đó nhưng khi mọi thứ chỉ dừng lại ở mức cơ hội thì đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng thứ tư. Phút 76, từ pha treo bóng bên cánh trái của đồng đội, Jacobo Ramón bật cao đánh đầu, nâng tỉ số trận đấu lên 4-0.

Đến phút 90+1, tiền đạo vào sân thay người Joshua Zirkzee ghi bàn danh dự, giúp Man United gỡ lại chút thể diện trên đất Ý. Thất bại này khiến "quỷ đỏ" tiếp tục chìm sâu vào cơn khủng hoảng.

Sau ba lượt trận, Man United rớt xuống hạng 20 với 3 điểm. "Quỷ đỏ" vẫn đứng trong nhóm đá play-off nhưng sẽ khó giữ vị trí này nếu cứ chơi như những gì thể hiện trước Como.

Man United thảm bại trước 'đại gia mới nổi' nước Ý ở Champions League - Ảnh 3.Kylian Mbappe: ‘Tôi cũng nhiều lần làm chuyện ngớ ngẩn’

Được tạp chí Pháp Onze Mondial vinh danh là cầu thủ hay nhất mùa 2025-2026, Kylian Mbappe hài hước tự nhận mình không hoàn hảo, thậm chí còn nhiều lần làm chuyện ngớ ngẩn.

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    Chủ đề: champions league Man United Como

    Dòng sự kiện: Champions League

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