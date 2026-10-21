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Lịch trực tiếp Champions League: Bayern Munich gặp Arsenal, Como đấu Man United

tác giả
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

Bayern Munich gặp Arsenal, Como đấu Man United... sẽ là hai trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.

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Lịch trực tiếp Champions League: Bayern Munich gặp Arsenal, Como đấu Man United

Ra sân sớm nhất loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027 đêm 21-10 rạng sáng 22-10 sẽ là trận đấu giữa Man United gặp chủ nhà Como (Ý).  

"Quỷ đỏ" đang có phong độ khá tệ với chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng tại Giải ngoại hạng Anh. 

Do đó giới chuyên gia dự đoán Man United sẽ gặp khó trước Como - đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. 

Tâm điểm của loạt trận rạng sáng 22-10 sẽ là trận Bayern Munich chạm trán Arsenal. Trong quá khứ, Arsenal là "đối thủ ưa thích" của Bayern Munich. 

Tuy nhiên, Arsenal giờ đã là đối thủ rất khác, mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Đây hứa hẹn sẽ là thử thách lớn với "hùm xám".

Ngoài 2 trận đấu kể trên, các CĐV không thể bỏ qua những cuộc đọ sức đáng chú ý khác: Inter Milan chạm trán Shakhtar Donetsk, hay Real Madrid gặp Leipzig. 

Theo thể thức thi đấu Champions League 2026-2027, mỗi đội dự giải sẽ thi đấu 8 trận với 8 đối thủ khác nhau (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách) ở vòng phân hạng.

Sau khi kết thúc vòng phân hạng, các CLB sẽ được xếp hạng dựa trên kết quả thi đấu. Trong đó, 8 CLB đứng đầu sẽ giành vé dự vòng 16 đội. 16 CLB đứng kế tiếp (từ 9 tới 24) sẽ tham dự vòng play-off với 2 lượt trận đi và về để xác định 8 suất còn lại tham dự vòng 16 đội.

Các CLB còn lại (từ 25 tới 36) sẽ bị loại. Kể từ vòng 16 đội, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp với 1 trận sân nhà, 1 trận sân khách. Trận chung kết UEFA Champions League 2026-2027 sẽ diễn ra vào ngày 5-6-2027, tại sân Metropolitano Stadium ở Madrid, Tây Ban Nha.

- Ảnh 2.HLV Enrique và Flick hé lộ yếu tố quyết định trận đại chiến PSG - Barca

Cả hai HLV Luis Enrique và Hansi Flick đều đã chỉ ra yếu tố then chốt định đoạt cục diện trận đấu giữa PSG và Barca tại UEFA Champions League.

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    Chủ đề: Man United Como champions league Arsenal Bayern Munich

    Dòng sự kiện: Champions League

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