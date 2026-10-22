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HLV Man United nổi giận với cầu thủ: Không chạy thì đừng mong thắng!

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THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

HLV Michael Carrick chỉ trích sự thiếu nỗ lực của các cầu thủ Man United sau trận thua Como 1-4 tại Champions League.

HLV Man United nổi giận với cầu thủ: Không chạy thì đừng mong thắng! - Ảnh 1.

HLV Carrick tức giận về thái độ thi đấu của các học trò - Ảnh: REUTERS

Thất bại trước Como vào rạng sáng 22-10 kéo dài chuỗi không thắng của Man United lên 7 trận trên mọi đấu trường. Nhưng điều khiến HLV Carrick tức giận hơn cả tỉ số là thái độ thi đấu của các học trò.

“Dù sử dụng sơ đồ hay chiến thuật nào, nếu các cầu thủ không chịu chạy, không tích cực di chuyển lên phía trước và cũng không nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự, bạn sẽ chẳng thể giành chiến thắng”, ông Carrick nói.

Nhà cầm quân người Anh đưa ra nhận xét này khi được hỏi về phát biểu của Bruno Fernandes. Trước đó, đội trưởng của “quỷ đỏ” cho rằng việc không pressing một kèm một là lựa chọn của ban huấn luyện, khiến Como có khoảng trống và thêm tự tin triển khai bóng.

HLV Carrick đáp lại rằng Man United đã phần nào chuyển sang pressing một kèm một trong hiệp hai, nhưng vẫn thủng lưới từ chính cách chơi ấy. 

Ông nhấn mạnh yêu cầu chạy và hỗ trợ đồng đội bất kể hệ thống chiến thuật.

Theo AFP, HLV Carrick thừa nhận rất khó theo dõi màn trình diễn của đội nhà. Ông thất vọng khi tinh thần, sự quyết liệt và ý chí cống hiến từng xuất hiện trong trận hòa Leeds 1-1 lại biến mất trước Como.

Với ông Carrick, cầu thủ có thể chơi dưới sức, nhưng cách họ thất bại là không thể chấp nhận.

Sau trận, HLV 45 tuổi đến khu vực khán đài của người hâm mộ Man United để xin lỗi.

Dù chịu áp lực lớn, ông Carrick cho biết chưa nghĩ đến tương lai của mình. Trước cuộc tiếp đón Bournemouth ngày 25-10, nhiệm vụ cấp thiết của ông là vực dậy một tập thể đang sa sút cả kết quả lẫn tinh thần.

HLV Man United nổi giận với cầu thủ: Không chạy thì đừng mong thắng! - Ảnh 3.Man United thảm bại trước 'đại gia mới nổi' nước Ý ở Champions League

Rạng sáng 22-10, Man United tiếp tục gây thất vọng khi để thua Como 1-4 trên sân khách ở lượt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026-2027.

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    Chủ đề: MU Kết quả champions league kết quả c1 champions league Man United

    Dòng sự kiện: Champions League

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