Hai tay vợt gốc Việt cùng vào top 20 thế giới

Learner Tien (trái) và Nakashima là những tay vợt gốc Việt nổi bật - Ảnh: LAVER

Theo bảng xếp hạng ATP công bố đầu tuần này, Brandon Nakashima đứng thứ 17 với 2.375 điểm, ngay trên Learner Tien - hạng 18 với 2.345 điểm. Đây không phải lần đầu tiên 2 tay vợt gốc Việt này gia nhập top 20, nhưng là lần đầu tiên họ đứng cạnh nhau ở vị trí đặc biệt đến vậy.

Cú bứt phá của tài năng trẻ gốc Việt

Cách nhau 5 tuổi, cùng trưởng thành ở California, hai tay vợt đi những con đường khác nhau để đến nhóm đầu thế giới.

Với Tien (20 tuổi), đó là hành trình thăng tiến nhanh của một tài năng trẻ. Còn với Nakashima (25 tuổi), thành công hiện tại còn mang ý nghĩa của sự trở lại sau chấn thương và giai đoạn sa sút.

Learner Tien sinh ngày 2-12-2005 tại Irvine, trong gia đình có cha mẹ di cư từ Việt Nam sang Mỹ. Cha anh, ông Khuong, làm luật sư; mẹ anh, bà Huyen, là giáo viên.

Cái tên Learner, mang nghĩa “người học”, được đặt theo nghề của mẹ. Chị gái anh mang tên Justice, nghĩa là “công lý”, gắn với công việc của cha.

Quần vợt đến với Tien từ những lần theo cha ra sân. Ông Khuong bắt đầu đưa bóng cho con tập đánh, rồi trở thành người hướng dẫn đầu tiên.

Từ sân chơi gia đình, Tien vào chương trình đào tạo trẻ của Hiệp hội Quần vợt Mỹ khi khoảng 10 tuổi, sau đó hai lần liên tiếp vô địch quốc gia lứa tuổi 18 vào năm 2022 và 2023. Anh học một học kỳ tại Đại học Nam California trước khi chuyển sang chuyên nghiệp năm 2023.

Năm 2024, chấn thương xương sườn khiến Tien phải nghỉ thi đấu khoảng ba tháng. Khi trở lại, anh thắng liền 28 trận ở hệ thống ITF và Challenger, giành ba danh hiệu Challenger trong nửa cuối mùa giải.

Những bước chạy đà ấy đưa tay vợt thuận tay trái đến bước ngoặt tại Úc mở rộng 2025: vượt qua vòng loại, đánh bại Daniil Medvedev trong trận đấu gần năm giờ rồi tiến vào vòng 16 tay vợt.

Tháng 11-2025, Tien giành chức vô địch ATP Tour đầu tiên tại Metz, Pháp, sau khi thắng Cameron Norrie. Một tháng sau, anh đánh bại Alexander Blockx để đăng quang Next Gen ATP Finals, giải đấu cuối mùa dành cho những tay vợt trẻ xuất sắc.

Learner Tien bùng nổ trong năm 2026 - Ảnh: REUTERS

Từ một gương mặt phải tìm cơ hội ở các giải cấp thấp, Tien đã có những danh hiệu xác nhận năng lực ở sân chơi lớn hơn.

Mùa giải 2026 tiếp tục đưa anh tiến lên. Tại Úc mở rộng, Tien lại loại Medvedev, lần này với chiến thắng thuyết phục 6-4, 6-0, 6-3 để lần đầu vào tứ kết Grand Slam. Anh trở thành tay vợt nam trẻ nhất góp mặt ở tứ kết giải đấu kể từ Nick Kyrgios năm 2015.

Dưới sự hướng dẫn của cựu vô địch Roland Garros Michael Chang, Tien còn mở rộng khả năng cạnh tranh trên sân đất nện. Tháng 5, anh vượt qua Mariano Navone trong trận chung kết Geneva để giành danh hiệu ATP Tour thứ hai. Chức vô địch này đưa Tien trở thành tay vợt nam Mỹ trẻ nhất thắng một giải ATP Tour trên sân đất nện châu Âu kể từ năm 1989.

Các lần vào tứ kết Indian Wells, bán kết Montreal và vòng 16 tay vợt Mỹ mở rộng tiếp tục bổ sung vào mùa giải nổi bật năm nay.

Trở lại sau chấn thương

Nếu Tien trưởng thành trong gia đình có cả cha lẫn mẹ đến từ Việt Nam, Nakashima mang nguồn gốc Việt ở phía mẹ.

Mẹ anh, bà Christina, sinh tại Việt Nam rồi chuyển đến California khi còn nhỏ; cha anh, ông Wesley, là người Mỹ gốc Nhật. Cả hai đều làm dược sĩ. Khi còn bé, Nakashima thường đánh bóng mềm với ông ngoại, một trong những người giúp anh sớm làm quen với quần vợt.

Sinh ngày 3-8-2001 tại San Diego, Nakashima từng theo học Đại học Virginia và được vinh danh là tân binh xuất sắc của khu vực ACC năm 2019, trước khi chuyển sang chuyên nghiệp.

Năm 2022 đánh dấu bước đột phá đầu tiên: vô địch ATP Tour ngay tại quê nhà San Diego, vào vòng 16 tay vợt Wimbledon và thắng cả năm trận để đăng quang Next Gen ATP Finals ở Milan.

Nakashima đang có phong độ cao - Ảnh: ATP

Nhưng đà thăng tiến ấy bị chặn lại trong năm 2023. Chấn thương đầu gối trái khiến Nakashima phải nghỉ gần hai tháng, còn thứ hạng rơi từ đỉnh cao khi đó là 43 xuống ngoài top 150. Anh trở lại thi đấu Challenger để tìm lại nhịp độ và sự tự tin, từng bước gây dựng lại vị trí ở ATP Tour.

Đến mùa hè 2026, sự kiên trì được đền đáp. Nakashima vào chung kết Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp tại Montreal, sau khi đánh bại Rafael Jodar ở bán kết. Dù thua Ben Shelton trong trận tranh chức vô địch, anh tiếp tục giữ phong độ bằng việc vào bán kết Cincinnati ngay sau đó. Hai kết quả quan trọng này giúp anh tiến vào top 20 thế giới.

Cùng HLV Wayne Ferreira, Nakashima có một mùa giải ổn định với ngôi á quân Brisbane cùng những lần vào bán kết Acapulco, Queen’s Club và Washington, và chạm đến thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp.