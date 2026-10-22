Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia ngày 22-10

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ngày 22-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Lúc này, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đã xác định được đủ 2 nhóm ở vòng tiếp theo. 4 đội tiến vào bán kết để tranh chức vô địch là HCĐG Lào Cai, Hà Nội, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin.

4 đội thi đấu vòng trụ hạng là LPBank Ninh Bình, XMLS Thanh Hóa, Vietinbank và Geleximco Hưng Yên. Dù cục diện đã rõ, lượt đấu cuối của vòng bảng trong ngày 22-10 vẫn mang ý nghĩa riêng.

Theo điều lệ của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thì tại bán kết, đội đứng nhất giai đoạn vòng bảng sẽ gặp đội hạng 4. Đội hạng nhì và hạng ba sẽ đối đầu nhau.

Đó là lý do mà ở lượt cuối, các đội dễ xảy ra trường hợp toan tính kết quả để "né" đội mạnh trong giai đoạn tiếp theo.

Ở nhóm 4 đội dẫn đầu, HCĐG Lào Cai đã chắc chắn nhất bảng. Kết quả lượt cuối có tạo ra sự thay đổi thứ hạng của Hà Nội, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin. Đặc biệt là trận đấu giữa VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin lúc 14h30 được xem là quan trọng nhất.

Trong khi đó, Hà Nội chỉ phải gặp đội yếu nhất vòng bảng là Geleximco Hưng Yên lúc 12h. Chiến thắng gần như nằm trong tay đội bóng thủ đô.

Lúc 17h, HCĐG Lào Cai chạm trán XMLS Thanh Hóa. Cuối cùng là trận đấu giữa Vietinbank và LPBank Ninh Bình lúc 19h30.

* Lịch thi đấu có thể được điều chỉnh tùy theo ban tổ chức.

Bảng xếp hạng sau ngày 21-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Vòng 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 14 đến 25-10. Tám đội tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt, 4 đội đầu bảng thi đấu bán kết để tìm ra nhà vô địch. Bốn đội đứng cuối tiếp tục thi đấu phân hạng từ 5 - 8. Đội đứng hạng 8 sẽ xuống hạng.