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Kết quả, bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nữ quốc gia ngày 21-10

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Cục diện của Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đã được xác định sau ngày 21-10, dù vẫn còn 1 lượt trận của giai đoạn vòng bảng.

Kết quả, bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nữ quốc gia ngày 21-10 - Ảnh 1.

Kết quả Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ngày 21-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Cuộc đua vào bán kết tranh chức vô địch của Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đã sớm ngã ngũ. Ở trận cầu tâm điểm ngày 21-10, Binh chủng Thông tin vượt qua LPBank Ninh Bình 3-1.

Đội bóng "áo lính" thua ở set đầu sau nhiều lần mắc lỗi bước một, cùng với khả năng phối hợp không ăn ý. Họ khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng khi cách chơi có phần thiếu quyết tâm.

Nhưng rồi đoàn quân của HLV Phạm Văn Long đã bừng tỉnh kịp thời, thể hiện đúng đẳng cấp và trình độ. LPBank Ninh Bình bước vào giai đoạn 2 với tình trạng thiếu đi lực lượng tốt nhất, vì vậy cũng không thể đạt trạng thái tốt nhất như trước. Nhờ đó mà Binh chủng Thông tin giành thắng lợi chung cuộc, qua đó giành suất cuối cùng trong top 4 giai đoạn vòng bảng, cũng như tấm vé đấu bán kết tranh chức vô địch.

LPBank Ninh Bình khởi đầu mùa giải với kết quả tích cực, nhưng rồi "hụt hơi" ở giai đoạn sau. Từ chỗ là đương kim á quân, họ chỉ có thể đứng hạng 5 năm nay và rơi vào nhóm đua trụ hạng. Với thực lực của mình, đội bóng cố đô được dự báo không gặp nhiều khó khăn để ở lại với Giải vô địch quốc gia năm sau.

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 12h, Hà Nội tiếp tục thể hiện phong độ đáng báo động khi thua VTV Bình Điền Long An với tỉ số 1-3. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng thủ đô, dù khởi đầu mùa giải với 8 trận toàn thắng và sớm giành vé vào bán kết.

Trong 2 trận còn lại, các đội mạnh hơn là XMLS Thanh Hóa, HCĐG Lào Cai cùng thắng 3-0 lần lượt trước Geleximco Hưng Yên, VietinBank.

Như vậy, Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 đã xác định đủ 4 đội của hai nhóm. Ở nhóm tranh chức vô địch là các CLB HCĐG Lào Cai, Hà Nội, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin.

Nhóm đua trụ hạng gồm LPBank Ninh Bình, XMLS Thanh Hóa, VietinBank, Geleximco Hưng Yên. Lượt trận cuối ngày 22-10 chỉ còn mang ý nghĩa giúp các đội tìm ra thứ hạng chung cuộc của mình ở giai đoạn vòng bảng.

Kết quả, bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nữ quốc gia ngày 21-10 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng ngày 21-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Kết quả, bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nữ quốc gia ngày 21-10 - Ảnh 4.Kết quả, bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nữ quốc gia ngày 18-10

Các trận đấu trong ngày 18-10 của Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra với diễn biến nghẹt thở.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: LPBank Ninh Bình Binh chủng Thông tin Bóng chuyền nữ bóng chuyền

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